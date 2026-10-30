Michael Jackson y una cuenta pendiente: ¿llegará ‘Thriller’ al número uno 42 años después?

A más de cuatro décadas de su lanzamiento, ‘Thriller‘, uno de los mayores éxitos de Michael Jackson, busca alcanzar un reconocimiento que todavía no ha conseguido: ocupar el primer lugar del Billboard Hot 100.

Esta vez, la iniciativa cuenta con un impulsor especial: Prince Jackson, hijo mayor del fallecido cantante, quien convocó a los admiradores de su padre para intentar llevar el sencillo a la cima de las listas musicales.

La propuesta coincide con la celebración de Halloween, una temporada en la que la canción recupera popularidad gracias a su temática, su videoclip y la coreografía que se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de la cultura pop. La campaña busca aprovechar ese interés para movilizar a los seguidores en distintos países y darle un nuevo impulso a la música del artista.

¿En qué consiste la campaña de Prince Jackson para impulsar ‘Thriller’?

La iniciativa se conoce como ‘Thriller Challenge 2026‘ y tiene como objetivo aumentar las reproducciones de la canción en plataformas digitales, incentivar su compra en formato físico o digital y conseguir que más emisoras de radio la incluyan en su programación. La convocatoria está planteada entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre, periodo durante el cual los organizadores esperan concentrar el apoyo de los fanáticos.

Durante una entrevista con el informativo estadounidense KTLA 5 Morning News, Prince Jackson explicó que la intención es conseguir que el sencillo alcance una posición que nunca ha logrado en las listas de popularidad. El joven recordó que, aunque el álbum permaneció 37 semanas en el primer lugar del Billboard 200, la canción que le da nombre llegó únicamente hasta la cuarta posición del Billboard Hot 100, en 1984.

"Tenemos un álbum lleno de canciones extraordinarias. El objetivo es intentar que ‘Thriller’, como sencillo, llegue al número uno", expresó el hijo de Michael Jackson durante la conversación con dicho medio.

La página oficial del reto también comparte recomendaciones para quienes quieran participar. Entre ellas están escuchar la canción completa, hacerlo desde cuentas personales y evitar las reproducciones automatizadas. De igual manera, propone solicitar el tema en emisoras estadounidenses con influencia en el listado musical.

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Sin embargo, la estrategia no se limita a las reproducciones individuales. El sitio web oficial de la campaña también promueve sesiones colectivas de escucha a través de Stationhead, con encuentros programados durante esa semana y la participación de invitados relacionados con la familia Jackson. De hecho, Prince tiene prevista una aparición el 31 de octubre, en una transmisión especial para los admiradores del cantante.

La elección de estas fechas responde al comportamiento que ha tenido la canción en las listas durante los últimos años. Según los registros publicados por la campaña, ‘Thriller’ regresó al Billboard Hot 100 en 2018, cuando ocupó el puesto 31. Desde entonces, ha vuelto a ingresar al listado cada temporada de Halloween y ha mejorado progresivamente su desempeño. En 2021 llegó al puesto 19 y, en 2025, consiguió su mejor resultado desde su lanzamiento al ubicarse en la décima posición.

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De acuerdo con un análisis publicado por Billboard el 27 de octubre de 2026, ‘Thriller’ acumuló 5,9 millones de reproducciones oficiales en plataformas digitales en Estados Unidos durante la semana que terminó el 15 de octubre, un 42 % más que en el mismo periodo de 2025, cuando registró 4,1 millones. Durante la semana de Halloween del año pasado, el sencillo alcanzó aproximadamente 14 millones de reproducciones en ese país.

A este comportamiento se suma el interés que despertó nuevamente el catálogo musical de Michael Jackson tras el estreno de la película biográfica ‘Michael’, en abril de este año. La producción impulsó las reproducciones de varias canciones del artista y permitió que algunos de sus clásicos regresaran a las listas musicales estadounidenses.

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Por ahora, el resultado del ‘Thriller Challenge’ está por conocerse.

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