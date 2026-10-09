Shakira desata polémica por su último concierto en Madrid: esta es la razón del malestar

Shakira se prepara para despedirse de Madrid, España, después de varias semanas de conciertos que han reunido a miles de seguidores. Sin embargo, el anuncio de una presentación adicional para el próximo 12 de octubre provocó inconformidad entre algunos de sus fanáticos, quienes habían organizado sus viajes y comprado entradas con la expectativa de asistir al último espectáculo de la colombiana en la capital española.

La controversia surgió después de que Live Nation, promotora de la residencia, confirmara el 5 de octubre una nueva fecha para la artista. La presentación se sumó a las 12 que estaban previstas inicialmente, con lo que la barranquillera llegará a un total de 13 conciertos en Madrid como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour‘.

¿Por qué el último concierto de Shakira en Madrid generó críticas?

La decisión fue anunciada como una respuesta a la alta demanda de entradas y como una oportunidad para organizar una despedida especial. No obstante, la noticia no fue bien recibida por todos los seguidores, especialmente por quienes ya tenían planes definidos para asistir a la función del domingo 11 de octubre, considerada en un primer momento como el cierre de la residencia.

La Cadena SER, por ejemplo, recogió el testimonio de una seguidora que viajó desde Granada hasta Madrid para ver a Shakira, convencida de que asistiría al último concierto de la artista en España. Con el anuncio de una nueva presentación, expresó su decepción porque la fecha que había elegido dejó de ser la despedida definitiva de la cantante.

El malestar también se manifestó en redes sociales, donde algunos seguidores cuestionaron que se anunciara una nueva fecha tan cerca del cierre inicialmente previsto. Para quienes habían organizado desplazamientos y otros gastos alrededor del concierto del 11 de octubre, la noticia modificó las expectativas con las que habían adquirido sus entradas.

De acuerdo con lo expuesto por algunos fanáticos, la principal inconformidad no radica en que Shakira ofrezca más conciertos, sino en que la última presentación anunciada tendrá características especiales. La cantante compartirá escenario con varios invitados, una propuesta que ha despertado interés entre sus seguidores y que diferencia esta fecha de las anteriores.

Estos fueron algunos de los comentarios que recibió Shakira en su publicación y que demuestran la molestia de algunos seguidores. Foto: Captura de pantalla

Los invitados de Shakira para despedir su residencia en España

El concierto del 12 de octubre coincidirá con el Día de la Hispanidad, una fecha festiva en España. Para esa noche, la barranquillera estará acompañada por Maluma, Beéle y Dani Martín. También se anunció la participación de Bizarrap, con quien la colombiana ha colaborado en una de las canciones más conocidas de su etapa musical reciente.

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Uno de los momentos previstos será el encuentro de Shakira y Maluma para interpretar ‘Agua’, su colaboración más reciente, que tendrá su primera presentación en directo durante esta residencia. La cantante también volverá a compartir escenario con Beéle, con quien lanzó ‘Algo tú’.

La organización anunció, además, un homenaje al poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, con actuaciones de artistas flamencos como Lagartija Nick, Kiki Morente e Israel Fernández. Según la información compartida, "la programación busca convertir la despedida en una celebración de la música y la cultura".

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La residencia de Shakira comenzó el 18 de septiembre en el Estadio Shakira, un recinto construido para la ocasión en Madrid y que forma parte de Macondo Park, un espacio concebido como punto de encuentro de la cultura latinoamericana. El lugar toma su nombre de la localidad ficticia de ‘Cien años de soledad‘, la novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez.

Durante las presentaciones, la artista ha invitado a figuras como Alejandro Sanz, Laura Pausini y Dua Lipa. Esta última compartió escenario con la estrella colombiana el 3 de octubre, en un encuentro que incluyó una interpretación especial de ‘Antología’.

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Con la función adicional del 12 de octubre, Shakira cerrará su paso por Madrid con 13 conciertos, una cifra que amplía la residencia anunciada originalmente y que convierte la despedida en uno de los episodios más destacados de su actual gira internacional.

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