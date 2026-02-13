Raphael regresa a Colombia: fecha, lugar, precios y más sobre su próximo concierto

Raphael confirmó su regreso a Colombia con un nuevo espectáculo que hará parte de su gira internacional ‘Raphaelísimo Tour’, una serie de presentaciones con la que celebra más de 60 años de trayectoria artística. El anuncio marca un nuevo encuentro del intérprete con el público colombiano, que a lo largo de los años ha seguido de cerca su carrera y sus clásicos de la música en español.

La gira llega en un momento especial para el artista español, luego de atravesar complicaciones de salud que lo obligaron a pausar temporalmente su actividad en los escenarios. Luego de ese episodio retomó sus presentaciones y continúa recorriendo distintos países con su espectáculo.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Raphael en Colombia?

El concierto se realizará el 7 de octubre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, uno de los recintos de espectáculos más importantes del país.

La presentación también marcará el regreso del artista español a la capital colombiana después de más de dos años. Raphael se presentó por última vez en Bogotá el 23 de abril de 2024, cuando llevó al Movistar Arena su gira ‘Victoria’, con la que celebraba sus 80 años de vida y repasaba varios de los temas más conocidos de su repertorio.

Durante el espectáculo, los asistentes podrán escuchar clásicos como ‘Yo soy aquel’, ‘Mi gran noche’, ‘Qué sabe nadie’ y ‘Como yo te amo’, canciones que forman parte del legado musical del artista y que lo han convertido en una de las voces más reconocidas de la música iberoamericana.

Precios y fecha de venta de boletas para el concierto de Raphael en Bogotá

La boletería para el concierto estará disponible a partir del lunes 16 de marzo a las 9:00 de la mañana a través de la plataforma Tuboleta.

Los precios de las entradas para el show de Raphael varían según la ubicación dentro del Movistar Arena y se dividen en varias localidades. Los valores base se suman a un cargo por servicio.

Las localidades y precios anunciados son los siguientes:

Tribuna Fan Sur: $449.000 + $81.000 de servicio

Platea (102): $479.000 + $86.000 de servicio

Platea (101 & 103) – Etapa 1: $399.000 + $72.000 de servicio

Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218): $269.000 + $49.000 de servicio

Piso 2 (206 - 207 & 213 - 214): $239.000 + $43.000 de servicio

Platea (104 - 106): $179.000 + $32.000 de servicio

Piso 2 (208 - 212): $149.000 + $27.000 de servicio

