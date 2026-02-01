Premios Grammy 2026 en vivo: siga los momentos más importantes de la edición número 68

Este domingo se celebran los Premios Grammy 2026, la gala más importante de la industria musical, que reúne en Los Ángeles a los artistas más influyentes del último año.

Desde el escenario principal, la Academia de la Grabación reconoce lo mejor de la música en distintos géneros, en una noche marcada por presentaciones en vivo, homenajes especiales y la expectativa por los grandes ganadores. En este en vivo te contaremos, minuto a minuto, todo lo que ocurra durante la ceremonia.

Kendrick Lamar (el artista más nominado de la noche con 9 candidaturas) se llevó el premio en esta categoría por su álbum ‘GNX’, sumando así el gramófono número 26 de su carrera en la historia de los Grammy.

Se enfrentó a:

Clipse, Pusha T y Malice – ‘Let God Sort Em Out’

GloRilla – ‘Glorious’

JID – ‘God Does Like Ugly’

Tyler, the Creator – ‘Chromakopia’

Con su exitosa canción ‘Manchild’, Sabrina Carpenter dio inicio a uno de los shows más esperados por el público durante la previa de los Grammy 2026. Para su primera salida al escenario, la artista apareció caracterizada como una piloto de avión.

El comediante, escritor, productor y presentador de televisión sudafricano ya dio inicio a la gala y comenzó a darle la bienvenida al público y a los asistentes desde el escenario.

Luego de su comentada presencia en la gala previa, la artista colombiana llegó con un nuevo y despampanante look a la ceremonia principal en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde no solo tendrá el rol de presentadora, sino que además compite por el gramófono en la categoría Mejor álbum latino pop con ‘Tropicoqueta’.

La intérprete de música regional, única colombiana nominada en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejana), habló sobre lo que significa para ella estar en los Grammy.

‘Yo ya me siento ganadora. Estar aquí es un sueño que durante mucho tiempo pensé que era inalcanzable. Solo la nominación, al lado de artistas que admiro y que me inspiran, para mí ya es un premio’, expresó la cantante ante las cámaras de TNT y HBO Max.

Los géneros latinos ya suman presencia en el palmarés inicial de la noche, con reconocimientos en categorías de rock, música mexicana y tropical durante la Premiere Ceremony.

Mejor álbum latino de rock o alternativo: ‘Papota’, Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor álbum de música mexicana (incluye tejano): ‘Palabra De To’s (Seca)’, Carín León

Mejor álbum de pop latino: ‘Cancionera’, Natalia Lafourcade

Mejor álbum tropical latino: ‘Raíces’, Gloria Estefan

Los primeros galardones de los Premios Grammy 2026 fueron entregados durante la tradicional Premiere Ceremony, realizada horas antes de la gala televisada. En esta ceremonia previa, la Academia de la Grabación reconoce a ganadores de múltiples categorías técnicas y de género, marcando el inicio oficial de la noche más importante de la música.