Rock al parque 2026: Horarios y canal para ver el festival que cumple 30 años

Bogotá celebrará este fin de semana tres décadas de una historia que hace parte de la identidad cultural de la ciudad: 30 años de Rock al Parque, uno de los festivales de música más importantes de América Latina y un referente internacional de la cultura rock, que en esta edición histórica recorrerá distintas generaciones con propuestas de metal, punk, ska, indie, hardcore, reggae, funk y rock alternativo.

Para quienes no puedan a asistir pero deseen ver los detalles del evento a través de la pantalla, el Canal Capital confirmó que hará una transmisión tanto en la señal convencional como en sus plataformas digitales y en sus redes sociales. El cubrimiento digital liderado por Marie Toto.

La transmisión estará a cargo de Edgar Mayorga, quien liderará un equipo de cerca de 100 personas para la transmisión. En la conducción de la misma estarán la presentadora, locutora y actriz Danny Galvis y Andrés Salazar, quien, a su larga trayectoria como periodista musical, suma desde hace más de un año la dirección y conducción de La Nevera Sonora, programa musical del canal. EL especial incluirá además historias, anécdotas, análisis y entrevistas con los artistas.

“Nuestra responsabilidad es contar a la gente, no lo evidente, lo que ven en los shows, sino complementar por qué es importante el festival, qué lo hace especial, quiénes son los participantes de esta edición, por qué se escogieron, hablar con las personas que hicieron la curaduría, la producción, en resumen, contar los pormenores y acompañar al público que está en casa. Será una transmisión muy completa, cercana, humana y por supuesto, muy rockera”, mencionó Andrés sobre la transmisión que comenzará el sábado 10 de octubre a partir de la 1:45 p.m.

Los artistas de los 30 años de Rock al Parque

En esta edición del festival se presnetarán tanto artistas de amplio reconocimiento y difusión como emergentes. Dentro de los nombres se incluyen: Mon Laferte, Editors, Apocalyptica, Ministry, Los Bunkers, Gondwana, Tokyo Ska Paradise Orchestra, I.R.A. y Nadie, Stratovarius, Between the Buried and Me, Burning Witches, Triptykon, Hellbutcher, Grave, Rata Blanca, Bandalos Chinos, Ratones Paranoicos, Serú Girán, Claudio Narea, Decessus, Agua Bendita, Green Valley, Iseo & Dodosound, Alcalá Norte, Porter, Las Fokin Biches, Algiers, End It, Darkest Hour, Sistema de Entretenimiento y Trotsky Vengarán, entre otros.

Rock al Parque, un festival referente

El festival, que en su versión del 2025, reunió un público cercano a las 253.000 personas solo se dejó de realizar en pandemia en los años 2020 y 2021. Actualmente es organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). El Festival que se ha convertido en un referente del rock en el continente y siempre ha sido gratuito, nació en 1995 con base en una idea del cantante y actor Mario Duarte, líder en aquel tiempo de la agrupación La Derecha, el empresario Julio Correal y Bertha Quintero, quien hacía parte del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de la época. En su primera edición presentó a 43 bandas en la Plaza de Toros La Santamaría. Aterciopelados fue una de las grandes atracción de ese año.

Además de presentar a bandas e intérpretes de rock consolidados se ha convertido en una vitrina para los nuevos artistas del género que llegan luego de una convocatoria que ya es reconocida dentro de la industria.

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