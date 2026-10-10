Rock al Parque celebra 30 años con varias mujeres triunfando en la escena musical

El rock es un estilo caracterizado por la fuerza y la rebeldía. Sin embargo, no todo son acordes pesados y voces guturales. Pero si se trata de remecer el piso con una guitarra eléctrica o rugir con un micrófono, las mujeres también son todas unas expertas.

Rock al Parque celebra 30 años de historia con una variada programación los días 10, 11 y 12 de octubre. Esta es la edición número 30 de un festival que surgió a mediados de los años noventa con el propósito de darles un espacio a las tantísimas agrupaciones distritales y exponerlas ante audiencias más numerosas.

Mon Laferte, la cantante chilena, es una de las artistas destacadas en el cartel. La intérprete de canciones como ‘Tu falta de querer’ y ‘Amárrame’ regresa al festival capitalino como un nombre consagrado más allá del género rock. Su protagonismo da cuenta del aporte femenino, que se extiende no solo al canto, varias músicas aportan en otros campos para consolidar una banda profesional rockera.

Héctor Mora, curador artístico del evento a cielo abierto, le contó a Vea de El Espectador acerca del papel de la mujer en la cita que arrancará sobre las dos de la tarde del sábado. “Las mujeres tienen una participación significativa en el rock. No solo hay cantantes con carrera desbordante como Mon Laferte, encontramos bandas que vinculan mujeres en instrumentos, tal es el caso de los suizos Triptykon, los chilenos Los Bunkers y los bogotanos No Dependiente”, manifestó.

Mora, quien es programador de rock nacional en la emisora Radiónica y trabaja con el festival desde sus primeras ediciones, ha visto el crecimiento y el peso de las mujeres en la sonoridad de los grupos. “No me cabe duda de que una banda al contar con integrantes de sexo femenino gana un matiz muy especial e interesante. En especial cuando hablamos de lo que puede ofrecer una baterista, o del aporte vocal en las melodías.”

Burning Witches es un quinteto proveniente de Suiza. Foto: cortesía Rock al Parque

Para Héctor, dos cantautoras a tener en cuenta con Laura Pérez y Brina Quoya. Ambas ofrecen canciones que combinan estilos con una impronta muy personal. Pero sí se trata de un conjunto ciento por ciento femenino, Burning Witches, originario de Suiza, es un quinteto de aguerridas damas con un repertorio para sacudir miles de cráneos.

Rock al Parque 2026: bandas con sabor colombiano

La escena local posee propuestas con participación de rockeras que vale la pena ir a escuchar tocar en uno de los grandes pulmones ecólogicos de la ciudad.

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V For Volume es una banda bogotana con 18 años de carrera y es reconocida por su energía y entrega en el escenario. Es liderada por María José Camargo, su cantante. Cuenta con tres producciones discográficas y este año saldrá al mercado ‘Vía’, un álbum en el que se combinan eclécticas influencias. María José a su vez es vehemente en su discurso en pro de las luchas femeninas.

María José Camargo es la cantante de V For Volume. Foto: Cortesía <Rock al Parque

Alto Grado es reggae en una constante fusión rockera llena de alegría y poder. Al frente está Martinika, su vocalista, dueña de un registro muy amplio. El grupo ha estado en festivales como Vive Latino en los que la conexión con el público ha sido constante gracias a un performance que no pasa inadvertido.

Elsa Riveros es una de las grandes voces del rock colombiano. Su carrera partió hace 40 años con la agrupación Pasaporte que lanzó dos álbumes. Éxitos como ‘Igor y Penélope’ o su colaboración con Poligamia en ‘Desvanecer’, marcarán un momento lleno de nostalgia en este debut para la llamada La dama del rock colombiano.

Roxana Restrepo, la vocalista de Kraken. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Después de la pérdida de Elkin Ramírez, Kraken, su vocalista y líder ya hace cerca de una década. Roxana Restrepo, la vocalista del grupo, llegó a la escena con autoridad, dulzura y pasión. El grupo ya lanzó un nuevo álbum con la bogotana en el frente, y son estos festivales donde generalmente logran enloquecer al público con temas que son glorias de rock nacional.

Desde Medellín, I.R.A. es uno de los grupos punk más conocidos. Atesoran 40 años de historias entre pogos, distorsión y canciones de tono revolucionario. Su presencia en esta fiesta la agradecerán todos los amantes de los temas cortos, directos y con mucha explosividad.

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