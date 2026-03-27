Revelan precios de boletas para BTS en Colombia: fechas de preventa y cómo comprarlas

El fenómeno global de BTS vuelve a encender los escenarios con su nueva gira mundial Arirang, marcando el tan esperado regreso del grupo completo, después de su pausa por compromisos individuales y el servicio militar. La gira comenzará con fechas en Asia y Norteamérica, y luego se trasladará a América Latina. Países como Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia formarán parte de este recorrido, que promete grandes escenarios, espectáculos con tecnología de punta y una puesta en escena que reafirma por qué BTS es considerado uno de los actos musicales más influyentes del mundo.

BTS en Bogotá: así será la preventa de las boletas

Colombia está a punto de vivir un momento histórico. BTS se presentará por primera vez en el país con dos conciertos están programados para el 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio El Campín de Bogotá. Hace unos minutos se revelaron todos los detalles sobre la preventa de boletas y cómo será el proceso de compra a cargo de Ticketmaster, que será el canal oficial para adquirir entradas en Colombia.

El proceso se dividirá en varias etapas clave:

Fechas importantes

Registro para la preventa (Membresía ARMY): Del 27 de marzo al 2 de abril de 2026 (hasta las 2:00 p. m. hora Colombia)

Preventa exclusiva para miembros ARMY: 7 de abril de 2026 a partir de las 10:00 a. m.

Venta general: 10 de abril de 2026 a partir de las 10:00 a. m.

Para poder acceder a la preventa, los fans deben tener la membresía oficial (GLOBAL) y registrarse previamente en la plataforma Weverse.

Precios de las boletas para el concierto de BTS en El Campín

La página de Ticketmaster ya reveló los precios en las diferentes localidades del Estadio El Campín en Bogotá:

Sur Baja (+7 años): $ 300.000 con servicio

Oriental norte baja (+7 años): $ 300.000 con servicio

Norte baja (+7 años): $ 300.000 con servicio

Oriental sur alta (+7 años): $ 396.000 con servicio

Sur alta (+7 años): $ 396.000 con servicio

Oriental norte alta (+7 años): $ 396.000 con servicio

Norte alta (+7 años): $ 396.000 con servicio

Oriental alta (+7 años): $ 588.000 con servicio

Occidental alta (+7 años): $ 661.000 con servicio

Oriental baja (+7 años): $ 961.000 con servicio

Occidental baja (+7 años): $ 1.009.000 con servicio

Gramilla VIP (+7 años): $ 1.081.000 con servicio

Paquete VIP – Sound Check: $ 2.953.000 con servicio

Condiciones claves para comprar las boletas

Uno de los puntos más importantes es que los usuarios podrán:

Registrarse para un máximo de tres ciudades de la gira en América Latina. Comprar hasta cuatro entradas por concierto.

Además, se recomienda tener lista la cuenta en Ticketmaster, con datos verificados y métodos de pago habilitados, para evitar cualquier inconveniente durante el proceso.

Así funciona la fila virtual

Debido a la alta demanda, la plataforma implementará una fila virtual para organizar el acceso:

Los usuarios pueden ingresar a una sala de espera antes de que inicie la venta. Una vez que comienza, se asigna un lugar en la fila de forma aleatoria (no depende de la velocidad de internet).

El ingreso a la compra es progresivo. Cuando llegue el turno, habrá un tiempo limitado de 10 minutos para completar la transacción. Quienes ingresen después del inicio serán ubicados al final de la fila.

Recomendaciones clave para fans

Para aumentar las probabilidades de éxito, se aconseja:

Iniciar sesión con anticipación.

Usar una conexión estable.

Evitar cambiar de dispositivo durante el proceso.

Tener listos los datos de pago.

Además, la plataforma cuenta con sistemas de seguridad avanzados para evitar bots y reventa no autorizada, asegurando que las entradas lleguen a verdaderos fans.