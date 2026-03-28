Música popular: así pasó de ser un género de campo y cantina a sonar en grandes escenarios

La muerte de Yeison Jiménez, cantante popular colombiano fallecido el 10 de enero en un accidente aeronáutico, dejó en evidencia, una vez más, del posicionamiento del género popular nacional en el mercado discográfico, que se denomina en la esfera internacional como el regional colombiano.

Para nadie era un secreto que este ritmo, también llamado música del despecho, ha ganado un espacio importante en la industria del entretenimiento, y no solo se limita a la escucha de canciones, también incluye el montaje de conciertos que van desde recintos pequeños o teatros hasta grandes shows en coliseos y estadios. Adicionalmente, el género vive, en los últimos años, una especie de explosión de talentos nuevos que fortalecen su posicionamiento y le garantizan una larga vida.

El género popular domina las listas

A Yeison Jiménez se suman artistas como Jessi Uribe, Luis Alfonso, Arelys Henao, John Alex Castaño, Alzate, Paola Jara, Francy, Pipe Bueno y Jhonny Rivera. Sus trayectorias y sus vidas hacen parte de las noticias del mundo del entretenimiento y sus rostros son muy familiares para el público. El género ha tenido una especie de flexibilidad, en la que ha procurado hacer colaboraciones con intérpretes de otros como el reguetón, la norteña, la ranchera o la balada.

Según cifras de Spotify, en los últimos cinco años el popular ha crecido exponencialmente en un 900 % en reproducciones, y en el 2025 algunos artistas han visto incrementos de hasta un 500 %. A esta información se suman las noticias de enero pasado, que ubicaron a Yeison Jiménez como el más escuchado en el país no solo en esta plataforma, sino en Apple. En los días posteriores a su partida, su música dominó las listas y se convirtió en el más escuchado. En Apple Music/iTunes Colombia se vio un panorama parecido. “Destino Final”, “MLP”, “Aventurero” y “No Tengo Ni Necesito” fueron las más descargadas.

El éxito es evidente, no obstante, no se puede ignorar que a este ha precedido una historia que data del siglo pasado y que se asemeja un poco a la que vivieron otros géneros. Los públicos jóvenes conocidos como digitales o generaciones nativas digitales tal vez ignoran que hasta hace unas décadas se trataba de un género que no era apetecido en el público en general. Sus orígenes se dieron en Antioquia y el Eje cafetero.

“Primero es el gueto, la calle, la esquina, el barrio. Luego suben a la radio, a las redes sociales y luego se vuelven famosos. Así le ocurrió al reggaetón que arrancó en Panamá, con pocos representantes, luego pasó a República Dominicana, luego a Puerto Rico y Puerto Rico lo explotó y el reggaetón se vuelve viral y todo el mundo comienza a consumirlo hasta el punto de que hoy en día Bad Bunny estuvo en el Super Bowl, eso mismo le ha pasado a la música popular”, comenta Vicente Moros, melómano y director de Radio Santafe, quien se ha interesado por estudiar los ritmos y sus evoluciones. La señal que encabeza programa desde sus inicios, hace 80 años, la antes llamada música guasca y carrillera y hoy lo hace con la popular.

“El género popular estaba en el billar, en la esquina, en el barrio, en el área rural. Luego pasa a la radio, y hoy en día, con cantantes jóvenes, que atraen, bonitos, representantes, mercadeo, unas buenas letras y unos buenos arreglos musicales, cambia de estatus y llega a todos”, mencionó recordando que en el pasado, los primeros intérpretes como Darío Gómez se limitaban a arreglos mucho más sencillos con guitarras.

“Antes eran muy análogos, se metían a cualquier estudio, las grabaciones no tenían muy buena calidad, sonaban un poco ramplonas y hoy ya gozan de tecnología”.

En este aspecto, se muestra de acuerdo Dalia Bernal, directora de Olímpica Stereo, emisora que antes estaba exclusivamente dedicada al vallenato. Hace algo más de una década decidió que, frente al éxito del popular, era necesario comenzar a abrirle espacio a ese género y comenzó con un discreto porcentaje que ha ido subiendo, de tal forma que ahora la emisora tiene programas solo de popular y otros donde lo combina con otros ritmos. La estación también cubre eventos del género, por ejemplo, emitió en directo el homenaje a Yeison Jiménez desde el Movistar.

“Los inicios y grandes clásicos de la música popular están en Darío Gómez y Charrito Negro, que tuvieron una gran fuerza a Bogotá cuando entran hace unos 20 o 15 años, entran a la frecuencia de la FM. Después viene una segunda etapa con una generación de artistas como Pipe Bueno, Jhonny Rivera y de ahí, luego hay otra, donde llegan los que son hoy por hoy los más recientes, que comenzaron hace como unos diez años como Yeison Jiménez, Luisito Muñoz, Jessi Uribe. Han tenido varias etapas y varias generaciones”, puntualizó refiriéndose a la evolución que con el tiempo ha incluido más y más público.

El Charrito Negro fue uno de los precursores del denominado género regional colombiano. Fotografía por: Cortesía

La música popular “es la que está moviendo las masas por varias razones en mi opinión. Se han dedicado a cantarle al despecho de una manera romántica y hacen combinación de letras que logran identificación”, indicó Bernal, quien cree que esa aceptación masiva también tiene que ver ahora con la influencia de la música regional mexicana, su similar en el país centroamericano, que tiene a exponentes como Espinosa Paz o Christian Nodal.

Desde el punto de vista de Katherine Calixto, directora de la Emisora La Kalle, que también tiene dentro de sus fortalezas la programación de la música popular, el posicionamiento que ha tenido el género se debe a varios factores. El de su cercanía con la mexicana ha sido fundamental.

“Hay que decir que no es un género puro, realmente hoy en día ninguno lo es. En el popular colombiano han incluido un sonido regional mexicano que está causando un boom mundial, por ejemplo ‘Chismofilia’, de Luis Alfonso, tiene algo de corrido mexicano. En algunos de sus temas, Jessi Uribe también se acerca a lo regional mexicano. Creo que desde hace un tiempo el popular ha modernizado el sonido. Si vemos la más reciente nominación en el Grammy de Paola Jara es con un sonido más internacional que se acerca a lo mexicano”.

Para Calixto, desde hace una década, cuando Pipe Bueno se lanzó a cantar este género, en una época donde los de su edad le apostaban a lo urbano, también apareció un punto de quiebre importante. “Cuando él aparece en escena, los jóvenes se dan cuenta de que hay una música, con sonido moderno que les gusta. Luego empezaron a hacer mezclas, hasta tango le incluyó Yeison Jiménez a una canción. Lograron que el sonido cambiara y no fuera tan local conservando lo nuestro”.

Bernal comparte el criterio de su colega, y cree que la internacionalización se ha dado justamente por eso. “En mi opinión no había pasado antes porque antes era solo un ritmo. A ellos les tocó empezar a meter otros instrumentos y adaptarlos al estilo colombiano. Han venido cambiando su estilo, han traído los sonidos internacionales, los instrumentos de México, pero sin perder las raíces nuestras”.

A esto, considera Dalia, se suman los campamentos que ahora hacen los artistas donde se reúnen y trabajan en letras pensando que sean de fácil identificación, pero también con sonido internacional.

Yeison Jiménez, máxima figura del género popular ¿Quiénes siguen?

Sobre los artistas, los tres directores coinciden en que la máxima figura del género sigue siendo Yeison Jiménez, quien antes de su partida ya era el más sonado y pedido en sus señales. A su público fiel se han sumado personas que lo empezaron a conocer luego de su fallecimiento.

El caldense fue el primer intérprete del género en llenar un estadio el Campín, en un concierto celebrado el 26 de julio de 2025. Un nuevo sold out se vivió el 14 de enero, en el homenaje que sus colegas le rindieron en el Movistar. Este 28 de marzo nuevamente cerca de 14 artistas del género darán un concierto en el Campín. Jessi Uribe, Paola Jara, Jhon Alex Castaño, El Charrito Negro, Alzate, Francy, Arelys Henao, Pipe Bueno figuran dentro de la nómina del mencionado espectáculo.

Sin Yeison Jiménez, quien era uno de los primeros en internacionalizar el género, Bernal, Calixto y Moros destacan que en ese camino están ahora Luis Alfonso, Jessi Uribe, Pipe Bueno y Paola Jara, quienes mezclan lo regional mexicano con lo regional colombiano.

¿Qué opinan los artistas?

Alzate, Jessi Uribe y Luisito Muñoz, quienes hacen parte de este movimiento de música popular en el país, también tienen su punto de vista sobre los factores que permitieron que el género que interpretan se convirtiera en uno de los más rentables y sonados de la escena musical.

“Realmente es por el tipo de artistas que han salido. El género popular se llenó de artistas muy juveniles y eso atrae a los jóvenes. pasaron de ser temáticas cantineras a ser letras actuales, muy de la vida real”, mencionó Jessi Uribe en concordancia con quienes programan el género en radio.

Por su parte, Alzate también resaltó los contenidos. “Nuestras letras son las que hablan de las verdaderas vivencias de las personas, no son inventadas son reales y el que canta lo real, llega al corazón”.

El artista Luisito Muñoz atribuye parte de la masificación del género al apoyo: “Las redes sociales y los medios. Antes era difícil que un artista popular estuviera en los medios, pero ahora nos están dando la oportunidad”, así mismo recalcó que el hecho de que se escuche en la frecuencia radial FM ha permitido llegar a más personas, pues anteriormente solo se escuchaba en señales del AM.

El Charrito Negro precursor del género

El Charrito Negro, quien hace parte de los pioneros del género y hoy se mantiene vigente, recordó que cuando comenzó su carrera, los versos eran distintos, “no tenían que ver nada con las letras que hoy se escuchan”.

Reconoció que, al principio, era un público limitado el que escuchaba las melodías del despecho: “Las presentaciones eran en discotecas, fondas, pero con esta nueva ola, los jóvenes se conectaron con ellos y también le pusieron mucha elegancia a las tarimas, luces, sonido; le dieron importancia y profesionalismo”.

El vallecaucano también está de acuerdo con que la influencia de la música mexicana en la popular colombiana ha sido definitiva. En su charla recordó que cuando comenzó, aunque no sintió rechazo hacia sus interpretaciones, pues estaba muy seguro de sí mismo, si sabía de colegas que no eran vistos con buenos ojos. “En los inicios, la música popular era para otro estrato. Hoy en día subió a otro estrato y se lo debemos a los jóvenes que han alimentado el género que comenzamos nosotros”, puntualizó el Charrito, que debe su nombre artístico justamente a cómo lucía en sus inicios, cuando se vestía de charro mexicano para sus shows.

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