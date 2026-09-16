¿Qué le pasó a Álex Fernández, hijo de Alejandro? Hospitalizado con “pronóstico reservado”

Este martes en la noche se confirmó que el vuelo en el que viajaba Álex, el hijo mayor del cantante Alejandro Fernández, quien también es artista, debió desviarse de su recorrido para que el joven fuera hospitalizado de manera urgente,

Álex, quien es nieto de Vicente Fernández, tenía concierto en Culiacán, Sinaloa, la noche del 15 de septiembre, ya que su presentación hacía parte de las actividades por las fiestas como parte de los festejos por el día de la Independencia de México.

Fue mediante un comunicado difundido en las historias temporales de la cuenta de Instagram del intérprete que sus seguidores se enteraron de su situación. Alex se desplazaba en avión entre Las Vegas, Estados Unidos, y Culiacán, México.

El boletín informativo menciona que el artista tiene un pronóstico reservado, sin embargo, no detalla las causas de su hospitalización como tampoco que haya sufrido algún percance de salud o accidente inesperado que haya derivado en la misma.

Álex Fernández permanece hospitalizado con pronóstico reservado

"Lamentamos informar que Alex Fernández no podrá presentarse hoy en Culiacán en la celebración de El Grito. Tras salir en vuelo privado desde Las Vegas con destino a Culiacán, fue necesario desviar el vuelo a Guadalajara, donde Alex fue trasladado de urgencia a un hospital. Actualmente permanece ingresado, bajo atención médica y con pronóstico reservado. Todo su equipo, músicos, Mariachi y staff se encuentra ya en Culiacán. Alex tenía una enorme ilusión por presentarse por primera vez ante este querido público. Pedimos nuestras más sinceras disculpas y agradecemos su comprensión y cariño. Nuestro management trabaja ya con los organizadores para reprogramar la actuación cuando las circunstancias lo permitan", se lee en el comunicado emitido.

Alejandro Fernández Guinart es el nombre de pila del primogénito del denominado Potrillo. Es hijo del primer matrimonio de Alejandro Fernández con América Guinart. Tiene 32 años, nació el 4 de noviembre de 1993. Su tema musical más famoso es ‘El tiempo no perdona’. Álex, como se le denomina en el ambiente musical, ha hecho colaboraciones con su padre y realizó una con su fallecido abuelo, Vicente. Tiene dos hijas con su esposa Alexia Hernández: Mía y Nirvana.

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