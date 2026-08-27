Rock al Parque 2026: Mon Laferte, Serú Girán y Rata Blanca encabezan el cartel del festival

Rock al Parque ya tiene cartel oficial para celebrar sus 30 años. El festival bogotano reveló este miércoles 26 de agosto la programación que reunirá a más de 60 agrupaciones de distintos países y generaciones en una edición especial que se realizará del 10 al 12 de octubre en el parque Simón Bolívar.

La celebración tendrá una programación que recorrerá diferentes vertientes del rock y géneros relacionados, con representantes del metal, punk, ska, indie, hardcore, reggae y funk. Entre los nombres más destacados aparecen artistas y bandas de América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón, además de una cuota nacional y los proyectos seleccionados mediante las convocatorias distritales.

Artistas que se presentarán en el festival Rock Al Parque 2026

Entre los principales invitados internacionales está Mon Laferte, una de las artistas latinoamericanas más reconocidas de la actualidad. También sobresalen Serú Girán, agrupación fundamental del rock argentino, y Apocalyptica, banda finlandesa que llegará con su propuesta de metal y violonchelos.

El cartel también incluye a Los Bunkers, Editors, Ministry, Rata Blanca, Los Tetas, Stratovarius, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Gondwana, Desorden Público, Ratones Paranoicos, Porter, División Minúscula, Darkest Hour, Between the Buried and Me, Bándalos Chinos, Green Valley e Iseo & Dodosound, entre otros.

La representación colombiana estará a cargo de Esteman, junto a las agrupaciones antioqueñas I.R.A. y Nadie. Para I.R.A., su participación tiene un significado especial, pues será su quinta aparición en el festival, mientras que Nadie llegará a su cuarta presentación.

De acuerdo con la organización, la programación busca conectar distintas etapas de la historia de Rock al Parque: las agrupaciones vinculadas con la memoria del festival, los artistas que representan el presente de diversas escenas y los proyectos que muestran hacia dónde se mueve la música. Además, el 32 % de los artistas confirmados corresponde a agrupaciones con participación femenina.

Los artistas distritales ya habían sido anunciados

El anuncio del cartel internacional y nacional llega después de que, el pasado 17 de agosto, se conocieran los 26 artistas y agrupaciones distritales seleccionados para esta edición. La convocatoria reunió propuestas de diferentes trayectorias y géneros de la escena bogotana, entre ellas Perpetual Warfare, Skampida, Syracusæ, La Monky Band, El Punto Ska, Lucio Feuillet, Valore, Lika Nova, Mashkera, Solegnium, Lutter Band, Ataque de Pánico y Laura Pérez.

Así, Rock al Parque 2026 se prepara para una edición que no solo celebra tres décadas de historia, sino que también busca reunir en Bogotá diferentes generaciones y sonidos alrededor de uno de los festivales musicales más importantes de la ciudad. La entrada será gratuita y los conciertos principales se desarrollarán entre el 10 y el 12 de octubre en el parque Simón Bolívar.

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