Rock al Parque 2026 ya tiene fechas: así quedó el calendario de festivales en Bogotá

La organización de Rock al Parque puso en marcha el calendario de su edición 2026 con un anuncio esperado por el público que cada año asiste al evento gratuito más grande de América Latina. La confirmación abre la conversación sobre lo que traerá esta nueva edición en términos de artistas, programación y celebración.

Además de marcar el inicio de la planeación, el anuncio también ratifica el papel del Parque Simón Bolívar como escenario central del festival, un espacio ligado a su historia desde las primeras ediciones, aunque en sus inicios compartió programación con otros puntos de la ciudad.

Estas son las fechas de Rock al Parque 2026

El festival se realizará los días 10, 11 y 12 de octubre de 2026, en lo que será una edición especial marcada por la conmemoración de sus 30 años de historia. La programación, según lo anticipado, buscará reunir artistas que han sido parte del recorrido del evento, junto a propuestas actuales y nuevos proyectos que representan el presente y el futuro del rock.

Bajo el concepto de celebrar tres décadas de trayectoria, el evento se proyecta como un espacio de memoria musical y, al mismo tiempo, como una vitrina para las nuevas generaciones, manteniendo su carácter gratuito y de acceso público.

Desde su creación en 1995, Rock al Parque se ha consolidado como una de las principales plataformas para la circulación del rock en Colombia y como un referente en América Latina. A lo largo de sus ediciones ha reunido tanto a agrupaciones emergentes como a artistas internacionales, fortaleciendo su impacto dentro de la agenda cultural de Bogotá.

“Después de tres décadas, los Festivales al Parque se consolidan como uno de los principales factores identitarios de Bogotá. Son mucho más que conciertos: son plataformas de circulación artística, espacios de aprendizaje y escenarios donde la ciudadanía ejerce su derecho a la cultura. A lo largo del año, cada festival desplegará una mirada curatorial que dialogará con las raíces, las transformaciones y las múltiples identidades sonoras que habitan Bogotá”, explicó María Claudia Parias, directora de Idartes.

Otros festivales gratuitos que ya tienen fecha en Bogotá

El calendario cultural también confirmó fechas para otros eventos gratuitos organizados por la ciudad:

Joropo al Parque: 9 y 10 de mayo de 2026

Colombia al Parque: 24 y 25 de mayo de 2026

Popular al Parque: 6 y 7 de junio de 2026

Vallenato al Parque: 31 de julio y 1 de agosto de 2026

Jazz al Parque: 12 y 13 de septiembre de 2026

Hip Hop al Parque: 24 y 25 de octubre de 2026

Salsa al Parque: 28 y 29 de noviembre de 2026

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