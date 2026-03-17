Premios Nuestra Tierra 2026: Lista completa de artistas nominados

Este martes 17 de marzo, durante un evento en Bogotá presentado por Sandra Bohórquez de Canal RCN, y Mateo Ramírez de La Mega, se hizo la revelación oficial de los nominados a los Premios Nuestra Tierra 2026, que se llevarán a cabo el 14 de mayo en el Teatro Colsubsidio. Esta gala celebra lo mejor de la música hecha por artistas colombianos dentro y fuera del país.
La edición de este año se destaca por la presencia de las nuevas estrellas del urbano y el afrobeat colombiano. Beéle se lleva la delantera con un total de 18 nominaciones, seguido por Ryan Castro con 17 y Kapo con 13, lo que resalta a una generación que está marcando el ritmo en las plataformas digitales y las tendencias musicales. En la lista oficial, también brillan nombres ya consolidados en la música nacional como Karol G, Shakira, Maluma y J Balvin, quienes están en la competencia en varias categorías importantes.
¿Quiénes son los nominados a los Premios Nuestra Tierra 2026?
- Mejor artista global:
- Ryan Castro.
- Karol G.
- Shakira.
- Maluma.
- J Balvin.
- Kapo.
- Beéle.
2. Mejor canción global:
- La villa, de Ryan Castro, Kapo y Gangsta.
- Ba ba bad remix, de Ryan Castro, Sean Paul y Busy Signal.
- Papasito, de Karol G.
- La plena, de la W Sound, Beéle y Ovy on the Drums.
- No tiene sentido, de Beéle.
3. Mejor artista Nuestra Tierra del año:
- Blessd.
- Andrés Cepeda.
- Juliana.
- Yeison Jiménez.
- Bomba Estéreo.
- Ela Taubert.
- Carlos Vives.
- Kapo.
- Silvestre Dangond.
- Manuel Turizo.
4. Mejor canción / composición del año:
- Pelirroja, Sebastián Yatra.
- Dulce y amarga, Duplat y Andrés Cepeda.
- Aprendí, Nanpa Básico.
- Me toca a mí, Morat y Camilo.
- Si te pillara, Beéle.
- Volver, Piso 21, Marc Anthony y Beéle.
- Río, J Balvin.
- Enamorarte mil veces, Fonseca y Manuel Medrano.
- Bronceador, Maluma.
- 500, Carlos Vives, Lalo Ebratt, Bomba Estéreo, Estereobeat, Yera, Laura Maré, Olga Lucía Vives, L’Omy, Gloria Torres, Pao Lacera y Rasid Zawady.
5. Mejor artista revelación:
- Sebasxxss.
- Brokix.
- Jhay P.
- Manuel Lizarazo.
- Kris R.
- Aria Vega.
- María Fuell.
- Martín Elías Jr.
- Emilio Cabra.
- Hamilton.
6. Mejor productor del año:
- Gangsta.
- SOG.
- Prodmonja.
- Los Money Makers.
- Georgy Parra Salvaje.
- Ovy on the Drums.
- Duplat.
- Juan Pablo Vega.
- The Prodigiez.
- Juan ‘El Profe’ Fonseca.
- Keityn.
- Sebastián Avilés.
7. Mejor álbum del año:
- Sendé, Ryan Castro.
- Respuestas a las 11:11, Ela Taubert.
- Ya es mañana, Morat.
- Milagro, Sebastián Yatra.
- Bogotá, Andrés Cepeda.
- Dulce y Amarga, Duplat.
- La pista, Juliana.
- Borondo, Beéle.
- El último baile,Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella.
- Un verano en Caliyork, Junior Zamora.
- 30 años de ‘La tierra del olvido’, Carlos Vives.
- Uno más uno, Maca y Gero.
8. Mejor artista urbano:
- Ryan Castro.
- Beéle.
- Feid.
- Kris R.
- Blessd.
- J Balvin.
- Maluma.
- Kapo.
- Hamilton.
- Nanpa Básico.
9. Mejor canción urbana:
- Se lo juro mor, de Feid.
- Río, de J Balvin.
- Quiero +, de Greeicy.
- Muévelo, de Kali Uchis.
- Muñeca de urba, de Kris R.
- Guaia, de Reykon.
- Guayabo, de Alkilados.
- Ghosteo, de Lalo Ebratt.
- Ojalá, de Ryan Castro.
- Solcito, de Miguel Bueno y Juan Duque.
10. Mejor colaboración urbana:
- Verano rosa, de Karol G y Feid.
- La plena, de la W Sound, Ovy on the Drums y Beéle.
- Como oreo, de Blessd, Fuerza Regida y Ovy on the Drums.
- Yogurcito remix, de Blessd, Anuel AA, Kris R, Luar la LA, Roa y Yan Block.
- Costeñita, de Dekko y Aria Vega.
- La villa, de Ryan Castro, Kapo y Gangsta.
- Parte y choque, de Jombriel, Ryan Castro y Alex Krack.
- Menos el cora, de Ryan Castro y Manuel Turizo.
- Yo y tú, de Ovy on the Drums, Beéle y Quevedo.
- Amistad, de Blessd y Ovy on the Drums.
- Un polvito +, de Maluma y Maisak.
11. Mejor artista afrobeat:
- Beéle.
- Aria Vega.
- Altafulla.
- Hamilton.
- Zaider.
- Kapo.
- Jossman.
- Yera.
- Juan Duque.
- Junior Zamora.
12. Mejor canción afrobeat:
- La villa, de Ryan Castro, Kapo y Gangsta.
- Mi refe, de Beéle.
- Agua e panela, de Aria Vega.
- Top diesel, de Beéle.
- Mi reina, de Hamilton.
- No tiene sentido, de Beéle.
- Un afrito, de Juan Duque.
- Si te pillara, de Beéle.
- Sagitario, de Junior Zamora.
- Korasong, de Kapo.
- Volver a verte, de Zaider y Goyo.
- Flaka, de The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton y Zaider.
- Solcito, de Miguel Bueno y Juan Duque.
13. Mejor artista pop femenina:
- Ela Taubert.
- Annasofia.
- Sofía Castro.
- Juliana.
- Natalia Natalia.
- Laura Maré.
- Antonia Jones.
- Susana Cala.
- Laura Pérez.
- Greeicy.
14. Mejor artista pop masculino:
- Sebastián Yatra.
- Andrés Cepeda.
- Manuel Medrano.
- Manú.
- Manuel Lizarazo.
- Duplat.
- Santiago Cruz.
- Camilo.
- Andrey Serrano.
- Alejandro Santamaría.
15. Mejor dúo o grupo pop:
- Timo.
- Calle y el Dandee.
- Piso 21.
- Maco y Gero.
- Las Villa.
- Morat.
- Alkilados.
- Opa!
- Monsier Periné.
- Oh’laville.
16. Mejor canción pop:
- Pelirroja, de Sebastián Yatra.
- No supiste cuidarnos, de Ela Taubert.
- Humo, de Annasofía.
- Vino Rosé, de Timo.
- Dos veces, de Natalia Natalia.
- Aviones de papel, de Susana Cala.
- Ojalá, de Laura Maré.
- Bonita, de Manuel Lizarazo.
- Empezar de cero, de Manú.
- Primera vez, de Opa! y Juliana.
17. Mejor artista popular:
- Yeison Jiménez.
- Nico Hernández.
- Alzate.
- Pipe Bueno.
- Jessi Uribe.
- Jhonny Rivera.
- Pasabordo.
- Arelys Henao.
- Luis Alfonso.
- Paola Jara.
- Francy.
18. Mejor canción popular:
- Mi fortuna, de Ryan Castro y SOG.
- Me enamoré, de Nico Hernández y Juan Duque.
- Guayabi, de Georgy Parra y Jhon Alex Castaño.
- Se acabó, de Yeison Jiménez.
- Destino final, de Yeison Jiménez y Luis Alfonso.
- Entre tres, de Arelys Henao, Paola Jara y Francy.
- La fórmula, de Luis Alfonso.
- El agropecuario, de Joaquín Guiller.
- Mamá, de Posadas.
- Calmando penas, de Luis Alberto Posada.
19. Mejor artista vallenato:
- Silvestre Dangond.
- Jorge Celedón.
- Karen Lizarazo.
- Ana del Castillo.
- Mono Zabaleta.
- Rafa Pérez.
- La Banda del 5.
- Orlando Liñán.
- Los Chiches del Vallenato.
- Churo Díaz.
- Elder Dayán.
20. Mejor canción vallenata:
- Cosas sencillas, de Silvestre Dangond.
- Me espera algo mejor, de Jorge Celedón y Victor Nain Jr.
- El chacho de tus pretendientes, del Mono Zabaleta y Daniel Maestre.
- Dos monedas, de Los Chiches del Vallenato.
- El payaso fui yo, de Martín Elias Jr y Santiago Oñate.
- A tu ladito, de Rafa Pérez.
- El cora me duele, de Karen Lizarazo y Luis Alfonso.
- El heredero, de Samuel Morales.
- Modo traga, de La Banda del 5 e Iván Villazón.
- Legado de ayer, de Fabián Ojeda.
21. Mejor artista tropical:
- Willy García.
- Mike Bahía.
- Nacho Acero.
- Grupo Galé.
- Grupo Niche.
- Anddy Caicedo.
- La 33.
- Fonseca.
- Carlos Vives.
- Elvis Magno.
- Alquimia.
- Mauro Castillo.
22. Mejor canción tropical:
- Todo bien contigo, de Willy García.
- Cachondea, de Nacho Acero.
- Entrega, de Grupo Niche.
- Enamorarte mil veces, de Fonseca y Manuel Medrano.
- Ponte en ritmo, de Eduardo Luis.
- Amor real, de Anddy Caicedo.
- Mala costumbre, de Guayacán Orquesta.
- Incomprendido, de La 33.
- La tierra del olvido en versión salsa, de Carlos Vives y Grupo Niche.
- Alegría y amor, de Los 50 de Joselito.
23. Mejor artista folclor:
- Las Áñez.
- Keke Minowa.
- Verito Asprilla.
- Nidia Góngora.
- Heredero.
- Herencia de Timbiquí.
- Puerto Candelaria.
- Cholo Valderrama.
- Katie James.
- Los Cumbia Stars.
24. Mejor canción folclor:
- Cosita, de Heredero.
- Alma vieja, de Las Áñez.
- Caferxxo, de Feid y Nidia Góngora.
- Baila kolombia, de Los Cumbia Stars.
- Apostando por ti, de Herencia Timbiquí.
- Nadie se muere, de Los Corraleros de Majagual.
- Me gusta la gente, primo, de Cholo Valderrama.
- 500, de Carlos Vives.
- La Candela, de Adriana Lucía.
- Toda una vida, de Katie James y María Cristina Plata.
- Etérea y terrenal, de María Mulata.
25. Mejor artista alternativo/rock/indie:
- Esteman.
- Duplat.
- Nasa Histories.
- Juan Pablo Vega.
- Ryan Cox.
- The Mills.
- Don Tetto.
- Superlitio.
- Antopiko3.
- Elsa y Elmar.
- Bomba Estéreo.
- Aterciopelados.
- Diamante Eléctrico.
- Los Cocoa.
26. Mejor canción alternativa /rock/indie:
- El acuerdo, de Esteman.
- Chicas VIP, de Duplat.
- Solo tú y yo, de Don Tetto.
- Loco de corazón, de Superlitio.
- El truco, de Diamante Eléctrico.
- Me pasa (piscis) - Astropical, de Bomba Estéreo y Rawayana.
- Bby please, de Kei Linch.
- Bengala, de Alvarezmejia.
- Cardio, de Junior Zamora.
- Punto y aparte, de Farid Abauat.
- Lero, lero, de Antopiko3.
- ¿Qué sigue?, de More y Husa.
27. Mejor artista/DJ/productor/dance electrónico:
- Sebaxxss.
- Marco Acevedo.
- Cero39.
- Ela Minus.
- Moska.
- Husa.
- Ácido Pantera.
- Víctor Cárdenas.
- Antonella Ravagli.
- Melov.
28. Mejor canción dance/electrónica:
- Las pequeñas cosas, de Cero39.
- La caderona, de Natalia París y Cabas.
- Pelinegra, de Ryan Castro y Major Lazer.
- Demo, Manú.
- Kai, de Moska.
- Pájaro cantor, de Ácido Pantera.
- Aguaráchate, de Monsier Periné.
- Tambor, de Víctor Cárdenas.
- De frente, de Antonella Ravagli.
29. Mejor video Nuestra Tierra:
- Se lo juro mor, de Feid.
- Quiero +, de Greeicy.
- Pelirroja, de Sebastián Yatra.
- No supiste cuidarnos, de Ela Taubert.
- Me pasa (piscis) - Astropical, de Bomba Estéreo y Rawayana.
- Dando instrucciones, de Jessi Uribe.
- Cosita, de Heredero.
- De frente, de Antonella Ravagli.
- Flaka, de The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton y Zaider.
- La villa, de Ryan Castro, Kapo y Gangsta.
30. Mejor concierto Nuestra Tierra:
- J Balvin, en ‘Ciudad Primavera’, en Medellín.
- Beéle, con los ocho shows en el Movistar Arena de Bogotá.
- Ryan Castro, en el Medplus de Bogotá.
- Yeison Jiménez, en ‘Mi Promesa’, en El Campín.
- Juliana, en ‘Bienvenidos a la pista’, en el Movistar Arena de Bogotá.
- Maluma, en ‘Medellín en el mapa’.
- Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, en ‘El último baile’, en El Campín.
- Fonseca, Tropicalia, en el Movistar Arena de Bogotá.
31. Mujer raíz de Nuestra Tierra:
- Martina La Peligrosa.
- Juliana.
- Li Saumet.
- Arelys Henao.
- Adriana Lucía.
- Vale Garzón.
- Fanny Lú.
32. Mejor canción viral Nuestra Tierra:
- La villa, de Ryan Castro, Kapo y Gangsta.
- Ba bad bad remix, de Ryan Castro, Sean Paul y Busy Signal.
- La plena, de la W Sound, Ovy on the Drums y Beéle.
- Agua e panela, de Aria Vega.
- Dónde, de Kapo y Ryan Castro.
- Mi refe, de Beéle.
- Si te pillara, de Beéle.
33. Mejor ‘fandom’ Nuestra Tierra:
- Jimenistas de corazón, de Yeison Jiménez.
- Morat Colombia FC.
- Silvestristas de corazón.
- Zaideristas.
- CF Shakira Barranquilla.
- Magcombo, de Maca y Gero.
- Duplatanos, de Duplat.
- Cepedistas, de Andrés Cepeda.
- Pipolcita, de Juliana.
- Las Kabras, de Kris R.
- La Ferxxo Crew.