Murió Piero: sus canciones más emblemáticas y sus contundentes mensajes

Este 7 de octubre se confirmó la muerte del cantante italo-argentino Piero, quien falleció a los 81 años. El artista que era considerado una leyenda viva de la música latinoamericana y siempre procuró combinar su carrera musical con su activismo social, impulsando iniciativas contra los conflictos bélicos y apoyo a la niñez. En las letras de sus temas envió mensajes contundentes.

Aunque la canción ‘Mi viejo’ fue sin duda la más conocida del intérprete, su trayectoria abarca decenas de composiciones que se refieren a distintos sentimientos y causas. Aquí las canciones más icónicas del artista, quien también contaba con nacionalidad colombiana y residió por un tiempo en nuestro país, antes de regresar a Argentina, en la década de los años 90.

Canciones icónicas de Piero

‘Mi viejo’. Su creación más famosa data de 1968, aunque la grabó en 1969. La compuso junto al periodista José Tcherkaski, con quien creó más temas. La canción ha tenido más de 300 versiones. Habla de la mirada del hijo a su padre, a quien ama y agradece.

‘Soy pan, soy paz, soy más’. Es considerado un clásico de la música protesta latinoamericana por su mensaje social y la profundidad de su letra.

‘De vez en cuando viene bien dormir’. Es una de las baladas románticas más escuchadas del artista. Infaltable en sus conciertos.

‘Si vos te vas’. Un tema en el que el artista abordó el amor y la despedida de la pareja.

‘Juan Tequila’. Una letra bohemia y nostálgica que se refiere a un hombre que vive en medio de la estrechez y apenas alcanza a pagar su copa. También se conoce como ‘Juan Boliche’.

Publicidad

‘Pedro nadie’. Una letra que habla de las personas anónimas que laboran y se esfuerzan a diario. Resalta el trabajo del campesino que no siempre es dueño de la tierra que trabaja.

‘Llegando llegaste’. Una balada que se refiere a un enamoramiento que habla de los detalles que hacen la relación: “Y una mañana mientras el café mezclaba, yo te dibujaba, yo te dibujaba”, mencionaba el tema cuyo coro se hizo muy popular.

Publicidad

‘Sinfonía inconclusa’. El tema lanzado en 1975 narra una divertida aventura musical protagonizada por una orquesta de peces y criaturas marinas.

¿Cuántos álbumes grabó Piero

El cantante y compositor Piero grabó un total de 14 álbumes a lo largo de su carrera musical.

Publicidad

Mi viejo (1969)

Pedro Nadie (1970)

Coplas de mi país (1972)

Para el pueblo lo que es… (1973)

Sinfonía inconclusa en la mar (1975)

Y mi gente donde va (1979)

Canto de la ternura (1982)

El regalao (En vivo, 1985)

Gaviota (1986)

Las galaxias nos miran (1986)

20 años (1987)

Tríptico – Volumen 1 (1988)

Tríptico – Volumen 2 (1989)

A pesar de los pesares (1989)

Te quiero contar (1993)

Así confirmó su familia muerte de Piero

“Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando. Su familia y amigos, agradecemos los saludos. Buen viaje querido Piero”, publicó su familia en la cuenta oficial del artista al confirmar la noticia sobre su partida.

Aquí más noticias que son tendencia