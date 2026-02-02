Morat confirmó nuevas fechas en Movistar Arena tras agotar boletería para sus primeros shows

Morat volvió a demostrar su poder de convocatoria en Bogotá con el anuncio de nuevas fechas para su gira 'Ya es mañana World Tour‘. A pocas horas de haber puesto a la venta la boletería para sus primeros conciertos en la capital, la banda agotó todas las localidades disponibles, lo que llevó a ampliar su paso por el Movistar Arena.

La respuesta del público superó las expectativas iniciales y confirmó que el regreso del grupo a los escenarios bogotanos es uno de los eventos musicales más esperados del año en la capital colombiana.

Nuevas fechas de Morat en el Movistar Arena de Bogotá

Tras agotar los conciertos anunciados inicialmente, Morat confirmó tres nuevas fechas en el Movistar Arena, ampliando su paso por la capital a un total de seis presentaciones consecutivas. Las nuevas funciones quedaron programadas para los días 21, 22 y 23 de agosto, todas en el mismo escenario.

El anuncio fue acompañado por un mensaje de agradecimiento dirigido a los seguidores. A través de un video, Juan Pablo Villamil, cantante y guitarrista de la banda, reaccionó a la alta demanda: “Oigan, qué locura lo que está pasando con Bogotá. Muchísimas, muchísimas gracias. Se acabaron los primeros tres y bueno, acabamos de sacar otros tres más. Qué locura. Muchas gracias. Sepan que nunca lo damos por sentado. Gracias, gracias, gracias”.

Con seis conciertos confirmados en el mismo mes, Morat se consolida como uno de los actos nacionales con mayor capacidad de convocatoria en recintos de gran formato, en una gira que marcará el inicio de una nueva etapa para el grupo.

Venta de boletas para las nuevas fechas de Morat en Bogotá

La tiquetera TuBoleta confirmó que la venta para los nuevos conciertos comenzó este miércoles 4 de febrero a las 4:00 p.m., con la preventa exclusiva para clientes Movistar, la cual se extenderá hasta el viernes 6 de febrero a las 3:59 p.m., o hasta agotar existencias.

En los mismos plazos se desarrolla la preventa para clientes del Banco Falabella, con la salvedad de que esta etapa finalizará una vez se alcance el 70 % del aforo total habilitado.

La venta general dará inicio el viernes 6 de febrero a las 4:00 p.m., aunque podría adelantarse si la boletería disponible en las preventas se agota antes de lo previsto.

Por ahora, la ampliación de fechas confirma que agosto será un mes clave para Morat en Bogotá, con seis noches que prometen convertirse en uno de los hitos musicales del año en la capital.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí