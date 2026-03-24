‘Rocío Dúrcal 20 años sin ti’: Así la recuerdan sus hijas tras dos décadas de su muerte

Aunque la artista que inmortalizó temas como ‘Amor eterno’, Costumbres’, Me gustas mucho’ y ‘La gata bajo la lluvia’ había pisado grandes escenarios en América y España, en 1991 cumplió uno de sus mayores anhelos profesionales: presentarse en el mítico Auditorio Nacional de México. Ahora, a 20 años de su fallecimiento, se lanza ‘Rocío Dúrcal 20 años sin ti’, el documental que recopila sus momentos en el escenario azteca.

Vea de El Espectador habló con Carmen y Shaila, hijas de la cantante, quienes siguieron el camino artístico y se desempeñan como actriz y cantante respectivamente.

Desde España, las herederas hablaron de los recuerdos que atesoran de su madre, quien pese a tener una vida artística que llevaba por distintos escenarios del mundo, siempre se preocupó por cada detalle de la vida de sus hijas. Carmen y Shaila también revelaron que el documental que se verá en los cines de Colombia a partir del 25 de marzo no es el único homenaje que rendirán a la exitosa intérprete.

El documental ‘Rocío Dúrcal 20 años sin ti’ trae a la memoria de Carmen y a Shaila una época en la que su madre brillaba en los escenarios y ellas la veían como el miembro más importante de su familia. Las hermanas Morales de las Heras recuerdan que después de cada gira la esperaban con muchas preguntas sobre su viaje. Ir a recogerla en el aeropuerto era un plan perfecto, y que la artista se sentara a contarles sus aventuras se convertía en un momento inigualable. Aseguran nunca haber sentido que el peso de la fama les robara tiempo de calidad con su mamá.

“Mi hermana tenía como unos 20 años cuando sucedió este concierto y yo tenía como 9, pero estábamos aquí en Madrid, o sea que no pudimos vivirlo, con lo cual para nosotras también va a ser una gran oportunidad de poder meternos en la pantalla. Eso nos va a llevar otra vez ese 22 de noviembre del 91 y nos vamos a poder sentir, sentadas en esa butaca de ese Auditorio Nacional. De alguna forma nos hace tremenda ilusión poder asistir y poder verlo y que tengáis la oportunidad, tanto en Colombia como en Chile, en Panamá, Costa Rica, Salvador, Honduras, Guatemala y aquí mismo en España lo vamos a poder disfrutar”, comentó Shaila, cantante como su madre y quien también vivió un tiempo en México.

La idea de lanzar el material en formato cine fue de Sony Music, y cuando las hermanas supieron del proyecto no lo dudaron un instante. “Dijimos, ‘qué bonita forma de empezar con esta serie de homenajes, con ella en pura esencia encima de un escenario, ese Auditorio Nacional que para ella fue tan significativo esa primera vez que estuvo allí’”, explica Carmen quien también es productora de teatro en España.

Las hermanas creen además que es la oportunidad para que nuevas generaciones conozcan más a la artista que seguramente han oído, pero que de repente, no han visto en escena. Ese día, su plan es acudir juntas al cine y disfrutar de la presentación de su mamá. Estarán junto a los seguidores de Rocío, a quienes consideran parte de su entorno cercano porque así se los enseñó su progenitora. “Ella siempre decía que su público era como una extensión de la familia y eso lo vivimos nosotras todos los días”.

Hablando a diario con Rocío Dúrcal

Para las hijas de la intérprete de temas inolvidables como ‘Me nace del corazón’ y ‘Ya te olvidé’, la artista es una presencia cotidiana. “No estamos solas, la llevamos a todas partes, la tenemos aquí, somos personas muy espirituales”, puntualiza Carmen.

“Le hablamos mucho cada día que nos falta, no solamente porque se cumpla el aniversario te falta, cada día que pasa es doloroso desde estos 20 años atrás. No solemos celebrar nada porque hablamos de ella tanto, la celebramos tanto, recordándola. Ahora, con esta serie de proyectos que hemos empezado, llevamos tiempo intentando organizarlo y que salgan a la luz”, detalla Shaila, que se refiere también a la investigación familiar que han hecho para tener listos varios proyectos que celebren el legado de la Dúrcal.

“Abrimos cajas, encontramos recuerdos, sacamos sus vestidos. Guardaba tantas cosas que era como hasta la lista del supermercado, porque era como una niña pequeña, le encantaba subrayar con sus plumones, con sus cosas, encontramos pegatinas, stickers…Es muy divertido para nosotras, aunque también doloroso, ha sido un poco terapéutico el recordar esos buenos momentos”.

A la izquierda Shaila, la hija menor de Rocío Dúrcal y a la derecha, Carmen Fotografía por: Cortesía Rocío Dúrcal

Película, bioserie y otro documental de Rocío Dúrcal

Las herederas de Rocío anticiparon que además del documental, vendrá una biopic y una bioserie, es decir, la vida de su madre irá a la televisión y también a una película. Así mismo, planean mostrar, en otro documental, una faceta más allá de la artista: la de madre y por eso también recopilan material y echan mano de recuerdos.

“Creo que lo más bonito, cuando van pasando los años, es enfocarte menos en esa tristeza, se va convirtiendo más en nostalgia, melancolía, el poder yo creo que transformarlo”, puntualiza Carmen, quien dice que son afortunadas, pues no todo el mundo tiene la posibilidad de tener a su madre -que ya no está- en imágenes y en canciones. Para ellas es muy especial que los fans la tengan en su memoria con cariño, “gente maravillosa que todos los días nos recuerda a mamá y lo importante que ha significado en la vida de las personas”.

La sangre artística que se hereda

Cuando Dúrcal partió ya sus hijas caminaban por el sendero artístico y ellas rememoran que en ningún momento les impidió o aconsejó tomar otro rumbo. “Ella disfrutaba mucho viéndome en el teatro, le encantaba, luego cuando hice series de ficción las veía en casa. A ella le gustaba mucho, de hecho yo creo que si hoy día ella estuviera con nosotros aquí, probablemente se dedicaría ahora al teatro. Creo que era una fantástica actriz de teatro, mis compañeros la recuerdan como tal. Disfrutaba muchísimo de las tablas, trabajó en las mejores compañías de teatro, incluso creó ella una propia y todos los compañeros la recuerdan con muchísimo amor y con muchísima fuerza”, recordó Carmen.

Por su parte Shaila tiene presente que su madre amaba el arte y vio con buenos ojos que ella también quisiera ser cantante. “Nos dejaba ser también, no era una persona que nos dijera: ‘no tenéis que ser artista’. Nunca jamás. Creo que si nos hubiéramos dedicado a otra cosa también hubiera apoyado al 100% pero creo que en el fondo le hacía ilusión, porque veía que nosotras también teníamos nuestras tablas tanto de actuación como de canto. Tristemente no pudo disfrutar muchos años de eso, pero creo que ahora hubiera disfrutado mucho más de mayor, porque se nos fue muy jovencita. Esa es la rabia de la vida”.

El tema más emblemático de La Dúrcal

Las canciones de la intérprete se convirtieron con el paso de los años en verdaderos himnos relacionados con el amor, el desamor, la amistad, el matrimonio y la muerte. Como para millones de seguidores, para sus hijas la más icónica por su conmovedora letra, es ‘amor Eterno’. La cantante fallecida a los 61 años a causa de un cáncer de útero, en Torrelodones, España. la cantó con dificultad cuando su padre murió. “La pobre conseguía cantarla aún teniendo a sus papás presentes en la cabeza”, mencionó Carmen.

Shaila, quien es cantante profesional, contó que la interpreta y aún le cuesta hacerlo. Siente que la garganta se le cierra. Rocío Dúrcal nació el 4 de octubre de 1944 en Madrid y murió a los 61 años a causa de un cáncer de útero, en Torrelodones, España.

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