Rafael Santos regaló lujosa camioneta a su mamá Patricia, exesposa de Diomedes ¿Cuánto vale?

La bioserie de Diomedes Díaz que RCN comenzó a hacer cuando el Cacique de la Junta aún estaba vivo contó con el protagónico de Orlando Liñán, en el rol del intérprete, y con Kimberly Reyes, quien personificó a Lucía Arjona, la esposa del artista en su etapa adulta.

El rol de Reyes en la vida real corresponde al de Patricia Acosta Solano, considerado el primer gran amor que Diomedes tuvo y con quien conformó una familia inicial.

Patricia, a quien dedicó la famosa ‘Ventana marroncita’ es la madre de Rafael Santos, Luis Ángel, Diomedes de Jesús y del fallecido Martin Elías. Pese a que Diomedes tuvo otras relaciones e hijos de las mismas, en realidad, Acosta es considerada la única esposa legal que tuvo el intérprete de ‘Mi primera cana’.

Los hijos de Patricia Acosta le regalan camioneta de más de 200 millones de pesos

Patricia cumplió 70 años este 28 de febrero y sus tres hijos quisieron homenajearle cumpliéndole un deseo. Rafael Santos, el mayor, usó las redes sociales para mostrar que él y sus hermanos quisieron darle una camioneta último modelo a su madre en su día. Se trata de una Toyota Fortuner que presumieron.

En las imágenes se ve a la musa de inspiración de canciones como “Bonita”, “Sin ti” y “El cóndor herido” subirse a la Toyota que anheló mientras Santos le reiteró que ella, su madre, era su primer gran amor.

“Ella me había pedido que le regalara una camioneta Fortuner Toyota… usted se lo merece, parió cuatro machos de ese gran artista, de ese gran hombre como Diomedes, mi padre”, se le oye decir a Rafael Santos mientras entrega la llave del carro a su progenitora.

“En nombre de sus hijos le hago entrega de este carro que es de usted, porque el señor Jesucristo me permitió trabajar en diciembre para usted, mamá. Dios me la bendiga”, expresó Santos dejando claro que logró dar el obsequio gracias a su trabajo.

La camioneta Fortuner que recibió Patricia vale entre 240 y 350 millones de pesos colombianos, teniendo en cuenta lo que incluya.

Al finalizar el video que publicó , Rafael aconsejó a sus seguidores: “Amen a sus madres, porque madre solo hay una”.

