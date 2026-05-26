Maluma regresa a los escenarios. Esto se sabe de su próxima gira mundial

Desde el 23 de agosto del 2025, cuando cerró su gira +Pretty +Dirty World Tour, Maluma no había vuelto a estar en un escenario, salvo en mayo pasado, cuando en plena Plaza Botero en Medellín, lanzó ante miles de fanáticos su nuevo álbum Loco x Volver. El artista había explicado que se tomó una pausa del ritmo acelerado que traía en su carrera, para enfocarse en su bienestar personal, pasar tiempo de calidad con su familia y reconectarse nuevamente con raíces, algo que, según él, había perdido debido a sus múltiples compromisos profesionales durante más de 14 años de carrera artística.

En una pasada entrevista con la revista Hola, el artista dijo: “Jamás había pasado por momentos de ansiedad porque siempre le puse curas, no me estaba dando cuenta, simplemente me iba a tomar los chorros con los parceros o me fumaba algo que me relajara, pero nunca dejaba que el fondo de esto llegara a mi porque tenía miedo de enfrentarlo... Vivía en una vida muy apresurada, muy rápida, viviendo a millón, una vida muy social y hacia fuera, no hacia adentro. Cuando hice una pausa y dije: ‘No más, voy a ver qué está pasando en mí’, ahí fue que me entró, de la noche a la mañana…”.

Así será el regreso de Maluma a los escenarios

Tras un año de pausa, el artista sorprendió a sus seguidores al revelar que prepara su regreso a los grandes escenarios internacionales con una nueva gira mundial que se desarrollará durante 2027 y 2028. El paisa de 32 años firmó una alianza global con Fénix Entertainment, compañía argentina que liderará el desarrollo, la estrategia y la producción de este próximo tour.

“¡Bienvenido a casa, Maluma. Qué felicidad tenerte como parte de la familia Fénix. Felices de sumar a uno de los grandes artistas de la música latina a nuestro roster de giras. Esto recién comienza", se lee en una publicación de la mencionada empresa.

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La gira estará enfocada en su séptimo álbum de estudio, Loco x Volver, proyecto con el que el cantante busca reconectar con sus raíces en Medellín. Por ahora, no se han confirmado fechas, ciudades, países, escenarios ni detalles sobre la venta de entradas. La información oficial del recorrido será anunciada posteriormente.

El reguetonero escribió en sus redes sociales: “vamos a hacer historia”. Por su parte, sus fanáticos de diferentes lugares del mundo han expresado su emoción por volverlo a ver en tarima: “siempre fieles y esperándote”, “que venga a Argentina”, “tráiganlo ya, por Dios”, “al fin la noticia más linda que nos puede dar Maluma”, “quiero llorar”, “te esperamos en Chile”, “no nos perdemos esto por nada”, “me desmayo... Me paro... Me vuelvo a desmayar”, “queremos verte en USA”, “ven a Paraguay, por favor”.

Maluma en el concierto ‘Voces por la vida’

Este domingo, 23 de agosto, artistas como Karol G, Maluma, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Silvestre Dangond, entre otros, realizarán un concierto en el Vive Claro Distrito Cultural, en Bogotá, con el objetivo de recaudar recursos para apoyar la reconstrucción de las viviendas de las familias afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en el país y que afectó a ciudades como Cali, Pereira, Manizales y al departamento del Chocó.

El 100 % del valor de las donaciones asociadas a la boletería será destinado a esta iniciativa. Además de los artistas, los productores, promotores, marcas, medios y equipos técnicos participarán sin cobrar por su trabajo para que los recursos puedan dirigirse a las familias afectadas.