El show comenzó hacia las nueve de la noche. Inició con uno de los temas del reciente siglo. ‘Ángel de amor’, de su álbum ‘Revolución de amor del 2002.

Fher Olvera, vestido de chaqueta roja y pantalón negro, hizo que los miles de espectadores mayores de 40 regresaran al siglo pasado con el tema que se volvió emblemático tras sonar cada domingo en una de las series más exitosas de los 90 llamada igual que su composición: ‘De pies a cabeza’, que corearon también los más jóvenes.

Aunque hubo muchas parejas jóvenes que se cantaron mutuamente las canciones de Maná, eran bastantes los grupos familiares de padres e hijos, tías y tíos y sobrinos unidos por canciones que se han convertido en himnos a través de los años.

El siguiente tema que sonó en el Vive Claro fue uno que Juan Gabriel hizo famoso en la década de los 70, pero que Maná volvió a poner de moda en MTV Unplugged, grabado en 1999: ‘Se me olvidó otra vez’.

Después vinieron las palabras de Fher, a quien se le veía la emoción de reencontrarse con un público que le ha sido fiel por años. "Alucinante", mencionó sobre la asistencia y la fidelidad de su público que ha permanecido por décadas.

Siguieron ‘Manda una señal’ y ‘Labios compartidos’.

Con ‘Vivir sin aire’ Fher quedó más que impresionado al escuchar el fervor con el que sus seguidores lo cantaban. “Qué bonito”, se les escuchó decir en varias ocasiones.

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Para terminar el tema, con su dulzaina tocó un trozo que cautivó a un público que lo ovacionó una vez más.

Tras hablar de la belleza de las mujeres colombianas, a quienes también les gustan los amores y a veces rompen corazones cantó ‘Mariposa traicionera‘. Luego en la onda del desamor interpretó ‘Corazón espinado’.

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Entonces hubo tiempo para lo tropical. Los acordes de salsa dieron lugar a un segmento donde Fher invitó a bailar salsa y él mismo se contoneó al ritmo de este ritmo.

Fue el preámbulo de ‘Me vale’, el clásico que adultos y jóvenes entonaron y bailaron con manos levantadas, dejando claro que hace mucho tiempo dejó de ser un tema para convertirse en un himno para renunciar al qué dirán.

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Fher se envolvió en las banderas de Colombia y México

El clásico “Clavado en un amor" no faltó.

Llegaron dos momentos uno algo cómico que sacó risas entre el público y los integrantes de la banda. El primero cuando Fher recibió un brasier de talla grande de color azul de parte de su público y él se animó a olerlo asegurando que tenía un buen aroma “de pasión”. El otro cuando pidió dos banderas: una de Colombia y otra de México. Las entrelazó y mencionó lo parecidos que somos los oriundos de los dos país. Un "Viva México" y un "Vive Colombia emocionó a los asistentes.

Tras un solo de batería del mexicano Alex González, percusionista de la banda, que duró cerca de diez minutos donde mostró toda su virtuosidad frente al instrumento, mientras el público en silencio observaba, los músicos se animaron a acercarse un poco más al público en una tarima dispuesta en la mitad de la platea. Allí sonó ‘El Rey’, ‘Ella (Me cané de rogarle), y ‘Mi religión’, y ‘Bendita tu luz’ esta frente a un padre y una hija que subieron al escenario por petición del líder de la banda.

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Posteriormente Fher contó lo difícil que le resultó cuando su primer amor primer amor más amas más duele lo dejó “por otro que tenía más presupuesto”. También contó que ella se arrepiente y ya la perdonó. Hoy la recuerda con cariño. Esa fue la introducción de ‘Te lloré como un río‘, otro clásico, grabado en 1992, de su álbum ‘Dónde jugarán los niños’.

Antes de ‘Reloj cucú’, el cantante contó que estaba dedicada a sus padres que fallecieron dejando un vacío enorme. “A todos los que ya no están”, mencionó generando lágrimas en muchos que tuvieron un momento nostálgico en esta parte del show.

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El show que se prolongó por dos horas y media terminó con ‘No ha parado de llover’, ‘En el muelle de San Blas’, ‘Rayando el sol’ y la infaltable ‘Oye mi amor’

¿Qué le faltó a Maná en la noche del 28 de noviembre para demostrar que es una de las mejores bandas de todos los tiempos, según Billboard?. Nada confirmó que su música no tiene edad, se mantiene vigente y hace mucho tiempo dejó de ser meramente comercial para instalarse en la bandas sonora de por lo menos tres generaciones.



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