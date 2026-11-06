Maluma anuncia su gira mundial: Bogotá ya tiene fecha y abrirá el recorrido en 2027

El cantante Maluma anunció oficialmente su nueva gira internacional, titulada ‘Loco X Volver World Tour 2027‘, con la que regresará a los escenarios para reencontrarse con sus seguidores en diferentes partes del mundo. El recorrido comenzará en Colombia y tendrá como primera parada a Bogotá, donde el cantante se presentará el 5 de febrero de 2027.

El anuncio llegó acompañado del estreno del video oficial de la gira y de una presentación sorpresa en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos. Allí, el artista apareció junto a sus músicos en la terminal de American Airlines para interpretar algunas de las canciones más reconocidas de su repertorio.

Durante el espectáculo, Maluma cantó ‘Según Quién’, ‘Felices los 4’, ‘Hawái’ y ‘Loco X Volver’, mientras los viajeros esperaban sus vuelos. La intervención también hizo referencia a sus raíces colombianas, pues al fondo se proyectaron los destinos que conectan a Miami con Colombia, entre ellos Medellín, ciudad natal del cantante.

¿Qué ciudades visitará Maluma con su nueva gira?

De acuerdo con el comunicado oficial, el ‘Loco X Volver World Tour 2027’ llevará al artista a más de 60 ciudades. Entre algunas de ellas figuran Buenos Aires, Santiago, Lima y Ciudad de México, en América Latina; Miami, Toronto y Los Ángeles, en Norteamérica; Madrid, París, Berlín y Lisboa, en Europa, y Rabat, en África. La organización también anticipó que próximamente anunciará nuevos destinos.

Sin embargo, hasta el momento no se ha divulgado un calendario completo con las fechas y los escenarios de cada presentación. De momento, Bogotá es la primera ciudad con una fecha anunciada oficialmente: el 5 de febrero de 2027.

El concierto de Maluma en Bogotá se realizará en El Corazón de Bogotá Arena, escenario anteriormente conocido como Movistar Arena. Para esta presentación, los organizadores anunciaron entradas desde $180.000, más servicio, aunque los precios varían según la localidad y la ubicación dentro del recinto.

La venta de boletería tendrá dos etapas. La primera será una preventa exclusiva para usuarios con tarjetas Visa de Bancolombia y Nequi, que comenzará el lunes 9 de noviembre a las 10:00 a. m. y estará disponible hasta el miércoles 11 de noviembre a las 9:59 a. m. Posteriormente, la venta general comenzará ese mismo miércoles 11 de noviembre a las 10:00 a. m. Las entradas estarán disponibles a través de Tuboleta.

Publicidad

El álbum que inspira el regreso de Maluma a los escenarios

El nombre de la gira corresponde a ‘Loco X Volver’, el álbum que Maluma presentó en mayo de 2026 y que representa una nueva etapa de su carrera musical. La producción explora la conexión con sus raíces, los lugares que marcaron su historia y las personas que lo acompañaron durante su trayectoria.

El espectáculo tendrá un concepto escénico y una propuesta visual desarrollados especialmente para esta etapa. Además de las canciones del álbum, el repertorio incluirá algunos de los éxitos que han marcado la carrera del cantante colombiano.

Publicidad

El anuncio también puso fin a una campaña de expectativa que durante dos semanas dejó pistas en ciudades como Madrid, Bogotá, Buenos Aires, Nueva York y Ciudad de México. Las actividades incluyeron carritos inspirados en los puestos tradicionales colombianos, intervenciones urbanas y contenidos con creadores digitales.

Maluma también recordó la dimensión de sus anteriores recorridos internacionales. En 2017, su Maluma World Tour sumó 105 conciertos y superó el millón de entradas vendidas. Posteriormente, con el 11:11 World Tour, el Papi Juancho Maluma World Tour y el Don Juan World Tour, llevó su música a escenarios de América, Europa, Asia y Medio Oriente.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí