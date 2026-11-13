Premios Latin Grammy 2026 lista completa de ganadores ¿Cómo le fue a Colombia?

Los Latin Grammy 2026 celebraron su edición número 27 este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos. La ceremonia, conducida por la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez, reconoció a los artistas, compositores y productores que se destacaron durante el último año en la música latina. Rosalía fue una de las grandes protagonistas de la noche al llevarse los premios a Álbum del Año, por ‘LUX (Complete Works)’, y Canción del Año, por ‘La perla’, junto a Yahritza y su Esencia.

Colombia también tuvo una participación destacada en la ceremonia de premiación con reconocimientos para Karol G, quien ganó en dos categorías: Mejor Álbum de Música Urbana, por ‘Tropicoqueta’, y Mejor Interpretación de Reguetón, junto a Feid, por ‘Verano rosa’. A ellos se sumaron Fonseca, Juanes, Carlos Vives, Aria Vega y Marta Gómez y Cantoalegre. En total, los colombianos obtuvieron siete reconocimientos en diferentes categorías.

Lista de ganadores de los Latin Grammy 2026

Álbum del Año: Rosalía, por ‘Lux (Complete Works)’

Grabación del Año: Milo J, por ‘Niño’

Canción del Año: Rosalía y Yahritza y su esencia, por ‘La Perla’

Mejor Álbum de Música Urbana: Karol G , por ‘Tropicoqueta’

, por ‘Tropicoqueta’ Mejor Nuevo Artista: Aria Vega

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: Fonseca , por ‘Antes Que El Tiempo Se Vaya’

, por ‘Antes Que El Tiempo Se Vaya’ Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea: Xavi, por ‘Dosis’

Mejor álbum pop/rock: Juanes , por ‘Juanesteban’

, por ‘Juanesteban’ Mejor álbum pop contemporáneo: Alejandro Sanz, por ‘¿Y ahora qué +?’.

Mejor álbum pop tradicional: Laura Pausini, por ‘Yo canto 2’.

Mejor canción pop: Rosalía y Yahritza y su Esencia, por ‘La perla’.

Mejor interpretación de música electrónica: CA7RIEL & Paco Amoroso y Fred again.., por ‘Beto’s Horns – Fred Remix’.

Mejor interpretación urbana: Milo J y Trueno, por ‘Gil’.

Mejor interpretación de reguetón: Karol G y Feid , por ‘Verano rosa’.

y , por ‘Verano rosa’. Mejor canción de rap/hip hop: J Noa y Trooko, por ‘Antisistema’.

Mejor canción urbana: Bizarrap y Daddy Yankee, por ‘Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66’.

Mejor álbum de rock: Fito Páez, por ‘Shine’.

Mejor canción de rock: The Warning, por ‘Ego’.

Mejor canción pop/rock: CA7RIEL & Paco Amoroso y Sting, por ‘Hasta Jesús tuvo un mal día’.

Mejor álbum de música alternativa: Rosalía, por ‘LUX (Complete Works)’.

Mejor canción alternativa: Jorge Drexler, por ‘Ante la duda, baila’.

Mejor álbum de salsa: Luis Enrique, por ‘El alma en clave’.

Mejor álbum de cumbia/vallenato: Carlos Vives , por ‘El último disco Vol. 1’.

, por ‘El último disco Vol. 1’. Mejor álbum de merengue y/o bachata: Techy Fatule, por ‘Chula’.

Mejor álbum tropical tradicional: Gilberto Santa Rosa, por ‘Íntimo (En Vivo)’.

Mejor canción tropical (empate): Luis Enrique y De La Ghetto, por ‘Nombre y apellido’, y Grupo Niche, por ‘Realidad-es’.

Mejor álbum cantautor: Jorge Drexler, por ‘Taracá’.

Mejor canción cantautor: Silvana Estrada, por ‘Dime’.

Mejor álbum de música ranchera/mariachi: Camila Fernández, por ‘La Fernández’.

Mejor álbum de música banda: Edén Muñoz, por ‘Piedras a la luna’.

Mejor álbum de música tejana: Bobby Pulido, por ‘Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo)’.

Mejor álbum de música norteña: Grupo Frontera, por ‘Lo que me falta por llorar’.

Mejor canción regional mexicana: Xavi y Grupo Frontera, por ‘No capea’.

Mejor álbum instrumental: Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro y Yainer Horta, por ‘A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole’.

Mejor álbum folklórico: Milo J, por ‘La vida era más corta’.

Mejor álbum de tango: Quinteto Astor Piazzolla, por ‘Le Grand Tango’.

Mejor álbum de música flamenca: Yerai Cortés, por ‘POPULAR’.

Mejor canción de raíces: Jorge Drexler y Rueda de Candombe, por ‘El tambor chico’.

Mejor álbum de jazz latino/jazz: Gonzalo Rubalcaba, por ‘Gonzalo Plays Pino’.

Mejor álbum cristiano (en español): Marcos Witt, Marco Barrientos y Marcos Vidal, por ‘Eterno’.

Mejor álbum cristiano (en portugués): Eli Soares, por ‘Betel (Ao Vivo)’.

Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: Urias, por ‘CARRANCA’.

Mejor álbum de música urbana en lengua portuguesa: Emicida, por ‘Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores’.

Mejor álbum de samba/pagode: Leci Brandão, por ’50 Anos De Carreira’.

Mejor álbum de música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña: Criolo, Amaro Freitas y Dino d’Santiago, por ‘Criolo, Amaro e Dino’.

Mejor álbum de música sertaneja: Lauana Prado, por ‘Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)’.

Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa: João Gomes, Mestrinho y Jota.pê, por ‘Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)’.

Mejor canción en lengua portuguesa: Johnny Hooker, por ‘Viver e Morrer De Amor Na América Latina’.

Mejor álbum de música latina para niños: Cantoalegre y Marta Gómez , por ‘Mil secretos’.

y , por ‘Mil secretos’. Mejor álbum de música clásica: Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, por ‘Odyssey’.

Mejor obra/composición clásica contemporánea: Richard Scofano, por ‘Adagio De Las Tres y Diez’.

Mejor música para medios visuales: Mateus Alves y Tomaz Alves Souza, por ‘O Agente Secreto (Trilha Sonora Original)’.

Mejor arreglo: Gonzalo Grau, por ‘Dando y dando’.

Mejor diseño de empaque: Milo J, por ‘La vida era más corta’.

Compositor del año: Sara Schell.

Mejor ingeniería de grabación para un álbum: Rosalía, por ‘LUX (Complete Works)’.

Productor del año: Edgar Barrera.

Mejor video musical versión corta: Rosalía, por ‘Sauvignon Blanc (Official Video)’.

Mejor video musical versión larga: CA7RIEL & Paco Amoroso, por ‘FREE SPIRITS (The Film)’.

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