Robbie Williams en Colombia: precios, fecha y el esperado regreso a la era Britpop

El cantante Robbie Williams dará un concierto en Colombia por primera vez. Será el 20 de septiembre. Fotografía por: Ben King

Una de las deudas más antiguas del pop británico con Colombia está a punto de saldarse. Robbie Williams, el eterno showman y dueño de una de las carreras más exitosas de la historia de la música, confirmó su primer concierto en Bogotá.

La cita será el próximo 20 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena. El anuncio no solo desató la euforia en redes sociales por parte de sus seguidores y su club de fans en el país, sino que reafirma la tendencia de la capital colombiana como una parada obligatoria de las grandes figuras del entretenimiento en la región.

‘Britpop’: El álbum que Robbie siempre quiso hacer

La llegada de Robbie Williams a Colombia coincide con el lanzamiento de su decimosexto álbum, titulado Britpop. Este trabajo ha sido descrito por el propio cantante como el disco que quiso grabar apenas abandonó Take That en los años 90.

En una reciente entrevista con la BBC, Williams reflexionó sobre este logro, que le permitió superar el récord de los Beatles en las listas británicas con 16 álbumes en la posición número uno.

“Como británicos, somos muy buenos pinchando el globo de nuestro propio éxito... pero con este álbum, realmente quiero dejar que se asiente y decir: ‘Vale, éxito, haz lo tuyo conmigo’”, confesó.

La crítica ha recibido el disco con curiosidad y entusiasmo. The Guardian lo califica como un “viaje en el tiempo caprichoso pero ganador”, destacando colaboraciones inesperadas con figuras como Tony Iommi (Black Sabbath), Gaz Coombes y su antiguo compañero Gary Barlow.

El álbum navega entre la nostalgia noventera y experimentos audaces, como Human, una balada electrónica sobre la Inteligencia Artificial grabada junto al dúo mexicano Jesse & Joy y Chris Martin.

Para Robbie, volver a la estética del Britpop es una forma de redención. Aunque los 90 fueron su época de mayor gloria comercial, también fueron años de lucha interna contra la depresión y la ansiedad. Sin embargo, hoy mira atrás con una sonrisa.

“Los 90 fueron una época increíble para pasarlo mal”, bromeó para la BBC.

Ahora, con una estabilidad familiar que atribuye al nacimiento de su hija Teddy en 2012, el cantante asegura haber superado el pánico escénico que lo atormentó por años.

¿Cuánto cuesta ver a Robbie Williams en Bogotá?

La preventa oficial para los clientes Movistar Total inició este mismo lunes 23 de febrero a las 10:00 a.m., mientras que el público general podrá adquirir sus entradas desde el miércoles 25 de febrero a través de Tuboleta.

A continuación, los precios y localidades para la noche del 20 de septiembre:

Ubicación Precio + Servicio Aforo Tribuna Fan Sur (Silletería numerada) $899.000 + $161.000 155 Piso 2 (202-206 & 214-218) $579.000 + $104.000 2.540 Piso 2 (207-213) $549.000 + $98.000 1.107 Platea (Admisión General) $439.000 + $79.000 3.200 Piso 3 (302-306 & 314-318) $329.000 + $59.000 3.228 Piso 3 (307-313) $289.000 + $52.000 1.230

