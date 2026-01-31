Morat en exclusiva con Vea sobre sus conciertos 2026: “Somos una banda de amigos”

Los integrantes de Morat escogieron el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en el centro de la ciudad, para hacer un anuncio que esperaban sus fanáticos: tres fechas, 14,15 y 16 de agosto, en el Movistar Arena, marcan el regreso a la capital colombiana con su gira “Ya Es Mañana World Tour”. Hablamos con Simón Vargas, Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza y Martín Vargas acerca de su balance del 2025 y sus expectativas en este año que comienza.

Morat de concierto: reconectando con la esencia

El 2025 fue un año maravilloso para ustedes. Haciendo un balance ¿qué quedó del 2025 en proyección hacia el 2026?

Juan Pablo Isaza: “Creo que el 2025 fue un año en el que crecimos mucho en términos personales e internamente. Creo que ya llevamos lo suficiente haciendo esto como para uno empezar a replantearse cosas que antes ni siquiera nos cruzaban por la cabeza. Cosas como, ¿cuál es el sentido de lo que hacemos al final? ¿Cuántos años pretendemos seguir con este juego? Creo que fue un año muy introspectivo para nosotros, que arrojó conclusiones muy chéveres, y una muy importante es que este año y esta gira que se viene, es la gira en la que nos reconectamos con los niños que hace 14 años decidieron hacer una banda. O sea, para nosotros la diversión tiene que volver a ser una prioridad, porque yo creo que en el trajín de los últimos 14 años y cuando uno empieza a tener ambiciones y cosas que hacer, y metas, y viajes, uno se le tiende a olvidar eso. A nosotros se nos estaba empezando a olvidar y afortunadamente, creo que en el 2025 volvimos a empezar a acordarnos”.

¿Qué significa volver al origen, qué emociones se despiertan?

Simón Vargas: “Yo creo que el volver al origen tiene que ver mucho con las razones originales por las cuales nosotros empezamos a hacer esto. Nosotros, al final, creo que somos una banda de amigos que se juntaron a hacer música porque les parecía divertido, y a pesar de que los sueños fueran muchísimos y de que hubiera ambiciones de uno u otro tipo, pues al final nosotros lo hicimos por el gusto por la música, por el gusto por tocar instrumentos, por emocionarse, por estrenar cuerdas, por comprar un cable nuevo, por probar una guitarra que uno nunca había probado. Creo que eso es un poco con lo que nos queremos reconectar también, porque creo que al final eso es lo que nos hace hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Yo siento que uno cuando mejor conecta con la gente es cuando la gente se da cuenta que uno lo está pasando rico en el escenario, y yo creo que esa es la diversión de la cual yo creo que habla Isa. Es la diversión por la cual uno decidió jugársela a hacer una banda a pesar de que a la gente alrededor le dijera ¿De verdad? ¿En serio quieren ser músicos? Y siento que parte de eso era por el buen parche, por lo que era divertido, por terminar de ensayar, ir a tomarse una cerveza, por llegar a ensayar y reírse de lo que estaba pasando. Yo creo que es reconectar con esa parte en la cual nada era tan importante como la música”.

Juan Pablo Villamil: “Sí, pues tal vez solo le sumaría que reconectar es como una búsqueda activa de una nueva motivación. Creo que eso ha sido muy importante para los cuatro, desde una perspectiva individual y colectiva, de ver por qué hacemos lo que hacemos y cómo hacemos que la llama siga prendida”.

¿Cuál es el mensaje para todos esos seguidores y seguidoras que están desde el día cero con Morat?

Martín Vargas: “Bueno, primero yo creo que es agradecimiento total, como de seguirnos, aguantarnos, entender o a veces no entender, pero simplemente seguir. Creo que en este momento en el que estamos, y hemos sido también muy conscientes de ser explícitos también con ese mensaje, y ‘Ya Es Mañana Parte Uno’ habla muy explícitamente de darse cuenta de que estamos creciendo y que el tiempo pasa, y que el tiempo es limitado, y que si uno no interpreta y no actúa en el presente como la mejor versión de uno mismo, sino que uno sigue esperando a que llegue ese mañana algún día, pues simplemente se le pasa la vida. Creemos que estamos en un momento en el que justo queremos tomar la actitud de la que habla ese disco. Actuar desde realmente lo que queremos ser, desde la banda que queremos ser, desde las personas que queremos ser, y creo que al final, la comunidad que se ha generado alrededor de la banda y de nuestra música, es de las cosas que probablemente más orgullosos nos tienen. Entonces, si la gente de alguna manera se siente identificada con ese mensaje, y como que también ponen práctica un poco esas simples cosas del día a día, que de pronto uno no hace porque simplemente está de pronto en un piloto automático, creo que están de pronto alineados a lo que para nosotros en este momento es ‘Ya Es Mañana’”.

Morat y las sorpresas

¿Cómo esperan sorprenderse ustedes con esos shows?

Simón Vargas: “Fíjate que siento que una de las cosas que creo que nos ha sorprendido justo es partir a diseñar el show desde un lugar que se sienta honesto en cuanto a la diversión, al genuino querer, ¿no? Por qué hacemos esto porque queremos. Y yo siento que no necesariamente siempre esa es la razón por la cual uno va a hacer algo en un show o en una carrera artística, y creo que ser verdaderamente honestos frente a cómo queremos que se vea, por qué queremos hacer esto, y que la respuesta sea porque nos parece divertido, porque nos gusta, porque creemos que puede ser muy divertido hacerlo. A mí me parece que eso ha sido sorprendente en los lugares a los que nos lleva a pensar así también”.

Juan Pablo Isaza: “Voy a complementar lo que está diciendo Simón de pronto. Desde la música puntualmente creo que nosotros cada vez tocamos mejor, y digamos que lo que hicimos en los estadios estuvo increíble, pero la manera en la que uno tiene que arreglar la música, o la que pensamos que tenemos que arreglar la música para que se tradujera con la energía correcta en los estadios y que le llegara a toda esa cantidad de gente, es de una forma muy específica y quizá un poco simple. Las sutilezas de lo que uno puede hacer en los arreglos de la música no se traducen tan bien necesariamente en un estadio, por la misma razón que uno no se imagina que alguien toque una guitarra acústica y haga unas cosas súper detalladas en un estadio, porque lo que la gente quiere oír o lo que nosotros sentimos que nuestros fans querían oír, era más como ese despliegue de energía que muchas veces se logra con arreglos musicales más simples. En las arenas, ahorita que vamos al Movistar Arena, estoy seguro de que nos vamos a sorprender mucho nosotros poniéndonos retos musicales que sabemos que se van a traducir bien para esa cantidad de personas. Creo que fue muy técnica la respuesta, pero es generalmente lo que creo”.

Juan Pablo Villamil: “Es que me gustó la pregunta. Antes de que hiciéramos la gira de los estadios hicimos un paso por el Movistar e hicimos varias fechas también. Y una de las sorpresas más lindas que me gustaría volver a repetir ojalá en estas, es que el público... yo pensé que me iba a emocionar menos a la tercera noche o a la cuarta noche, que iba a haber un poquito de costumbre. Y muy por el contrario, cada noche traía una energía muy fresca y muy especial, que hizo que no llegara nunca esa normalidad. Esa es una sorpresa muy grande que me llevo de la vez pasada, que ojalá se repita esta vez”.