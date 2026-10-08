Piero: hasta luego querido viejo. "Estar con él era sentirse en calma"

Piero Antonio Franco De Benedictis fue un artista con una música sin tiempo. El hombre de “La sinfonía inconclusa en la mar” o de “Llegando llegaste” nació en Galípoli, Italia, se radicó con su familia en Argentina cuando tenía tres años. Cursó la primaria en Allen, Rio Negro, luego se trasladó a Viedma para hacer los estudios secundarios. Fue seminarista, pero se retiró cuando tenía 18 años. Un año después, a los 19, debutó en la música.

Piero nació en Italia, vivió en Argentina y se convirtió en ciudadano colombiano. Era un hombre del mundo, que se exilió en su patria chica, vivió en Madrid y regresó a Argentina. Piero era colombiano desde 1994 y siempre que regresaba mostraba la satisfacción que solo se siente al volver a casa

Una de las últimas veces que el artista estuvo en el escenario colombiano fue en 2025. Llegó con su gira ‘Piero, mi querido viejo´’. Estaba feliz con la celebración de 60 años de carrera artística. En la última entrevista concedida a este medio puso en palabras lo que sintió desde el día en que la música se instaló en su vida. “Estoy agradecido desde las primeras horas que me dediqué a esto y eso es muy gratificante, y eso que todavía no hicimos lo mejor”. En esa ocasión habló sobre sus proyectos, entre ellos la grabación de un disco con su hija Fiorella.

‘Mi viejo’, un himno al amor

Es imposible hablar de todos los temas que se hicieron famosos en la voz y la pluma de Piero, pero indudablemente el que toca las fibras del corazón es ‘Mi viejo’, ese hombre que camina lento como derrotando al tiempo. La escribió en 1968, para Lino, su padre, y es la que muchos dedicamos al nuestro. “Mi viejo la escuchó, lloró, se recompuso y me mira y me dice: ‘¿Quién camina lento?, la p*ta que te parió”. En esa ocasión se refirió al aplauso, no ese de batir de las palmas, sino el de la mirada al cielo, “he visto hasta escrito en los camiones:’ yo soy tu sangre, mi viejo’. Arranca el concierto y esas lágrimas son como aplausos”. Alejarse de la música no tenía negociación para él, “me muero si la dejo”.

Y en Colombia dejó grandes amigos, que hoy recuerdan esos detalles del hombre detrás del artista, uno de ellos es el compositor, músico y cineasta Nico Rojas. Se conocieron en una entrevista, cuando Piero había firmado la distribución de ‘La sinfonía inconclusa en la mar’ para Colombia. El maestro ya había escuchado alguna música producida por Nico y le dijo que tenían que grabar juntos una canción.

“Para mí fue impactante: su música formaba parte de la banda sonora de mi infancia, porque mi mamá me cantaba canciones suyas como arrullos de cuna”. Meses después, entraron al estudio de grabación. Allí cantó ‘Un gorrión’. “Nos contó que sería el sencillo de un álbum que publicaría pronto. Fue uno de los momentos más hermosos de mi vida: escuchar esa versión de "Un gorrión" de viva voz, en un concierto íntimo para cinco personas. Luego se prendió un puro, me regaló uno, y de allí nos fuimos ya en la madrugada”.

Para Nico Rojas, el músico que acaba de partir era como la “Sinfonía en la mar”. “Era un hombre apacible. Estar con él era sentirse en calma; nunca lo vi agitado. Después lo acompañé en algunos shows de sus giras por Colombia, compartí camerinos y escenario con él, y siempre lo percibí tranquilo, apasionado y optimista: tenía la sensación de que lo que estaba por venir era mejor que lo que había pasado. Encaraba el escenario con una naturalidad enorme; saludaba a la gente como si se la encontrara por la calle, como si cada vez que abría un concierto llegara a la sala de su casa”.

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Precisamente, recuerda Rojas, salir con él se convertía en el encuentro con un millón de amigos que conocían su música y lo admiraban tremendamente. “Una vez nos encontramos en Buenos Aires y me llevó a cenar, a un lugar donde se sentía como en la sala de su casa y los meseros lo conocían. La cena se convirtió en una copa de vino, y la copa de vino se convirtió en algunas botellas. Salimos en la madrugada, y me contó que muy cerca estaba el boliche de Bachín, el que había inspirado un tango”.

Su relación fue de mensajes y cuando se veían era como haberse visto hace una semana “o como si acabáramos de llegar de un viaje juntos: los temas comunes siempre afloraban. Siempre tenía un comentario que hacer y siempre te preguntaba cómo estabas. Se interesaba de verdad en las personas”.

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"Abrazaba fuerte"

La periodista Marleny Fandiño, quien no solo lo entrevistó, sino que fue su jefe de prensa en Colombia lo recordó: “Era un amor de persona, muy generoso, hablaba largo. Colombia era su casa, amaba a este país como ninguno”, como esta también su patria, fue el primer destino después de terminar su exilio y volver a Argentina. Fandiño, que trabajó con él la última vez con ´Sinfonía inconclusa en Navidad’ cuenta que nunca olvidó sus letras y su conexión con el público permaneció siempre intacta. Todos sabían que, aunque tuviera un setlist preparado, Piero se dejaba seducir por los espectadores y terminaba cantando más. Calmado y mesurado, a la hora de probar sonido se tornaba en un hombre muy exigente, que quería cada detalle cuidado a la perfección. Juan Lebec, su Stage Manager, era su escudero y en él siempre confiaba, pues sabía dónde quería las guitarras, como disponer del micrófono y encontrar el lugar perfecto para una silla. Piero no era un hombre de madrugar, pero sí trasnochaba mucho. En Bogotá, siempre se hospedaba en el Hotel Tequendama y allí como homenaje a este huésped de honor, existe una suite con su nombre. En cuestión de gustos siempre se decantó por un buen café de Colombia, el lugar que llamaba “patria”.

¿Por qué Piero tenía nacionalidad colombiana?

El cantante Piero tuvo una relación estrecha con Colombia, que comenzó en la década de los años 80. Además de haber residido en el país donde desarrolló y apoyó iniciativas artísticas y sociales, recibió la nacionalidad colombiana en 1994 de manos del entonces mandatario Ernesto Samper Pizano.

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En aquel tiempo también fue designado como Embajador de la Paz por las Naciones Unidas y el Gobierno por su compromiso con las víctimas y su permanente tarea de conscientización.

Con su mensaje de paz y reconciliación apoyó causas contra la guerra.También estuvo presente en los intentos de diálogos de paz en San Vicente del Caguán, en el gobierno de Andrés Pastrana. Así mismo, en el mandato de Juan Manuel Santos, participó en las negociaciones en La Habana, Cuba, donde participaron voceros de las FARC y el Estado.

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El legado de un grande

Siempre se tiene en la historia de niñez, adolescencia o edad adulta alguna de las canciones de Piero como banda sonora, y cuando son millones los que asocian la música de su vida con un artista es algo verdaderamente inmenso. “Creo que cuando una canción que tú creas empieza a formar parte de la tradición de los pueblos, te has hecho inmortal. Cuando un autor logra poner unos versos en boca de toda una generación, de una sociedad, de la tradición de su tiempo y del lenguaje, se ha ganado un lugar en un selecto olimpo musical. Piero, con "Mi viejo", ha retratado el alma humana en los términos de su relación con la paternidad, y ese es un legado que le agradeceremos por siempre”. Cierto Nico, solo resta decir desde el corazón, gracias, Piero.

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