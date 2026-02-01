Premios Grammy 2026 en vivo: siga los momentos más importantes de la edición número 68

Este domingo se celebran los Premios Grammy 2026, la gala más importante de la industria musical, que reúne en Los Ángeles a los artistas más influyentes del último año.
Desde el escenario principal, la Academia de la Grabación reconoce lo mejor de la música en distintos géneros, en una noche marcada por presentaciones en vivo, homenajes especiales y la expectativa por los grandes ganadores. En este en vivo te contaremos, minuto a minuto, todo lo que ocurra durante la ceremonia.
Mejor álbum de rap
Kendrick Lamar (el artista más nominado de la noche con 9 candidaturas) se llevó el premio en esta categoría por su álbum ‘GNX’, sumando así el gramófono número 26 de su carrera en la historia de los Grammy.
Se enfrentó a:
- Clipse, Pusha T y Malice – ‘Let God Sort Em Out’
- GloRilla – ‘Glorious’
- JID – ‘God Does Like Ugly’
- Tyler, the Creator – ‘Chromakopia’
Sabrina Carpentier al escenario
Con su exitosa canción ‘Manchild’, Sabrina Carpenter dio inicio a uno de los shows más esperados por el público durante la previa de los Grammy 2026. Para su primera salida al escenario, la artista apareció caracterizada como una piloto de avión.
Trevor Noah da inicio formal a la ceremonia
El comediante, escritor, productor y presentador de televisión sudafricano ya dio inicio a la gala y comenzó a darle la bienvenida al público y a los asistentes desde el escenario.
Karol G llegó a la gala
Luego de su comentada presencia en la gala previa, la artista colombiana llegó con un nuevo y despampanante look a la ceremonia principal en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde no solo tendrá el rol de presentadora, sino que además compite por el gramófono en la categoría Mejor álbum latino pop con ‘Tropicoqueta’.
Paola Jara espera ganar su primer Grammy
La intérprete de música regional, única colombiana nominada en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejana), habló sobre lo que significa para ella estar en los Grammy.
‘Yo ya me siento ganadora. Estar aquí es un sueño que durante mucho tiempo pensé que era inalcanzable. Solo la nominación, al lado de artistas que admiro y que me inspiran, para mí ya es un premio’, expresó la cantante ante las cámaras de TNT y HBO Max.
La representación latina comienza a brillar
Los géneros latinos ya suman presencia en el palmarés inicial de la noche, con reconocimientos en categorías de rock, música mexicana y tropical durante la Premiere Ceremony.
- Mejor álbum latino de rock o alternativo: ‘Papota’, Ca7riel y Paco Amoroso
- Mejor álbum de música mexicana (incluye tejano): ‘Palabra De To’s (Seca)’, Carín León
- Mejor álbum de pop latino: ‘Cancionera’, Natalia Lafourcade
- Mejor álbum tropical latino: ‘Raíces’, Gloria Estefan
Los premios que ya se entregaron
Los primeros galardones de los Premios Grammy 2026 fueron entregados durante la tradicional Premiere Ceremony, realizada horas antes de la gala televisada. En esta ceremonia previa, la Academia de la Grabación reconoce a ganadores de múltiples categorías técnicas y de género, marcando el inicio oficial de la noche más importante de la música.
- Mejor interpretación pop – dúo/grupo: ‘Defying Gravity’, Cynthia Erivo y Ariana Grande
- Mejor grabación dance/electrónica: ‘End of Summer’, Tame Impala
- Mejor álbum de dance/electrónica: ‘Eusexua’, FKA twigs
- Mejor grabación remezclada: ‘Abracadabra (Gesaffelstein Remix)’, Gesaffelstein (remezclador)
- Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales: ‘Sinners’ (varios artistas)
- Mejor banda sonora para medios visuales (cine y televisión): ‘Sinners’, Ludwig Göransson
- Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos: ‘Sword of the Sea’, Austin Wintory
- Mejor canción escrita para medios visuales: ‘Golden’, de ‘Las guerreras k-pop’
- Mejor video musical: ‘Anxiety’, Doechii
- Mejor película musical: ‘Música de John Williams’
- Mejor grabación pop dance: ‘Abracadabra’, Lady Gaga
- Mejor interpretación de rock: ‘Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning’, Yungblud con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman y II
- Mejor canción de rock: ‘As Alive as You Need Me to Be’, Trent Reznor y Atticus Ross (Nine Inch Nails)
- Mejor álbum de rock: ‘Never Enough’, Turnstile
- Mejor interpretación de música alternativa: ‘Alone’, The Cure
- Mejor álbum de música alternativa: ‘Songs of a Lost World’, The Cure
- Mejor ingeniería de grabación de álbum (música no clásica): ‘That Wasn’t a Dream’, Joseph Lorge y Blake Mills
- Mejor álbum de audio inmersivo: ‘Immersed’, Justin Gray
- Productor del año (música no clásica): Cirkut
- Compositor del año (música no clásica): Amy Allen
- Mejor interpretación R&B: ‘Folded’, Kehlani
- Mejor interpretación de R&B tradicional: ‘Vibes Don’t Lie’, Leon Thomas
- Mejor canción de R&B: ‘Folded’, Kehlani
- Mejor álbum de R&B progresivo: ‘Bloom’, Durand Bernarr
- Mejor álbum de R&B: ‘Mutt’, Leon Thomas
- Mejor interpretación de rap: ‘Chains & Whips’, Clipse, Pusha T y Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams
- Mejor interpretación de rap melódico: ‘Luther’, Kendrick Lamar con SZA
- Mejor canción de rap: ‘TV Off’, Kendrick Lamar
- Mejor álbum de poesía leída: ‘Words for Days Vol. 1’, Mad Skillz
- Mejor interpretación de metal: ‘Birds’, Turnstile
- Mejor interpretación solista de country: ‘Bad as I Used to Be’, de ‘F1: la película’, Chris Stapleton
- Mejor interpretación de country, dúo/grupo: ‘Amen’, Shaboozey y Jelly Roll
- Mejor canción de country: ‘Bitin’ List’, Tyler Childers
- Mejor álbum de country tradicional: ‘Ain’t in It for My Health’, Zach Top
- Mejor interpretación de american roots: ‘Beautiful Strangers’, Mavis Staples
- Mejor álbum de blues tradicional: ‘Ain’t Done With the Blues’, Buddy Guy
- Mejor álbum de blues contemporáneo: ‘Preacher Kids’, Robert Randolph
- Mejor empaque de álbum: ‘Tracks II: The Lost Albums’, Bruce Springsteen
- Mejor portada de álbum: ‘Chromakopia’, Tyler, the Creator
- Mejores notas de álbum: ‘Miles ’55: The Prestige Recordings’, Miles Davis
- Mejor álbum histórico: ‘Joni Mitchell Archives – Volume 4: The Asylum Years (1976–1980)’, Joni Mitchell
- Mejor interpretación de americana: ‘Godspeed’, Mavis Staples
- Mejor canción de american roots: ‘Ancient Light’, I’m With Her
- Mejor álbum de americana: ‘Big Money’, Jon Batiste
- Mejor álbum de folk: ‘Wild and Clear and Blue’, I’m With Her
- Mejor interpretación / canción góspel: ‘Come Jesus Come’, CeCe Winans