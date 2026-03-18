Mapa Festival Estéreo Picnic 2026: nuevas zonas, actividades, accesos, restaurantes y más

A pocos días del arranque del Festival Estéreo Picnic 2026, los asistentes comienzan a definir sus planes para recorrer el Parque Simón Bolívar de Bogotá durante las tres jornadas. Por eso, más allá del cartel, uno de los elementos clave para organizar la experiencia es la distribución del espacio, especialmente en un formato con múltiples escenarios que funcionan de manera simultánea.

Moverse dentro del festival no es un asunto menor. La distancia entre tarimas, los puntos de encuentro, las zonas de descanso y los servicios pueden marcar la diferencia entre llegar a tiempo a un show o perderse parte de la presentación. Por eso, entender cómo está organizado el lugar se vuelve casi tan importante como revisar los horarios.

Mapa del Festival Estéreo Picnic 2026 ¿Qué hacer y cómo moverse en esta edición?

La organización (Páramo Presenta) ya dio a conocer el mapa oficial del evento, el cual confirma que uno de los cambios más relevantes está en los accesos. Para esta edición, el ingreso principal se concentrará en la zona de la Calle 63, donde se dividirán las entradas según el tipo de boleta: habrá un paso específico para público general, otro para experiencias VIP y accesibilidad, y un acceso independiente para los asistentes a Futuro Picnic, el espacio destinado a menores de edad.

En cuanto a los escenarios, la tarima principal (Escenario Estéreo Picnic) se mantiene hacia el costado suroriental del parque, cerca de la zona de ingresos. En contraste, otros escenarios se distribuyen hacia el centro y el norte: el escenario Un Mundo Distinto, ubicado en la zona central del parque, funciona como uno de los principales puntos de referencia para ubicarse dentro del festival; mientras que opciones como Bosque, Páramo y Lago se ubican hacia zonas más verdes o cercanas a los cuerpos de agua.

Mapa del Festival Estéreo Picnic 2026. Fotografía por: Páramo Presenta

Otro de los puntos clave que revela el mapa es la distancia entre extremos del festival. Ir desde el escenario principal hasta el sector occidental puede tomar más de 10 minutos caminando, por lo que planear rutas será fundamental si hay presentaciones seguidas.

El corredor central aparece como una vía estratégica. Allí se concentran espacios alternativos, experiencias de marca y zonas intermedias que permiten desplazarse entre escenarios sin tener que rodear grandes áreas. Este punto también funciona como una especie de “zona de transición” para quienes buscan hacer pausas sin salir del flujo del festival.

También se identifican estaciones de hidratación gratuita, zonas de recarga de manillas (cashless), espacios de descanso tipo oasis y áreas médicas. Estos puntos no están concentrados en un solo lugar, sino distribuidos estratégicamente para evitar desplazamientos largos en momentos críticos.

En el caso de experiencias específicas, el festival mantiene espacios como la feria de emprendimientos, áreas de mercadería oficial y zonas exclusivas para determinados tipos de entrada.

Así funciona Futuro Picnic, la zona para menores de edad en el FEP 2026

Este sector estará ubicado hacia el costado sur del parque, con un acceso independiente desde la Calle 63, lo que facilita su ingreso sin mezclarse con el flujo general del festival.

A diferencia de otras áreas, este espacio contará con servicios propios que permiten una experiencia más controlada. Entre ellos, se incluyen zonas de comida, baños, puntos de recarga (cashless) y áreas de descanso, todo dentro de un entorno delimitado.

Además, el diseño del mapa muestra que quienes accedan a Futuro Picnic tendrán visibilidad hacia escenarios clave del festival, con zonas adaptadas para seguir algunos de los conciertos sin necesidad de desplazarse grandes distancias.

Restaurantes que estarán en el Festival Estéreo Picnic 2026

Páramo Presenta confirmó en la tarde del 18 de marzo una oferta gastronómica amplia y distribuida en distintos puntos del parque. Estas son algunas de las opciones más reconocidas que estarán presentes:

Cadenas y marcas conocidas

McDonald’s

Domino’s Pizza (opciones veganas y/o vegetarianas)

Café Matelsa (opciones veganas y/o vegetarianas)

Juan Valdez (opciones veganas y/o vegetarianas)

Comida rápida

Chef Burger (opciones veganas y/o vegetarianas)

Toro Burger (opciones veganas y/o vegetarianas)

Smoking Burgers (opciones veganas y/o vegetarianas)

Dogger

Sandwich Qbano (opciones veganas y/o vegetarianas)

Sabores locales y propuestas variadas

Andrés Carne de Res

Asados Llanero Grancolombiano

Don Choripán

Lomo’s Parrilla (opciones veganas y/o vegetarianas)

La Hamburguesería (opciones veganas y/o vegetarianas)

Opciones dulces y snacks

Crepes & Waffles (opciones veganas y/o vegetarianas)

La 75 Heladería Artesanal (opciones veganas y/o vegetarianas)

Cumbia House (opciones veganas y/o vegetarianas)

Ice Lolo

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