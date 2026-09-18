¿Por qué nominación de La Bichota al Latin Grammy generó polémica?: “Dejen en paz a Karol G”

las siete aspiraciones su candidatura en el género regional mexicano, en la que compite con temas de Cristian Castro y Edén Muñoz y del Grupo Frontera, no cayó del todo bien entre algunos cibernautas que rápidamente se pronunciaron mostrando su descontento. En opinión de ellos no es coherente que una artista colombiana resulte nominada en un renglón tan relacionado con la música mexicana.

La nominación tachada de injusta para los artistas mexicanos por algunos mencionó incluso a la cantante Yuridia, quien lanzó su más reciente álbum ‘Sin llora’ y quien no resultó favorecida por las nominaciones.



Yuridia sale en defensa de Karol G, pese a no estar nominada



No obstante fue la misma Yuridia quien decidió pronunciarse y defender a la colombiana. La mexicana usó las redes sociales y escribió en una de sus historias temporales: “Dejen en paz a Karol G, felicidades por ella y por la música mexicana que toca corazones por doquier”, luego mencionó que mejor se comerá unos tacos.



Los defensores de la nominación de Karol G en la mencionada categoría han recordado en las redes que no es requisito ser mexicana para ser aspirante en el mencionado renglón. De hecho celebran la apropiación que cantantes de otros géneros hacen del ritmo mexicano, lo cual solo es una señal de que gusta, traspasa fronteras y se impone.

El diario Excelsior de México recordó que las reglas de los Latin Grammy no establecen que un cantante tenga que ser mexicano para competir en la controvertida categoría. “La Academia define Mejor Canción Regional Mexicana como un reconocimiento para compositores. El tema debe ser nuevo, tratarse de un sencillo o corte y contener al menos 60% de su letra en español. En los criterios publicados no aparece ningún requisito relacionado con la nacionalidad del intérprete o de los autores”, publicó el mencionado medio.

De ahí que en caso de resultar ganadora la canción, el premio lo recibirían sus autores Édgar Barrera, Andrés Jael Correa Ríos y Carolina Giraldo, este último es el nombre de pila de Karol G, quien además es la cabeza visible del tema por ser su intérprete.

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