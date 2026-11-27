Después de cuatro décadas de carrera, Maná regresará a Colombia para reencontrarse con sus seguidores en un concierto que promete un recorrido por algunas de las canciones más importantes de su historia. La agrupación mexicana se presentará este 28 de noviembre en Vive Claro Distrito Cultural, en Bogotá, como parte de su gira ‘Vivir sin aire Tour‘, con la que celebra sus 40 años de trayectoria.

Será el único concierto anunciado en el país dentro de este recorrido latinoamericano, que tendrá otras paradas en Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México. Por eso, antes de su llegada a la capital colombiana, Alex González, baterista de la agrupación, conversó con Vea sobre los detalles del espectáculo y los desafíos de presentar una producción de gran formato en diferentes escenarios.

Alex González y los detalles de la producción de ‘Vivir sin aire Tour’

Uno de los aspectos que más expectativa genera alrededor de esta presentación es el montaje que llevará la agrupación a Bogotá. En su charla con este medio de comunicación, Alex González aseguró que se trata de una de las producciones más ambiciosas que han presentado durante su carrera.

"Creo que es la producción más impresionante que hemos presentado en nuestra carrera. Hemos trabajado mucho en el sonido, la iluminación, las pantallas y la visibilidad de la banda. La intención es que, sin importar en qué lugar del estadio esté, la gente pueda vernos y escucharnos de la mejor manera".

El baterista explicó que la intención es que todos los asistentes puedan disfrutar del espectáculo, independientemente de la localidad en la que se encuentren. También recordó que la banda suele ofrecer conciertos de más de dos horas y que el repertorio incluirá varios de sus grandes éxitos.

Aunque prefirió no revelar cuáles canciones interpretarán en Bogotá, reconoció que seleccionar el repertorio siempre representa uno de los mayores desafíos para Maná, debido a la cantidad de temas populares que ha acumulado durante cuatro décadas.

"Lo bonito de ir a un concierto es vivir esa experiencia y esa incertidumbre de qué va a pasar".

Alex González, baterista de Maná. Foto: JUAN BOTERO

El reto de presentarse en Bogotá: la altura y más de 80 toneladas de equipo

Además de la puesta en escena, Alex González habló de las dificultades que implica presentarse en una ciudad como Bogotá. La altura es uno de los factores que más exige físicamente a los integrantes, especialmente al vocalista Fher Olvera.

"Uno de los retos de Bogotá es la altura. Sobre todo para nuestro amigo Fher, porque cualquier lugar donde hay mucha altura siempre es un reto. Tienes que trabajar casi al doble".

El músico también se refirió al trabajo del equipo técnico, que debe encargarse del montaje de más de 80 toneladas de equipos para cada presentación. Según contó, la preparación de estos espectáculos comienza varios meses antes, cuando la banda define el escenario, las luces, los efectos especiales y las posibilidades de cada recinto.

Publicidad

En ese sentido, destacó que regresar a Colombia tiene un significado especial para la agrupación, pues fue uno de los primeros países que apoyó su carrera:

"Para nosotros, regresar a Colombia es como volver a casa. Fue uno de los primeros países que nos apoyó cuando comenzábamos nuestra carrera y siempre es una alegría presentarnos aquí. Los conciertos en Bogotá y en otras ciudades colombianas son inolvidables, y queremos que esta gira también deje ese recuerdo".

Alex González agregó que esta etapa latinoamericana representa un desafío adicional: la producción que utilizaron durante su reciente recorrido por Estados Unidos fue diseñada para arenas y ahora debe adaptarse a escenarios de estadio. En Latinoamérica tienen previstos cinco conciertos de este formato.

Publicidad

Horarios del concierto de Maná en Bogotá

El encuentro será este sábado 28 de noviembre en Vive Claro Distrito Cultural. Las puertas del escenario abrirán a las 4:00 p. m., mientras que el concierto de la agrupación mexicana está programado para las 9:00 p. m.. El recinto está ubicado en la carrera 60 # 44B-21, en Bogotá.

Alex González le confirmó a Vea que el concierto superará las dos horas de duración, una presentación que llegará después de más de dos años sin que Maná se presente en Colombia.

Publicidad

"Siempre nos esforzamos por ofrecer un espectáculo que deje satisfecho al público. Sabemos lo que cuesta reunir el dinero para asistir a un concierto, por eso queremos que la gente disfrute al máximo. Nuestros shows duran más de dos horas y, por supuesto, incluyen muchos de los grandes éxitos de Maná. Al final, lo especial de un concierto es vivir la experiencia y dejarse sorprender por lo que pueda pasar en el escenario".

¿Qué objetos se pueden ingresar al concierto de Maná?

Los organizadores compartieron una lista de elementos permitidos y prohibidos para el ingreso a Vive Claro. Es importante tenerla en cuenta antes de salir de casa.

Objetos permitidos:

Celulares y baterías portátiles (powerbanks).

Maquillaje, sin espejos, vidrios, tijeras ni pinzas.

Bloqueador solar.

Gafas de sol.

Impermeables.

Sombreros y gorras.

Gel antibacterial de máximo 100 mililitros.

Bolsos pequeños y maletas que no superen las medidas de 30 x 30 x 15 centímetros.

Bolsas transparentes de almacenamiento y canguros de máximo 11 x 16 centímetros.

Objetos prohibidos:

Armas, cuchillos y cadenas.

Termos y recipientes rígidos.

Artículos inflables.

Drogas o narcóticos.

Sillas plegables y sombrillas.

Instrumentos musicales.

Cámaras fotográficas o de video, tabletas y iPads.

Trípodes, palos para selfis y walkie-talkies.

Cigarrillos, cajetillas, vapes y encendedores.

Bengalas y elementos pirotécnicos.

Alimentos y bebidas.

Mascotas.

Apuntadores láser y drones.

Morrales de gran tamaño.

Camisetas alusivas a equipos de fútbol.

Aerosoles.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí