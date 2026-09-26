Premios VMAs 2026: fecha, hora, dónde ver, presentador y curiosidades

Los MTV Video Music Awards 2026 (VMAs) se celebrarán este domingo 27 de septiembre en Los Ángeles, Estados Unidos. La ceremonia reunirá a figuras de la música internacional y será presentada por Snoop Dogg.

La ceremonia contará con un momento histórico para Taylor Swift, quien recibirá el primer Artist Director Honors, un reconocimiento creado para destacar la labor de los artistas detrás de la cámara. Con este galardón, la cantante se convertirá en la artista más premiada en la historia de los premios, con 31 estatuillas, y estrenará el videoclip de su nueva canción, ‘Patient Zero’.

¿A qué hora son los VMAs 2026 en Colombia?

La ceremonia comenzará a las 6:30 p. m. del domingo 27 de septiembre, hora de Colombia. El horario corresponde a las 7:30 p. m. de la costa este de Estados Unidos (ET) y a las 4:30 p. m. de la costa oeste (PT).

Estos son los horarios de inicio previstos para algunos países de América:

Colombia, Perú y Ecuador: 6:30 p. m.

México (Ciudad de México): 5:30 p. m.

Argentina, Chile y Brasil (Brasilia): 8:30 p. m.

Venezuela y Bolivia: 7:30 p. m.

Costa Rica, Guatemala y El Salvador: 5:30 p. m.

¿Dónde ver los MTV VMAs 2026 en vivo?

Los MTV Video Music Awards 2026 se transmitirán en vivo por el canal de televisión por cable MTV en Latinoamérica y España. En Colombia, los espectadores podrán seguir la ceremonia a través de la señal de MTV disponible en su operador de televisión. Para quienes prefieran el streaming, la ceremonia estará disponible a través de la plataforma Paramount+ a partir del lunes 28 de septiembre.

En Estados Unidos, la gala se emitirá por CBS y MTV, mientras que los suscriptores del plan Premium de Paramount+ podrán acceder a la transmisión en vivo por internet. La disponibilidad de la plataforma y sus condiciones de acceso dependen de cada región.

Otros datos sobre los VMAs 2026

La apertura estará a cargo de Madonna, quien regresará al escenario de los VMAs por primera vez en 23 años. La artista presentará su nueva producción musical y encabezará una ceremonia en la que también se reconocerá la trayectoria de Nirvana, banda que recibirá el premio Video Vanguard por su contribución a la historia de los videoclips.

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La programación musical incluirá a LISA, quien realizará el debut televisivo de su canción ‘SaWaDiKa’, y a RAYE, que tendrá su primera presentación en los premios. También actuarán Shaboozey y Gunna, quienes interpretarán juntos ‘High Noon’, además de GENER8ION y Yung Lean, que presentarán por primera vez ‘STORM II’. La cantante británica Sienna Spiro también subirá al escenario en su debut en los VMAs.

Otro de los elementos destacados será el regreso de la categoría Best Dance, que vuelve a la competencia después de siete años. La edición también contará con 26 artistas que reciben su primera nominación, lo que amplía la participación de nuevos nombres dentro de la premiación.

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