Megaland 2026 en el Campín: artistas, fecha, horarios, precios de boletas y más

El próximo viernes 20 de noviembre se realizará en la capital colombiana una nueva edición del festival musical Megaland, que en esta oportunidad se denominará Megaland Bacano.

Sus organizadores confirmaron esta semana la nómina de artistas que estarán y que corresponden a distintos géneros como el popular, el urbano y el pop.

Dentro de los intérpretes urbanos y de pop se presentarán están confirmados Farruko, Blessd, Andy Rivera, Hamilton, Aria Vega, Emyl Rusev, Topboy, Yourboyfriend y Mr Plata. En la línea popular estarán Pipe Bueno, Jessi Uribe y Dragón y Caballero.

Adicionalmente, se dará espacio para los shows de talentos emergentes ganadores de la iniciativa ‘Siembra, camino a Megaland Bacano’. Las inscripciones para dicha convocatoria estarán abiertas hasta el 4 de octubre a través de TikTok y la plataforma de La Mega.

¿Cómo adquirir boletas para el Megaland Bacano?

Las entradas para el conciertos están disponibles desde el pasado jueves 1 de octubre mediante la plataforma de Tuboleta. Los precios de las mismas varían según la localidad.

General: $61.400

Norte Alta: $61.400

Norte Baja: $61.400

Oriental Alta Familiar: $90.200

Oriental Baja: $104.700

Occidental Alta: $114.300

Occidental Baja: $121.500

VIP: $188.800

Los anteriores precios incluyen el servicio. En la localidad familiar, la edad mínima de ingreso son 12 años. En el resto de ubicaciones solo se permite la entrada de mayores de edad, 18 años.

El estadio El Campín abrirá sus puertas ese viernes a las 12 del mediodía y el espectáculo comenzará a las 3:00 p. m.

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En esta oportunidad es posible hacer aportes voluntarios de $5.000, $10.000, $20.000, $30.000 o $50.000 dirigidos a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) para apoyar programas de entrega de alimentos a comunidades vulnerables.

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