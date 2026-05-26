Nuevo álbum de Karol G: las pistas que ‘La Bichota’ ha revelado hasta ahora

Los seguidores de Karol G permanecen atentos a cada una de las publicaciones de la artista, convencidos de que el lanzamiento de su próximo álbum está cada vez más cerca. Aunque la cantante colombiana no ha hecho un anuncio oficial sobre el proyecto, en las últimas semanas ha compartido diferentes elementos que han dado pie a múltiples teorías sobre la nueva etapa musical que está por comenzar.

La expectativa también ha crecido por la cercanía del inicio de su gira mundial y tras su histórica presentación como la primera artista latina en encabezar el escenario principal de Coachella 2026. En ese contexto, los cambios en su imagen y varias publicaciones de personas cercanas a ella han llevado a sus seguidores a buscar pistas sobre el concepto del disco, su posible nombre e incluso los artistas que podrían acompañarla.

Las señales que apuntan al regreso de Karol G con nuevo álbum

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la transformación de la identidad visual de la intérprete. El color azul turquesa ha comenzado a dominar sus fotografías, videos y publicaciones, reemplazando el naranja que marcó su anterior etapa.

Además, una imagen en la que aparece con un buzo azul, maquillaje corrido y la canción ‘Caribbean Blue’, de Enya, como fondo musical, fue interpretada por muchos como una muestra del ambiente estético y emocional que tendría esta nueva producción. A ello se suman imágenes de recientes grabaciones en las que también aparecen detalles en ese mismo tono.

Las especulaciones no terminan ahí. Becky G se ha convertido en uno de los nombres que más fuerza ha tomado entre los seguidores luego de publicar una fotografía con un filtro azul y un corazón del mismo color en la descripción.

Además, algunos usuarios aseguraron haber visto el reflejo de Karol G en un espejo ubicado detrás de la cantante, lo que alimentó las versiones sobre una segunda colaboración entre ambas, después del éxito que alcanzaron con ‘Mamiii’.

Otro de los artistas mencionados por los fanáticos es Ñejo, quien recientemente compartió una fotografía antigua junto a ‘La Bichota’.

A pesar de que la publicación no estuvo acompañada de ningún anuncio, varios seguidores la interpretaron como una posible pista de una colaboración que durante años ha sido esperada, especialmente porque ambos llegaron a trabajar en el remix de ‘Escápate conmigo’, una canción que finalmente nunca fue publicada.

A estas teorías también se suma el nombre de Rosalía, posibilidad que cobró fuerza luego de que Karol G apareciera como invitada especial en uno de los conciertos de la artista española.

Paralelamente, los seguidores creen que el álbum podría llamarse ‘Stay focused and extra sparkly’ (’Mantente enfocado y con un brillo extra’), frase que la colombiana ha dejado ver en camisetas y publicaciones recientes. Por ahora, ni el título, ni la fecha de lanzamiento, ni las colaboraciones han sido confirmadas oficialmente, pero las señales compartidas por la cantante mantienen la expectativa sobre uno de los estrenos musicales más esperados del año.

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