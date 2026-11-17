La Academia de la Grabación dio a conocer el lunes 16 de noviembre los nominados a la edición 2027 de los premios Grammy, que se celebrará el próximo 7 de febrero en Los Ángeles, Estados Unidos. Entre los nombres que más llamaron la atención apareció el de RAYE, cantante y compositora británica que encabeza la lista de candidatos y que se convirtió en una de las protagonistas de esta edición.

La artista consiguió un reconocimiento histórico al igualar una marca que pertenecía a Beyoncé: el mayor número de nominaciones recibidas por una mujer en una misma edición de los Grammy. Su nombre aparece en algunas de las categorías más importantes de la ceremonia, un resultado que representa un nuevo momento en su carrera y que ha despertado el interés de quienes todavía no conocen demasiado sobre su trayectoria musical.

¿Cuántas nominaciones recibió RAYE en los Grammy 2027?

RAYE obtuvo 11 nominaciones en la edición número 69 de los premios Grammy. Con esa cifra, igualó el registro que estableció Beyoncé en 2025, cuando recibió la misma cantidad de candidaturas. La británica, además, superó a otros artistas que figuran entre los principales nominados de este año, como Rosalía, quien consiguió nueve menciones.

Entre las categorías en las que compite están grabación del año, álbum del año y canción del año, conocidas como las tres grandes categorías de la ceremonia. En las dos primeras aparece por su segundo trabajo discográfico, ‘This Music May Contain Hope.’, mientras que en canción del año figura como compositora de ‘WHERE IS MY HUSBAND!‘.

Las otras candidaturas corresponden a ‘Compositora del Año (No Clásica)’, ‘Mejor Interpretación Pop Solista’, ‘Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo’, ‘Mejor Álbum Vocal Pop’, ‘Mejor Grabación Dance Pop’, ‘Mejor Interpretación Vocal Pop Tradicional’, ‘Mejor Video Musical’ y ‘Mejor Arreglo, Instrumentos y Voces’.

Estas son las once nominaciones que recibió:

Categoría Canción o producción Grabación del año ‘WHERE IS MY HUSBAND!’ Álbum del año ‘This Music May Contain Hope.’ Canción del año ‘WHERE IS MY HUSBAND!’ Compositora del año (no clásica) RAYE Mejor interpretación pop solista ‘WHERE IS MY HUSBAND!’ Mejor interpretación pop de dúo o grupo ‘Click Clack Symphony.’ (con Hans Zimmer) Mejor álbum vocal pop ‘This Music May Contain Hope.’ Mejor grabación dance pop ‘Life Boat.’ Mejor interpretación vocal pop tradicional ‘I Hate the Way I Look Today.’ Mejor video musical ‘Click Clack Symphony.’ Mejor arreglo, instrumentos y voces ‘Click Clack Symphony.’

¿Quién es RAYE y cuáles son sus canciones más populares?

RAYE es el nombre artístico de Rachel Agatha Keen, cantante, compositora y productora británica nacida el 24 de octubre de 1997 en Tooting, al sur de Londres, Inglaterra. Tiene 29 años y su propuesta musical combina elementos del pop, R&B, soul, jazz y música electrónica.

Su acercamiento a la música comenzó desde muy pequeña, en un entorno familiar que favoreció su interés por el canto y la composición. Durante su adolescencia estudió en la BRIT School, institución británica por la que también pasaron artistas como Adele y Amy Winehouse. Sin embargo, su camino hacia el reconocimiento internacional no comenzó como el de otras estrellas del pop: durante varios años trabajó principalmente como compositora y colaboradora de otros intérpretes.

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Entre sus primeras canciones conocidas como vocalista están ‘By Your Side‘, junto a Jonas Blue, y ‘You Don’t Know Me‘, con el productor Jax Jones. Esta última alcanzó el tercer puesto de la lista oficial de sencillos del Reino Unido. También participó en ‘Secrets‘, junto a Regard, y en ‘Bed‘, colaboración con Joel Corry y David Guetta.

Uno de los temas que terminó de impulsar su carrera como solista fue ‘Escapism.’, canción que lanzó junto a la rapera estadounidense 070 Shake y que se convirtió en un fenómeno internacional. La producción alcanzó el primer lugar de las listas británicas en 2023 y fue uno de los principales éxitos de su primer álbum de estudio.

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La historia detrás de su primer álbum

En febrero de 2023, RAYE publicó ‘My 21st Century Blues‘, su primer álbum de estudio. El lanzamiento tuvo un significado especial porque llegó después de varios años de dificultades con su antigua compañía discográfica, Polydor Records.

La cantante había firmado un contrato con el sello cuando todavía era adolescente, pero con el paso del tiempo comenzó a manifestar públicamente su inconformidad porque no conseguía la oportunidad de publicar el álbum que quería. En 2021 expresó su frustración en redes sociales y contó que llevaba años esperando autorización para desarrollar su proyecto como solista.

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La situación terminó con su salida de la compañía y la decisión de continuar su carrera de manera independiente. Fue así como publicó ‘My 21st Century Blues’, un trabajo que recibió buenas críticas y que le permitió mostrar una propuesta musical con influencias del jazz, el R&B y el pop.

Además de ‘Escapism.’, el álbum incluye canciones como ‘Ice Cream Man‘, ‘Oscar Winning Tears.‘, ‘Hard Out Here‘ y ‘Black Mascara‘. En particular, ‘Ice Cream Man’ aborda una experiencia de violencia sexual que la artista decidió transformar en una composición sobre una situación personal dolorosa.

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El reconocimiento llegó también en los escenarios. En marzo de 2024, RAYE hizo historia en los premios BRIT al conseguir seis galardones en una misma ceremonia, entre ellos artista del año, álbum británico del año y mejor artista nueva.

‘This Music May Contain Hope.’, el álbum que la llevó a los Grammy

Su segundo álbum de estudio, ‘This Music May Contain Hope.’, llegó el 27 de marzo de 2026 y representa el trabajo que actualmente impulsa su reconocimiento internacional. El disco reúne 17 canciones y presenta una combinación de sonidos que incluye soul, jazz, pop y arreglos orquestales.

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Entre sus canciones están ‘WHERE IS MY HUSBAND!’, ‘Joy.’, ‘Life Boat.‘, ‘I Will Overcome.‘, ‘The WhatsApp Shakespeare.‘ y ‘Click Clack Symphony.‘, esta última en colaboración con Hans Zimmer, reconocido por su trabajo en bandas sonoras de películas como ‘El rey león‘, ‘Interestelar‘ y ‘Duna‘.

El álbum también tiene una dimensión familiar: en algunas de sus canciones participan sus hermanas Amma y Absolutely, además de su abuelo Michael Keen. El proyecto alcanzó el primer lugar de la lista británica de álbumes y obtuvo el Mercury Prize 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la música del Reino Unido.

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