¿Qué es “Santa Pirata”? El enigmático “regreso” de Arcade Fire al FEP 2026

Win Butler, cabeza de Arcade Fire. Fotografía por: José Vargas

El anuncio de Arcade Fire para el Festival Estéreo Picnic 2026 llegó con un asterisco: el nombre “Santa Pirata”. Esta es una propuesta híbrida que mezcla la fiesta tradicional que arma la agrupación canadiense, con una suerte de “activismo digital” y un intento de la banda por reinventar su relación con el público tras años de silencio y controversia.

¿Qué es Santa Pirata?

A diferencia de las giras monumentales de Arcade Fire que ponen a entre 9 y 12 músicos en tarima, Santa Pirata es un colectivo liderado solo por Win Butler, Régine Chassagne (ambos fundadores de la banda) y el músico haitiano Paul Beaubrun, junto al DJ Cosmo Gonik. Para este proyecto, todos han adoptado identidades casi lúdicas que refuerzan el aire de misterio: Bluetooth es Win Butler; Barba Negra es Paul Beaubrun; DJ Chackra es Cosmo Gonik; mientras que Régine Chassagne se presenta como Miamor Cito.

Sus integrantes lo han descrito como una “fiesta ceremonial” que mezcla voces en vivo y percusión frenética sobre una base de DJs. Así que, si bien el setlist de la presentación incluye remixes inéditos de los clásicos de Arcade Fire y material original de este nuevo proyecto, diseñado para “bailar con el niño interior”, no espere ver a la banda completa ni un concierto tradicional.

El proyecto Santa Pirata no nació solo. Está ligado a Santa Pirata Radio, un pódcast y plataforma que vive dentro de Circle of Trust, la nueva aplicación de la banda. ¿Todo este movimiento significa el anuncio de nuevo material? La razón parece ser un poco más compleja.

La transición de Arcade Fire hacia Santa Pirata no puede leerse de forma aislada a los eventos de 2022. Tras las denuncias publicadas por Pitchfork sobre la conducta de Win Butler, la banda pasó de ser la “conciencia moral” del indie rock a enfrentar un silencio incómodo. El periodista Craig Jenkins, en una mordaz crítica para Vulture, sostiene que la banda ha optado por un “regreso cobarde”, utilizando el concepto de Santa Pirata como una armadura.

Según la crítica de Jenkins, este hermetismo digital y el uso de un nombre alterno marcan una nueva etapa para la banda, una donde buscan “evadir las comunicaciones directas” y refugiarse en espacios controlados por ellos mismos tras las acusaciones de conducta inapropiada que enfrentó Butler.

Jenkins también señala que, al presentarse bajo un colectivo y no como la banda institucional de Montreal, los músicos logran diluir la responsabilidad individual. En lugar de dar entrevistas abiertas a medios tradicionales, donde las preguntas sobre el pasado son inevitables, se han refugiado en su propio ecosistema.

El más reciente álbum de Arcade Fire, “Pink Elephant”, refuerza esta idea. El título mismo hace referencia al “elefante rosa” en la habitación del que nadie quiere hablar. Jenkins argumenta que la banda está intentando “apurar el perdón” a través de ritmos bailables y una estética mística, saltándose el proceso de rendición de cuentas pública.

Para el crítico, Santa Pirata es el vehículo perfecto para este borrón y cuenta nueva: una fiesta donde la música es tan fuerte que no deja espacio para las preguntas incómodas.

A la complejidad de las acusaciones de 2022 se sumó, en octubre de 2025, un anuncio que sacudió la base de la banda: Win Butler y Régine Chassagne confirmaron su separación tras más de dos décadas de matrimonio. Aunque aclararon que su vínculo como “almas gemelas creativas” y su compromiso con la banda, para los críticos, este formato reducido es el reflejo de una banda que ha tenido que aprender a convivir en medio de las cenizas de su relación personal y el escrutinio público.

¿Por qué en el FEP?

Más allá de las lecturas críticas, Santa Pirata representa lo que muchos seguidores consideran un “aire fresco” necesario para la supervivencia creativa de la banda. Bryan Benson, programador de Bonnaroo, describe el show como una experiencia de “alta energía” diseñada específicamente para la madrugada del festival, con el objetivo de transformar el escenario en una pista de baile masiva.

Para los fans colombianos, será la oportunidad de presenciar una faceta “mística y punk”, como la define el propio Win Butler. Este formato no es un retroceso, sino una apuesta que prioriza la improvisación y el ritmo sobre la nostalgia de himnos como “Wake Up”.

En foros de su comunidad como Reddit, la expectativa de los fanáticos es dividida, pero mayoritariamente curiosa. Mientras algunos usuarios señalan que esta es la estrategia perfecta para “inyectar nueva energía a la banda” y preparar el terreno para los sencillos de su próximo álbum, otros ven en este formato una oportunidad de ver a Win y Régine en un estado de libertad absoluta, lejos de las estructuras rígidas de su orquesta.

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