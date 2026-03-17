Premios Nuestra Tierra 2026: Lista completa de artistas nominados

Este martes 17 de marzo, durante un evento en Bogotá presentado por Sandra Bohórquez de Canal RCN, y Mateo Ramírez de La Mega, se hizo la revelación oficial de los nominados a los Premios Nuestra Tierra 2026, que se llevarán a cabo el 14 de mayo en el Teatro Colsubsidio. Esta gala celebra lo mejor de la música hecha por artistas colombianos dentro y fuera del país.

La edición de este año se destaca por la presencia de las nuevas estrellas del urbano y el afrobeat colombiano. Beéle se lleva la delantera con un total de 18 nominaciones, seguido por Ryan Castro con 17 y Kapo con 13, lo que resalta a una generación que está marcando el ritmo en las plataformas digitales y las tendencias musicales. En la lista oficial, también brillan nombres ya consolidados en la música nacional como Karol G, Shakira, Maluma y J Balvin, quienes están en la competencia en varias categorías importantes.

¿Quiénes son los nominados a los Premios Nuestra Tierra 2026?

Mejor artista global:

Ryan Castro.

Karol G.

Shakira.

Maluma.

J Balvin.

Kapo.

Beéle.

2. Mejor canción global:

La villa, de Ryan Castro, Kapo y Gangsta.

Ba ba bad remix, de Ryan Castro, Sean Paul y Busy Signal.

Papasito, de Karol G.

La plena, de la W Sound, Beéle y Ovy on the Drums.

No tiene sentido, de Beéle.

3. Mejor artista Nuestra Tierra del año:

Blessd.

Andrés Cepeda.

Juliana.

Yeison Jiménez.

Bomba Estéreo.

Ela Taubert.

Carlos Vives.

Kapo.

Silvestre Dangond.

Manuel Turizo.

4. Mejor canción / composición del año:

Pelirroja, Sebastián Yatra.

Dulce y amarga , Duplat y Andrés Cepeda.

Aprendí, Nanpa Básico.

Me toca a mí, Morat y Camilo.

Si te pillara, Beéle.

Volver, Piso 21, Marc Anthony y Beéle.

Río, J Balvin.

Enamorarte mil veces, Fonseca y Manuel Medrano.

Bronceador, Maluma.

500, Carlos Vives, Lalo Ebratt, Bomba Estéreo, Estereobeat, Yera, Laura Maré, Olga Lucía Vives, L’Omy, Gloria Torres, Pao Lacera y Rasid Zawady.

5. Mejor artista revelación:

Sebasxxss.

Brokix.

Jhay P.

Manuel Lizarazo.

Kris R.

Aria Vega.

María Fuell.

Martín Elías Jr.

Emilio Cabra.

Hamilton.

6. Mejor productor del año:

Gangsta.

SOG.

Prodmonja.

Los Money Makers.

Georgy Parra Salvaje.

Ovy on the Drums.

Duplat.

Juan Pablo Vega.

The Prodigiez.

Juan ‘El Profe’ Fonseca.

Keityn.

Sebastián Avilés.

7. Mejor álbum del año:

Sendé, Ryan Castro.

Respuestas a las 11:11 , Ela Taubert.

Ya es mañana, Morat.

Milagro, Sebastián Yatra.

Bogotá, Andrés Cepeda.

Dulce y Amarga, Duplat.

La pista, Juliana.

Borondo, Beéle.

El último baile, Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella.

Un verano en Caliyork, Junior Zamora.

30 años de ‘La tierra del olvido’, Carlos Vives.

Uno más uno, Maca y Gero.

8. Mejor artista urbano:

Ryan Castro.

Beéle.

Feid.

Kris R.

Blessd.

J Balvin.

Maluma.

Kapo.

Hamilton.

Nanpa Básico.

9. Mejor canción urbana:

Se lo juro mor, de Feid.

Río, de J Balvin.

Quiero +, de Greeicy.

Muévelo, de Kali Uchis.

Muñeca de urba, de Kris R.

Guaia, de Reykon.

Guayabo, de Alkilados.

Ghosteo, de Lalo Ebratt.

Ojalá, de Ryan Castro.

Solcito, de Miguel Bueno y Juan Duque.

10. Mejor colaboración urbana:

Verano rosa, de Karol G y Feid.

La plena, de la W Sound, Ovy on the Drums y Beéle.

Como oreo, de Blessd, Fuerza Regida y Ovy on the Drums.

Yogurcito remix, de Blessd, Anuel AA, Kris R, Luar la LA, Roa y Yan Block.

Costeñita, de Dekko y Aria Vega.

La villa, de Ryan Castro, Kapo y Gangsta.

Parte y choque, de Jombriel, Ryan Castro y Alex Krack.

Menos el cora, de Ryan Castro y Manuel Turizo.

Yo y tú, de Ovy on the Drums, Beéle y Quevedo.

Amistad, de Blessd y Ovy on the Drums.

Un polvito +, de Maluma y Maisak.

11. Mejor artista afrobeat:

Beéle.

Aria Vega.

Altafulla.

Hamilton.

Zaider.

Kapo.

Jossman.

Yera.

Juan Duque.

Junior Zamora.

12. Mejor canción afrobeat:

La villa, de Ryan Castro, Kapo y Gangsta.

Mi refe, de Beéle.

Agua e panela, de Aria Vega.

Top diesel, de Beéle.

Mi reina, de Hamilton.

No tiene sentido, de Beéle.

Un afrito, de Juan Duque.

Si te pillara, de Beéle.

Sagitario, de Junior Zamora.

Korasong, de Kapo.

Volver a verte, de Zaider y Goyo.

Flaka, de The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton y Zaider.

Solcito, de Miguel Bueno y Juan Duque.

13. Mejor artista pop femenina:

Ela Taubert.

Annasofia.

Sofía Castro.

Juliana.

Natalia Natalia.

Laura Maré.

Antonia Jones.

Susana Cala.

Laura Pérez.

Greeicy.

14. Mejor artista pop masculino:

Sebastián Yatra.

Andrés Cepeda.

Manuel Medrano.

Manú.

Manuel Lizarazo.

Duplat.

Santiago Cruz.

Camilo.

Andrey Serrano.

Alejandro Santamaría.

15. Mejor dúo o grupo pop:

Timo.

Calle y el Dandee.

Piso 21.

Maco y Gero.

Las Villa.

Morat.

Alkilados.

Opa!

Monsier Periné.

Oh’laville.

16. Mejor canción pop:

Pelirroja, de Sebastián Yatra.

No supiste cuidarnos, de Ela Taubert.

Humo, de Annasofía.

Vino Rosé, de Timo.

Dos veces, de Natalia Natalia.

Aviones de papel, de Susana Cala.

Ojalá, de Laura Maré.

Bonita, de Manuel Lizarazo.

Empezar de cero, de Manú.

Primera vez, de Opa! y Juliana.

17. Mejor artista popular:

Yeison Jiménez.

Nico Hernández.

Alzate.

Pipe Bueno.

Jessi Uribe.

Jhonny Rivera.

Pasabordo.

Arelys Henao.

Luis Alfonso.

Paola Jara.

Francy.

18. Mejor canción popular:

Mi fortuna, de Ryan Castro y SOG.

Me enamoré, de Nico Hernández y Juan Duque.

Guayabi, de Georgy Parra y Jhon Alex Castaño.

Se acabó, de Yeison Jiménez.

Destino final, de Yeison Jiménez y Luis Alfonso.

Entre tres, de Arelys Henao, Paola Jara y Francy.

La fórmula, de Luis Alfonso.

El agropecuario, de Joaquín Guiller.

Mamá, de Posadas.

Calmando penas, de Luis Alberto Posada.

19. Mejor artista vallenato:

Silvestre Dangond.

Jorge Celedón.

Karen Lizarazo.

Ana del Castillo.

Mono Zabaleta.

Rafa Pérez.

La Banda del 5.

Orlando Liñán.

Los Chiches del Vallenato.

Churo Díaz.

Elder Dayán.

20. Mejor canción vallenata:

Cosas sencillas, de Silvestre Dangond.

Me espera algo mejor, de Jorge Celedón y Victor Nain Jr.

El chacho de tus pretendientes, del Mono Zabaleta y Daniel Maestre.

Dos monedas, de Los Chiches del Vallenato.

El payaso fui yo, de Martín Elias Jr y Santiago Oñate.

A tu ladito, de Rafa Pérez.

El cora me duele, de Karen Lizarazo y Luis Alfonso.

El heredero, de Samuel Morales.

Modo traga, de La Banda del 5 e Iván Villazón.

Legado de ayer, de Fabián Ojeda.

21. Mejor artista tropical:

Willy García.

Mike Bahía.

Nacho Acero.

Grupo Galé.

Grupo Niche.

Anddy Caicedo.

La 33.

Fonseca.

Carlos Vives.

Elvis Magno.

Alquimia.

Mauro Castillo.

22. Mejor canción tropical:

Todo bien contigo, de Willy García.

Cachondea, de Nacho Acero.

Entrega, de Grupo Niche.

Enamorarte mil veces, de Fonseca y Manuel Medrano.

Ponte en ritmo, de Eduardo Luis.

Amor real, de Anddy Caicedo.

Mala costumbre, de Guayacán Orquesta.

Incomprendido, de La 33.

La tierra del olvido en versión salsa, de Carlos Vives y Grupo Niche.

Alegría y amor, de Los 50 de Joselito.

23. Mejor artista folclor:

Las Áñez.

Keke Minowa.

Verito Asprilla.

Nidia Góngora.

Heredero.

Herencia de Timbiquí.

Puerto Candelaria.

Cholo Valderrama.

Katie James.

Los Cumbia Stars.

24. Mejor canción folclor:

Cosita, de Heredero.

Alma vieja, de Las Áñez.

Caferxxo, de Feid y Nidia Góngora.

Baila kolombia, de Los Cumbia Stars.

Apostando por ti, de Herencia Timbiquí.

Nadie se muere, de Los Corraleros de Majagual.

Me gusta la gente, primo, de Cholo Valderrama.

500, de Carlos Vives.

La Candela, de Adriana Lucía.

Toda una vida, de Katie James y María Cristina Plata.

Etérea y terrenal, de María Mulata.

25. Mejor artista alternativo/rock/indie:

Esteman.

Duplat.

Nasa Histories.

Juan Pablo Vega.

Ryan Cox.

The Mills.

Don Tetto.

Superlitio.

Antopiko3.

Elsa y Elmar.

Bomba Estéreo.

Aterciopelados.

Diamante Eléctrico.

Los Cocoa.

26. Mejor canción alternativa /rock/indie:

El acuerdo, de Esteman.

Chicas VIP, de Duplat.

Solo tú y yo, de Don Tetto.

Loco de corazón, de Superlitio.

El truco, de Diamante Eléctrico.

Me pasa (piscis) - Astropical, de Bomba Estéreo y Rawayana.

Bby please, de Kei Linch.

Bengala, de Alvarezmejia.

Cardio, de Junior Zamora.

Punto y aparte, de Farid Abauat.

Lero, lero, de Antopiko3.

¿Qué sigue?, de More y Husa.

27. Mejor artista/DJ/productor/dance electrónico:

Sebaxxss.

Marco Acevedo.

Cero39.

Ela Minus.

Moska.

Husa.

Ácido Pantera.

Víctor Cárdenas.

Antonella Ravagli.

Melov.

28. Mejor canción dance/electrónica:

Las pequeñas cosas, de Cero39.

La caderona, de Natalia París y Cabas.

Pelinegra, de Ryan Castro y Major Lazer.

Demo, Manú.

Kai, de Moska.

Pájaro cantor, de Ácido Pantera.

Aguaráchate, de Monsier Periné.

Tambor, de Víctor Cárdenas.

De frente, de Antonella Ravagli.

29. Mejor video Nuestra Tierra:

Se lo juro mor, de Feid.

Quiero +, de Greeicy.

Pelirroja, de Sebastián Yatra.

No supiste cuidarnos, de Ela Taubert.

Me pasa (piscis) - Astropical, de Bomba Estéreo y Rawayana.

Dando instrucciones, de Jessi Uribe.

Cosita, de Heredero.

De frente, de Antonella Ravagli.

Flaka, de The Prodigiez, Maluma, Kapo, Maisak, Hamilton y Zaider.

La villa, de Ryan Castro, Kapo y Gangsta.

30. Mejor concierto Nuestra Tierra:

J Balvin, en ‘Ciudad Primavera’, en Medellín.

Beéle, con los ocho shows en el Movistar Arena de Bogotá.

Ryan Castro, en el Medplus de Bogotá.

Yeison Jiménez, en ‘Mi Promesa’, en El Campín.

Juliana, en ‘Bienvenidos a la pista’, en el Movistar Arena de Bogotá.

Maluma, en ‘Medellín en el mapa’.

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, en ‘El último baile’, en El Campín.

Fonseca, Tropicalia, en el Movistar Arena de Bogotá.

31. Mujer raíz de Nuestra Tierra:

Martina La Peligrosa.

Juliana.

Li Saumet.

Arelys Henao.

Adriana Lucía.

Vale Garzón.

Fanny Lú.

32. Mejor canción viral Nuestra Tierra:

La villa, de Ryan Castro, Kapo y Gangsta.

Ba bad bad remix, de Ryan Castro, Sean Paul y Busy Signal.

La plena, de la W Sound, Ovy on the Drums y Beéle.

Agua e panela, de Aria Vega.

Dónde, de Kapo y Ryan Castro.

Mi refe, de Beéle.

Si te pillara, de Beéle.

33. Mejor ‘fandom’ Nuestra Tierra: