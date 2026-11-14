¿Qué hizo Feid mientras Karol G cantó ‘Ese hombre es malo’? Video lo puso en evidencia

El pasado jueves 12 de noviembre se realizó en Las Vegas, Nevada, una nueva entrega de los Premios Latin Grammy. El galardón para la Persona del Año esta vez fue para el reguetonero Daddy Yankee.

Dentro de los shows que se presentaron llamó poderosamente la atención el de Karol G, quien acudió a la ceremonia con sus padres y una de sus mejores amigas. La antioqueña cantó su tema ‘Ese hombre es malo’, que según algunos cibernautas es dedicado a su ex novio, el también cantante Feid, quien también estuvo invitado y acudió a la premiación, aunque al parecer en ningún momento se vieron o cruzaron entre sí.

Había bastante expectativa por saber qué haría el también llamado Fercho o Ferxxo mientras su exnovia estuviera en el escenario. No obstante, no se le vio en el auditorio.

Las redes sociales han viralizado un video donde se evidencia que Feid prefirió dar una vuelta por backstage que esperar al show de Karol G. En las imágenes se le aprecia caminando en el área y pasando junto a un televisor encendido que estaba retransmitiendo su presentación. Lo curioso es que el artista ni siquiera giró la cabeza para ver a su exnovia, con quien estuvo por tres años.

Feid cantó frente a sus exsuegros

Otro momento que no pasó desapercibido fue cuando Feid fue uno de los llamados a compartir escenario en la presentación de Daddy Yankee y tuvo que actuar frente a Martha Navarro y Guillermo Giraldo, los padres de Karol G, es decir sus ex suegros, que estaban en primera fila.

Aunque no hay video que deje ver si hubo contacto visual entre Feid y sus ex suegros, los cibernautas se han apresurado a mencionar que los padres se mantuvieron muy serios y como Feid llevaba sus gafas oscuras, fue imposible saber si miró de frente a Papá G y su esposa.

Otro aspecto que se convirtió en tema de conversación fue el hecho de que la canción que tuvo la pareja en colaboración ‘Verano Rosa’ resultó ganadora. Sin embargo, ninguno de los dos subió a recibir el premio.

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Por lo anterior queda sobre la mesa que la ruptura entre la pareja no se dio en los mejores términos y los dos evitarían coincidir. Esto deja sin piso, recientes rumores que en redes mencionaron una posible reconciliación.

De momento se sabe que Karol G sigue soltera y sin pareja, igual que el cantante.

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