Morat anunció tres conciertos en Bogotá ¿Cuándo son y cómo comprar las boletas?

En horas recientes, Morat emocionó a su comunidad de seguidores con un anuncio que marca el inicio de una nueva etapa para la banda. El grupo bogotano confirmó que arrancará una nueva gira internacional, un proyecto que llegará tras varios meses de expectativa y mensajes enigmáticos que circularon en redes sociales y en distintos puntos de la capital.

La frase “Las cometas siempre vuelan en agosto” fue la pista que encendió las alarmas entre los fans y que, finalmente, se convirtió en la antesala de una serie de conciertos con los que Morat no solo regresará a los escenarios, sino que también dará el primer paso de su próximo tour mundial, titulado ’Ya es mañana World Tour’.

¿Cuándo son los conciertos de Morat en Bogotá?

El inicio oficial de esta gira tendrá lugar en Bogotá, ciudad natal de la banda, donde Morat ofrecerá tres conciertos consecutivos en el Movistar Arena, los días 14, 15 y 16 de agosto de 2026. Estas presentaciones marcarán el punto de partida de un recorrido que luego se extenderá a otros países de América Latina y Europa.

La elección de Bogotá como sede del arranque no es casual. En los últimos años, Morat ha convertido cada presentación en la capital en un evento de alta demanda, con funciones agotadas y un público que ha acompañado el crecimiento del grupo desde sus primeros pasos.

El anuncio llega en un momento clave para la banda, que se ha consolidado como uno de los proyectos pop más exitosos en español. Canciones como ‘Cómo te atreves’, ‘Besos en guerra’, ‘Cuando nadie ve’ y ‘Bailemos solo una vez’ han acompañado distintas etapas de su carrera y se han convertido en parte esencial de su repertorio en vivo.

¿Cómo y cuándo comprar las boletas para los conciertos de Morat en Bogotá?

Las entradas estarán disponibles a través de TuBoleta, con un límite máximo de ocho boletas por comprador, y contarán con varias etapas de venta:

Preventa Fans: lunes 2 de febrero desde las 9:00 a.m., con 2.000 boletas disponibles.

Preventa Movistar: lunes 2 de febrero desde las 11:00 a.m. hasta el miércoles 4 de febrero a las 10:59 a.m., o hasta agotar existencias.

Preventa Banco Falabella: miércoles 4 de febrero desde las 11:00 a.m. hasta el jueves 5 de febrero a las 10:59 a.m.

Venta general: jueves 5 de febrero desde las 11:00 a.m.

Por ahora, los precios no han sido anunciados, pero se espera que esa información se conozca en los próximos días.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí