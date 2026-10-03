Primer concierto de BTS en Colombia: así se vivió su esperado debut en Bogotá

El Campín llevaba años esperando esta noche. Y cuando las luces se apagaron, el estadio respondió con un grito que, prácticamente, no volvió a detenerse durante las dos horas de concierto. El 2 de octubre de 2026, BTS se presentó por primera vez en Colombia como parte de su gira ‘BTS World Tour Arirang‘ y convirtió su debut en Bogotá en uno de los acontecimientos musicales más esperados del año.

En las graderías, miles de ARMY brillaron con sus característicos lightsticks, que durante el espectáculo cambiaron de color y se sincronizaron con la producción del concierto. El estadio se transformó así en una extensión de la puesta en escena: luces, pantallas, coreografías y una multitud que conocía cada canción y cada movimiento de los siete integrantes.

La expectativa era enorme. No solo se trataba de la primera presentación de BTS en Colombia, sino también del comienzo de su recorrido por Latinoamérica. Y desde los primeros minutos quedó claro que el grupo llegó, en la medida de lo posible, con una producción diseñada para un espectáculo de esta escala.

BTS, un espectáculo de grandes dimensiones

El escenario ocupó buena parte del campo de El Campín y permitió que los integrantes se desplazaran constantemente mientras las pantallas, las luces y las plataformas acompañaban cada canción.

La producción combinó diferentes elementos de la identidad musical de BTS: pop, rap, coreografías y momentos en los que los siete integrantes pudieron mostrar individualmente sus distintas facetas. Canciones como ‘Run BTS’, ‘FAKE LOVE’, ‘Not Today’, ‘MIC Drop’, ‘IDOL’ y ‘Fire’ provocaron algunas de las reacciones más fuertes de la noche.

La puesta en escena también tuvo momentos de gran despliegue técnico. Las pantallas modificaban el ambiente de cada canción, las luces se proyectaban sobre el público y la pirotecnia apareció en distintos momentos del espectáculo. Hacia el final, la producción aumentó todavía más su intensidad y llevó el concierto a uno de sus puntos más altos.

El sonido, sin embargo, fue difícil de juzgar con absoluta precisión. No precisamente por una falla técnica, sino porque había algo que competía permanentemente con los parlantes: el público.

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ARMY cantó y gritó desde el comienzo hasta el final. La respuesta no estuvo limitada a las canciones más conocidas ni a los momentos en los que alguno de los integrantes tomaba la palabra. Durante todo el concierto, las voces de las graderías acompañaron las canciones.

Esa reacción tampoco pasó inadvertida para los miembros de BTS.

“¿Por qué no vinimos antes?”

Los 7 integrantes encontraron varias oportunidades para hablar directamente con Bogotá y dejaron claro que la respuesta del público los había sorprendido.

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J-Hope preguntó por qué no habían visitado Colombia antes y destacó la energía que encontraron en el estadio. Jimin también reaccionó a la manera en que el público acompañó las canciones, mientras V intentó acercarse a los asistentes utilizando algunas expresiones en español y palabras propias del lenguaje colombiano.

La relación entre el grupo y el público fue creciendo durante la noche. Cada intervención de los integrantes provocaba una nueva reacción en las graderías y cada canción encontraba una respuesta inmediata de ARMY.

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No era solamente el volumen de los gritos. También estaba la manera en que el público conocía el repertorio, seguía las coreografías y respondía a las diferentes etapas del espectáculo. El concierto tenía momentos preparados para sorprender, pero también otros en los que la fuerza estaba precisamente en dejar que las voces del estadio acompañaran a BTS.

Después de más de dos horas de música, baile y producción audiovisual, los siete integrantes se reunieron sobre el escenario giratorio para despedirse. Sentados juntos, dedicaron unas últimas palabras a Colombia. Algunos se dirigieron al público en español y otros hablaron en coreano, con traducción simultánea para los asistentes.

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Fue un cierre más íntimo, en el que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook prometieron regresar a Bogotá, aunque también manifestaron su deseo de tener un escenario más grande para recibir a todos los fanáticos que no pudieron obtener entradas para sus dos conciertos en la ciudad.

Este sábado 3 de octubre, la banda volverá a encontrarse con ARMY en El Campín para su segunda presentación en Bogotá. Después, continuarán su recorrido por Latinoamérica: llegarán a Lima, Perú, el 7, 9 y 10 de octubre; seguirán en Santiago de Chile el 14, 16 y 17; después viajarán a Buenos Aires (Argentina) para presentarse el 21, 23 y 24; y cerrarán este tramo de la gira en São Paulo (Brasil) el 28, 30 y 31 de octubre. En total, serán 14 conciertos en cinco países como parte de su ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG".

Setlist completo del primer concierto de BTS en Bogotá

‘Hooligan’ ‘Aliens’ ‘Run BTS’ ‘they don’t know ‘bout us’ ‘Like Animals’ ‘FAKE LOVE’ ‘SWIM’ ‘Merry Go Round’ ‘2.0’ ‘NORMAL’ ‘Not Today’ ‘MIC Drop’ ‘FYA’ ‘Fire’ ‘Body to Body’ ‘IDOL’ ‘Come Over’ ‘Butter’ ‘Dynamite’ ‘I’m Fine’ ‘So What’ ‘Please’ ‘Into the Sun’

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