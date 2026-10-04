Pacho Galán: 120 años de su natalicio. Los temas más icónicos del rey del Merecumbé

Francisco Galán Blanco, conocido como Pacho Galán, es un nombre obligado dentro de los grandes de la música colombiana. El denominado rey del merecumbé fue trompetista, arreglista, director de orquestas, empresario e innovador en la música. Nacido el 4 de octubre de 1906 en Soledad, Atlántico tuvo el apoyo de sus padres desde niño, quienes le pagaron maestros de música.

“Mi abuelo, cuando tenía 14 años, hizo su primera composición, que fue dedicada a su mamá. Es un vals llamado ‘Teresa’. A esa edad el artista ya tocaba el violín y el clarinete”, mencionó en una entrevista con Radio Nacional de Colombia su nieta Oveida Galán, quien lidera la Fundación Pacho Galán, que está encargada de preservar el legado del Rey del merecumbé.

“Los papás de Pacho, le contrataron profesores para que tomara las clases (…) de guitarra, trompeta, clavicordio, xilófono, la cítara y la chirimía. Además, recibió clases de armonía y asistió al Conservatorio de Música en Barranquilla”.

¿Qué es el merecumbé?

El merecumbé, el género que creo no está relacionado con el merengue dominicano. Armando Galán nieto del maestro indicó a Radio Nacional que “es una fórmula rítmica y melódica de todas las formas musicales, pero con un ritmo especial que le dio (…) El sonoro nombre nace de la contracción de la palabra merengue, la música que se toca en los pueblos asentados en las riberas del río Magdalena, lo que llaman el jalao, y la cumbia que se toca en el departamento del Atlántico. Es decir, es la mezcla de esos ritmos. Sus gestores son el jalao y la cumbia, que al unirse dan a luz al merecumbé”.

Pacho Galán se casó en 1929 con Carmen Gravini Correa, con quien tuvo tres hijos: Francisco Manuel, Armando José y Carmen. Los dos primeros también fueron músicos.

A lo largo de su carrera musical formó varias orquestas. La primera que creó fue Pájaro azul, cuando solo tenía 15 años. También hizo parte de agrupaciones como la Orquesta Atlántico Jazz Band , la Filarmónica de Barranquilla, la banda Departamental de Barranquilla, la Orquesta Emisora Atlántico, y por supuesto, la orquesta de Pacho Galán, fundada en 1054 y donde compuso ‘Ay cosita linda’ y con la que ganó en nueve ocasiones el Congo de Oro, del Festival de Orquestas de Barranquilla.

Se estima que entre las décadas del 50 y 60, creó al menos 13 ritmos musicales. “Sin duda, el que más lo identifica es el merecumbé, pero también se dio a conocer con ritmos como chiquichá, tuqui-tuqui, bambugai, mece-mece, guajira colombiana, caminaito, ritmo pa, el dum dum, tamborera, cumbero y ventiaito”, mencionó su nieto.

Publicidad

Pacho Galán falleció el 21 de julio de 1988, a lo 81 años. Dentro de las canciones más icónicas entre más de 300 que compuso el maestro las más conocidas son ‘Ay cosita linda’, ‘Boquita salá’, ‘Quiero amanecer’, ‘Cumbia sincelejana’ y ‘Mi merecumbé’ y ‘El funeral del labrador’ entre otras.

Aquí más noticias que son tendencia