Nimaca, el bogotano detrás de algunos éxitos de Bad Bunny, Eladio Carrión y otras figuras

Desde Bogotá, Nicolás Martínez —conocido artísticamente como Nimaca— ha construido una trayectoria que hoy lo conecta con algunos de los nombres más influyentes de la música urbana global.

Su camino, sin embargo, no responde a una historia de ascenso repentino, sino a años de trabajo silencioso, exploración creativa y decisiones tomadas desde la intuición antes que desde la tendencia.

¿Quién es Nimaca?

“Nimaca es un proyecto de ya bastantes años. Es un arcoíris de situaciones, de colores, de géneros, de muchas cosas”, explicó el productor en entrevista con Vea: “Comenzó como un sueño muy inocente que cada vez se fue tomando más en serio, hasta que de un día a otro se convirtió en toda mi vida y tomó rumbo solo”.

Ese vínculo con la música apareció desde temprano. Aunque pasó por instrumentos tradicionales, fue la tecnología la que terminó marcando su dirección.

“Yo vi que David Guetta tocaba, que usaba una consola, que era más tecnológico. Yo no sé qué fue lo que me llamó la atención, pero dije: ‘quiero comenzar por ese lado’”, recordó.

Y así, durante varios años, Nimaca se movió como DJ, tocando en fiestas y eventos, mientras afinaba su oído y su criterio como productor.

Un salto en la historia de Nimaca

El punto en el que la música dejó de ser solo un deseo y se convirtió en un proyecto serio llegó en 2019, cuando comenzó a trabajar con otros artistas en Bogotá.

“Ahí fue donde más responsable me volví, porque era la primera vez una oportunidad sólida”, contó a Vea.

Ese momento también implicó una decisión clave: dejar en segundo plano su faceta como artista solista para priorizar la identidad que quería construir como productor.

El nacimiento de The Ozakis y la llegada de Feid a la vida de Nimaca

Poco después nacería The Ozakis, el colectivo que integra junto a Cuzzaid y Frankking. “Con Cuzz nos conocimos por internet, ni siquiera fue en Bogotá. La segunda vez que nos vimos en persona dijimos: ‘hagamos un dúo’, y fue con toda”, expresó.

Lo que empezó como una colaboración entre dos productores jóvenes pronto se transformó en una dinámica creativa constante, incluso a distancia, trabajando entre Bogotá, Miami, Medellín e Inglaterra.

El gran quiebre llegó en 2024, de la forma menos planeada posible. Tras compartir fragmentos de su trabajo en TikTok, Nimaca recibió un mensaje directo que cambiaría el ritmo de su carrera.

“Yo estaba comiendo a la una de la mañana lo que mi mamá me había mandado, veo el celular y aparece un mensaje. Todo se volvió borroso”, mencionó sobre el primer contacto con Feid: “Fue el primer grande, grande, que nos dio una luz”.

Ese acercamiento abrió las puertas de Medellín y de un circuito creativo al que antes veía lejano. A partir de ahí, el trabajo se multiplicó y las conexiones comenzaron a fluir. La llegada a proyectos de mayor escala fue una consecuencia directa de esa dinámica constante de creación.

“Lo único era no dejar de enviar, no dejar de trabajar y no dejar de crear”, resumió Nimaca en su charla con Vea.

¿Cómo se dio la colaboración con Bad Bunny?

Entre sesiones remotas y meses de trabajo constante se gestó la participación de The Ozakis en un álbum de Bad Bunny, con la canción Veldá, incluida en Debí tirar más fotos.

La idea no nació como una casualidad, sino como una meta clara dentro del colectivo. “Nos lo mentalizamos y dijimos: ‘vamos a hacer una canción con Bad Bunny’. Ya era un reto personal desde que nacieron The Ozakis”.

El proceso avanzó en silencio, fiel a la forma en la que el artista puertorriqueño maneja sus proyectos. “Era enviar, enviar, enviar y no preguntar. No dejar de trabajar ni de crear”, recordó.

La confirmación llegó sobre el final, cuando salieron las primeras promociones del disco de Bad Bunny: “Me levanté en Medellín, vi el tráiler y lo primero que suena es la intro del beat que yo había hecho en mi casa. Ese beat lo mandé un 24 de diciembre y escucharlo ahí fue una locura. Ese día puse el tráiler como 30 veces”.

Hoy, con apenas 25 años y varios trabajos con otras figuras como Eladio Carrión y Quevedo, Nimaca forma parte de una generación de productores colombianos que entienden el reggaetón desde la idea y el proceso, más que desde la fórmula.

