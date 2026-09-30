Mapa de BTS en Colombia: escenario, ARMY Zone y localidades en El Campín

Este viernes y sábado, BTS, la famosa banda surcoreana, se reunirá con sus ARMY colombianos en dos esperados conciertos en el estadio El Campín.

Las presentaciones del 2 y 3 de octubre de BTS en Bogotá, son parte de la gira mundial BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, que marcó el regreso del grupo a los escenarios internacionales tras varios años de pausa tras prestar el servicio militar obligatorio. Estos conciertos tienen un significado muy especial para los fans colombianos, ya que será la primera vez que BTS se presente en Colombia. Además, Bogotá se convertirá en una de las primeras ciudades de Latinoamérica en dar la bienvenida a esta nueva etapa de la agrupación, que está formada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

¿Cómo será el escenario de BTS en El Campín?

El escenario estará situado el centro de la cancha, ofreciendo una vista de 360 grados. Esto significa que no habrá un solo frente para el espectáculo: el público se distribuirá alrededor de la estructura, permitiendo que los artistas se acerquen a diferentes áreas del estadio. La estructura principal alcanzará una altura de 14,7 metros, mientras que la plataforma central se extenderá a lo largo de 17 metros. Además, la producción requerirá aproximadamente 9,5 kilómetros de cableado eléctrico y una potencia de 9.660 kilovoltamperios.

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Las pantallas LED jugarán un papel importante durante el espectáculo. En total, suman más de 50 millones de píxeles, formando parte de una escenografía diseñada para ser apreciada desde todos los rincones del estadio. En el centro del escenario, habrá una estructura inspirada en el pabellón Gyeonghoeru del Palacio Gyeongbokgung de Seúl, y de allí se extienden cuatro pasarelas que evocan los cuatro trigramas de la bandera surcoreana: geon, gon, gam y ri.

BTS, grupo de K-pop. EFE/EPA/Kim Hong-Ji / Foto: EFE - Kim Hong-Ji / POOL

Localidades para los conciertos de BTS en Bogotá

Para los eventos en Bogotá, el mapa incluye una zona VIP con gramilla alrededor del escenario, además de varias localidades en las tribunas de El Campín. Las localidades que se encontrarán son:

VIP (gramilla)

Occidental Baja

Oriental Baja

Occidental Alta

Oriental Alta

Norte Alta

Oriental Norte Alta

Sur Alta

Oriental Sur Alta

Norte Baja

Oriental Norte Baja

Sur Baja

La ubicación específica de cada asistente dependerá de la localidad y el sector que indique su boleta. En el caso de la gramilla, el público estará rodeando la estructura central, mientras que las otras localidades estarán distribuidas en las tribunas.

¿Qué es la ARMY Zone y dónde estará ubicada?

La ARMY Zone no se refiere a una localidad más dentro del estadio. No es un nuevo sector en El Campín ni una categoría de entrada. Este espacio está diseñado para las actividades de aquellos fanáticos que tienen la membresía oficial de ARMY.

Durante los conciertos de la gira, se han creado áreas especiales para los miembros del BTS GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ARMY MEMBERSHIP, siguiendo las pautas que ha establecido la organización. Por eso, quienes cuenten con esta membresía deben estar atentos a las indicaciones oficiales para Bogotá, para que conozcan los requisitos y cómo funcionará este espacio.