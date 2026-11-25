Un día después de que el cantante mexicano Christian Nodal se presentara en la Feria Yucatán Xmatkuil, en Mérida, sorprendió a su comunidad digital con una historia en la que se despidió y anunció que deja los escenarios “hasta nuevo aviso”.

Fue este 22 de noviembre cuando el esposo de Ángela Aguilar y el intérprete de ‘Los besos que te di’ escribió en su Instagram: “Mérida, Yucatán de mi corazón. Ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso. Gracias por tanto. Los amo”.

El artista no ahondó en su decisión. Sin embargo, en las redes comenzaron a circular preguntas acerca de si se habría referido a retirarse de los shows solo en México o de ellos en general.

Nodal hace parte del ‘Festival Órale Güey’ en Colombia

En Colombia, Nodal está anunciado para presentarse en el ‘Festival Órale Güey’ que se desarrollará el próximo 12 de diciembre en el Vive Claro, de Bogotá. Sus organizadores no se han referido a ninguna novedad, por lo cual se podría establecer que Nodal se refería específicamente a shows en su país natal.

Por su parte, el periodista Alex Rodríguez del programa ‘¡Siéntese Quien Pueda!‘ se refirió al tema explicando que no se trata de una despedida de escenarios y recordó los compromisos vigentes.

“Su agenda continúa en el extranjero. Tiene una presentación anunciada en Colombia y tres conciertos más en California”, detalló. Añadió que “decir que no volverá a México tampoco está confirmado”.



Según Rodríguez, fuentes cercanas al artista habrían opinado que este solo estaría refiréndose a un cierre de un ciclo. “Ese mensaje es únicamente un mensaje de agradecimiento y de cierre de su gira mexicana, que recuerden, comenzó en la Monumental México”, explicó Rodríguez.

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Luego mencionó: “Lo de Nodal no es un anuncio de retiro definitivo, es una despedida hasta nuevo aviso”.

La pausa que se daría de los escenarios locales se da en medio del conflicto legal que tiene con su padre Jesús Jaime González Terrazas, quien posee la titularidad de las marcas vinculadas a su nombre artístico.

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Según consigna Infobae, los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial muestran que el padre posee la marca “CN Christian Nodal” con vigencia hasta abril de 2036 y el contrato de representación firmado con la agencia familiar JG Musicestá firmado hasta 2035.

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