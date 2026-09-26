‘Patient Zero’: ¿Taylor Swift se inspiró en Joe Jonas y Sophie Turner, la ex de su ex?

Los fanáticos de Taylor Swift esperaban ansiosamente el lanzamiento de las cuatro canciones incluidas en ‘ The Life of a Showgirl: The Encore’, trabajo musical que lanzó hoy y que es la versión extendida de ‘The Life of a Showgirl’, su álbum del 2025. Mientras ‘Cleveland!’ fue hecha claramente para Travis Kelce, la estrella de fútbol americano con quien se casó el 3 de julio de este año, y que nació en la ciudad del estado de Ohio, otra de sus canciones ha dado lugar a varias interpretaciones del público, quien intentó descubrir pistas en su letra.

Se trata de ‘Patient Zero’, el primer lanzamiento de esta edición especial. El tema que habla de una mujer que busca a la ex de su pareja y le pregunta por muchas situaciones que está viviendo. Ella la entiende perfectamente, pues todo lo que escucha le sucedió con la misma persona, pues fue ‘la paciente cero’. Oficialmente, la nacida en Pensilvania dijo que la letra había nacido durante un viaje, primero de una confesión de su persona cercana que derivó a una conversación entre amigos donde resultaron recordando las veces que las nuevas parejas de sus antiguos amores los habían contactado para preguntarles por actitudes o situaciones que se dieron durante sus relaciones.

Muchos se dieron a la tarea de ‘atar cabos’ y buscar pistas en la vida de Swift, quien en el pasado también plasmó en sus letras lo sucedido con antiguas parejas, entre ellos el músico John Mayer (se dice que fue ‘Dear John’) y el actor Tom Hiddleston (los fans habrían hallado pistas en ‘Getaway Car’). Y encontraron varias coincidencias en el romance que vivió con Joe Jonas en el 2008, una relación que duró tres meses y que el músico terminó en una llamada de 27 segundos. En esa época se mencionó que ‘Forever and Always’, una canción que Taylor lanzó a finales de ese año estaría dedicada al integrante de los Jonas Brothers.

La amistad de Taylor Swift y Sophie Turner

Pero las dos megaestrellas siguieron sus caminos, y en el 2019 Joe se casó con la actriz británica Sophie Turner, su pareja desde el 2016. La actriz que personificó a Sansa Stark en ‘Game of Thrones’ y el intérprete de ‘Sucker’, que tuvieron dos hijas: Willa y Delphine, anunciaron su divorcio en 2023.

Pero Taylor y Sophie se convirtieron en amigas, de hecho, ya en el 2019 habían compartido en ‘The Graham Norton Show’, y la actriz también declaró en el pasado que le gustaba mucho la música de Swift, de la cual demostró mucho conocimiento. La prueba definitiva de su amistad ocurrió cuando en medio de su divorcio, Turner acudió a la cantante para que le recomendara un lugar en Nueva York para quedarse con sus hijas, y ella no solo le ofreció su apartamento en dicha ciudad, sino que fue vista cenando con ella.

¿El video de ‘Patient Zero’ podría tener más pistas?

Aunque los seguidores de Taylor Swift pudieron ver un pequeño adelanto de 13 segundos del video de ‘Patient Zero’, deben esperar un día más, pues su estreno mundial, que será este domingo, en la ceremonia de los MTV Music Awards. El producto audiovisual, que cuenta con Dakota Johnson y Colin Farrell como protagonistas, tiene como directora a Swift, que en la noche de premiación recibirá el galardón a Mejor Dirección Artística y además está nominada en nueve categorías.