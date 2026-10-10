Rock al Parque 2026: a qué hora toca cada banda este sábado 10 de octubre

Este 10 de octubre comienza Rock al Parque 2026, una edición especial con la que Bogotá celebrará los 30 años de uno de los festivales musicales más representativos de la ciudad. El encuentro se realizará durante el puente festivo, entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Durante tres jornadas, el público podrá asistir gratuitamente a conciertos de agrupaciones nacionales e internacionales de rock, metal, punk y otros géneros de la música alternativa. La programación de este año se distribuirá en cuatro escenarios: Plaza, Bio by Vans, ECO y BBC, que reunirán propuestas de diferentes generaciones de la escena musical.

Para quienes planean asistir a la primera jornada, uno de los datos fundamentales es el horario de ingreso. Las puertas para el primer día de Rock al Parque abrirán a la 1:00 p. m., mientras que las presentaciones musicales comenzarán a las 2:00 p. m. Por eso, quienes quieran ver a las primeras bandas deberán organizar su llegada con anticipación y consultar los accesos habilitados para el ingreso del público.

La jornada del sábado se extenderá hasta las 10:45 p. m., hora prevista para el final de la presentación de Apocalyptica en el escenario Plaza. La programación también incluye a bandas como Stratovarius, Burning Witches, Kraken, I.R.A. y Triptykon. Como varios conciertos se realizarán de manera simultánea, revisar los horarios de cada tarima permitirá organizar el recorrido y evitar perderse las presentaciones de mayor interés.

Horarios primer día Rock al Parque 2026

La programación del sábado 10 de octubre comenzará con Solegnium, en el escenario Plaza, y continuará con presentaciones distribuidas entre las cuatro tarimas del festival. Esta es la programación organizada por hora de inicio para facilitar la consulta de los asistentes.

Hora Artista Escenario 2:00 p. m. – 2:40 p. m. Solennium Plaza 2:50 p. m. – 3:35 p. m. Darkness BBC 2:55 p. m. – 3:35 p. m. Narcocracia Plaza 3:00 p. m. – 3:40 p. m. No Dependiente ECO 3:20 p. m. – 4:00 p. m. Maskhera Bio by Vans 3:50 p. m. – 4:30 p. m. Veinre Plaza 3:50 p. m. – 4:35 p. m. El Em3 BBC 3:55 p. m. – 4:45 p. m. End It ECO 4:15 p. m. – 4:55 p. m. Ataque de Pánico Bio by Vans 4:50 p. m. – 5:40 p. m. Hellbutcher Plaza 4:55 p. m. – 5:40 p. m. Real House of Hate BBC 5:00 p. m. – 5:50 p. m. Agua Bendita ECO 5:15 p. m. – 5:55 p. m. Syracusa Bio by Vans 6:00 p. m. – 6:50 p. m. Burning Witches Plaza 6:00 p. m. – 6:45 p. m. Kraken BBC 6:05 p. m. – 6:55 p. m. Nadie ECO 6:15 p. m. – 7:05 p. m. Between the Buried and Me Bio by Vans 7:05 p. m. – 7:50 p. m. Info BBC 7:10 p. m. – 8:00 p. m. I.R.A. ECO 7:15 p. m. – 8:15 p. m. Stratovarius Plaza 7:20 p. m. – 8:00 p. m. Valore Bio by Vans 8:10 p. m. – 8:55 p. m. Pornomotora BBC 8:15 p. m. – 9:15 p. m. Darkest Hour ECO 8:20 p. m. – 9:10 p. m. Grave Bio by Vans 8:35 p. m. – 9:20 p. m. Perpetual Warfare Plaza 9:15 p. m. – 10:00 p. m. Los Setas BBC 9:30 p. m. – 10:30 p. m. Triptykon Bio by Vans 9:45 p. m. – 10:45 p. m. Apocalyptica Plaza

La recomendación para los asistentes es consultar con anticipación la programación y tener presentes los tiempos de desplazamiento entre escenarios. De esta manera, podrán aprovechar la jornada y planear qué conciertos quieren ver durante el primer día de celebración de los 30 años de Rock al Parque.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí