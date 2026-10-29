Paris Jackson señala de incompetente a abogado de su padre y pide que reciba menos dinero

Paris Jackson, hija del desaparecido cantante Michael Jackson, solicitó ante un tribunal de Los Ángeles que se reduzca la remuneración vinculada a la gestión de los ingresos comerciales del patrimonio de su padre, según publicaron TMZ y Deadline.

La actriz solicitó además que a John Banca, albacea del patrimonio, le sean recortados en un 15 al 10 por ciento los beneficio vinculados a la fortuna que dejó Michael Jackson, referentes al año 2023 en adelante.

Según la hija del artista, el abogado de confianza que tuvo su padre en buena parte de su carrera, ha fallado tanto en tiempo como en forma al presentar los estados financieros del patrimonio, señalándolo de incompetente.

La solicitud también cuestiona la aprobación de 109,2 millones de dólares en compensaciones para los administradores del patrimonio y un bufete de abogados. Sin embargo, los representantes del legado rechazaron los señalamientos y aseguraron que los honorarios de gestión están autorizados judicialmente.

Vocero de John Branca señala acusación de absurda

Un vocero habría declarado a TMZ que la solicitud de Paris no tiene fundamento y es "absurda" y que la reducción de la compensación que solicita tampoco aplica ya que el grupo de abogados habría renunciado a dicha compensación desde el inicio y nunca han percibido cantidad alguna por este concepto. "Reciben, más bien, una remuneración por gestión, ordenada por el tribunal y ajena a la figura de ejecutor, por dirigir el exitoso negocio de Michael Jackson", mencionó TMZ.

Branca, nombrado albacea de la fortuna que dejó el rey del Pop, coprodujo la película biográfica ‘Michael’, que recaudó a nivel global poco más de mil millones de dólares. Paris, por su parte, se apartó del proyecto y no se involucró en nada de este.

No es la primera vez que la hija de Jackson se enfrenta con Branca. En mayo pasado había objetado ciertas compensaciones del abogado y un juez le otorgó la razón. Paris ha argumentado en varias ocasiones la necesidad de la trasparencia sobre los recursos del patrimonio y cómo se manejan estos, no solo para ella sino también para sus hermanos. En esta oportunidad parte de la argumentación es que Branca ha roto las reglas que él mismo puso en el manejo del dinero.

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La audiencia del caso está programada para el 4 de diciembre.

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