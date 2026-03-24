Quinta temporada de Bridgerton: Francesca y Michaela serán pareja. Así será el romance LGBTQ

Francesa Stirling, la hija mediana de la familia Bridgerton, y Michaela Stirling, la prima de su difunto marido, serán las protagonistas de la quinta temporada de la serie ‘Bridgerton’, una de las más populares de Netflix.

El rol de Francesca, interpretada por Hannah Dodd, se casó con John Stirling, en manos de Victor Alli, al final de la tercera temporada y en la cuarta, en la que una de las tramas es su falta de placer sexual con su marido, este fallece.

Con la muerte de su marido, aparece en escena su prima Michaela Stirling, encarnada por Masali Baduza, con la que desarrolla una amistad que se convertirá e una relación más estrecha en la quinta temporada, según apuntó este martes un comunicado de Netflix.

Dos años después de la muerte de John, Francesca decide volver al mercado matrimonial, lo que coincide con el regreso de Michaela, lo que hace que la joven Bridgerton empiece “a cuestionarse si debe atenerse a sus planes racionales o dejarse llevar”.

“Es la primera centrada en una pareja del mismo sexo”, mencionó la ‘showrunner de Bridgerton’, Jess Brownell. Por su parte, su creadora explicó que la historia se abordará desde la alegría y no desde el “trauma”.

¿Dónde se graba y cuándo se estrena Bridgerton 5?

La nueva entrega de la serie estará compuesta de ocho episodios y el rodaje ya se está llevando a cabo en Londres. Se espera que esta nueva etapa de la historia llegue a los usuarios de Netflix en el 2027, aunque esta información no ha sido confirmada por el streaming.

Jess Brownell vuelve a estar al frente de la temporada, como ya hizo en la tercera y cuarta, mientras que Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen (creador de la serie) serán los productores ejecutivos.

La primera temporada de los Bridgerton, emitida en 2020, es la séptima más vista de la historia de Netflix de las producciones de ficción en inglés, y la tercera entrega ocupa la novena posición.

La cuarta temporada, que se ha visto este 2026, se ha mantenido siete semanas en el top 10 de la plataforma y ha acumulado 122,2 millones de visionados, según los datos de la compañía.

La serie adapta la saga de novelas superventas de Julia Quinn, que se desarrolla en la alta sociedad londinense del periodo de Regencia (comienzos del siglo XIX).

Hasta ahora se han producido cuatro temporadas de la historia principal y una serie derivada, ‘Quuen Charlotte: A Bridgerton Story’ (‘La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton’).

Y se ha convertido en toda una cantera de nuevos intérpretes que han alcanzado una gran popularidad, como Jonathan Bailey, Phoebe Dynevor, Simone Ashley, Regé-Jean Page, Nicola Coughlan o Claudia Jessie.

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