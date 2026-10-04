¿Por qué Shakira invitó a Dua Lipa a su residencia? Las artistas causaron furor en Madrid

Cuando Shakira comenzó su residencia en Madrid, en el marco de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, el pasado 18 de septiembre con 12 conciertos confirmados, a lo largo de cuatro fines de semana, se mencionaron varios artistas que la acompañarían en calidad de invitados cada noche. Aria Vega también colombiana era una de ellas. El nombre de Alejandro Sanz sonaba bastante y el madrileño se subió al escenario con la barranquillera más famosa del mundo en dos ocasiones. El pasado viernes 25 de septiembre interpretaron ‘La tortura‘, el tema que hicieron junto hace más de dos décadas, y el sábado 26 volvió a convidarlo y juntos cantaron ‘Corazón partío‘, de autoría del madrileño.

Vendría también colombiano Manuel Turizo, con quien entonó ‘Copa vacía’. Para el show del sábado 3 de octubre, que se emitió en vivo por las plataformas de Amazon Prime Video, Amazon Music y Twitch, comenzó a rumorarse desde muy temprano que la británica de origen albanés Dua Lipa estaría con ella.

La misma Shakira usó sus historias de Instagram para contar que tendría una invitada, sin revelar quién, que ella misma no podía creer. Y así fue, en un momento del show la colombiana presentó a Dua Lipa cristalizando así el sueño de millones de fanáticos y cibernautas que desde hace casi un año comenzaron a pedir una interpretación a dúo de las dos mega estrellas, que finalmente se escuchó en el recinto del Ibedrola Music de Madrid, donde se construyó un estadio para los shows de Shakira y un gran complejo de experiencias llamado Macondo Park.

Shakira se declaró fan de Dua Lipa

"Necesito que alguien me pellizque. Pero, ¿quién es esta diosa? Por favor. Gracias por venir, gracias por aceptar esta invitación. Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero. Y por mí personalmente, porque me declaro hoy oficialmente su fan. Con ustedes, ¡Dua Lipa!", dijo la colombiana al llamar a escena a la británica.

El sueño de los seguidores comenzó el 28 de noviembre del 2025 cuando Dua Lipa en el estadio El Campín de Bogotá, durante su gira Radical Optimism Tour y en un momento de su show interpretó ‘Antología’, uno de las canciones de Shakira que se ha convertido en todo un himno del romance.

“Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años… ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla!” dijo Shakira cuando supo que la británica había cantado su canción de 1995 en la capital colombiana.

Y fue justamente ese tema el que cantaron este sábado 3 de octubre ante más de 11 millones de personas que se conectaron digitalmente y unas 55 mil que asistieron a Macondo Park al octavo recital de la cantautora.

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Las imágenes de las dos artistas llenaron las redes sociales y expresiones como "el dúo que no sabíamos, pero que necesitábamos", "espectacular", "diosas" o "queremos colaboración pronto", se leen en el ciberespacio.

De momento, a Shakira le falta un fin de semana más para cerrar la residencia con la cual termina su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ que se ha convertido en la más exitosa y rentable que un artista hispano haya dado en el mundo, superando incluso a Luis Miguel y Bad Bunny. Se esperan por lo menos dos artistas más invitados.

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Volviendo al tema Dua Lipa. hay que recordar que en una entrevista pasada Shakira mencionó el nombre de la británica cuando le preguntaron con quién quisiera hacer un dúo, de tal manera que la reciente aparición en escena de ambas ha reavivado la expectativa por ver a las dos intérpretes en una canción grabada.

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