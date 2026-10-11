Rock al Parque: Elsa Riveros ‘la primera dama del rock’ se presenta hoy

La gran ventana del rock en la ciudad se abrió de nuevo el sábado 10 de octubre en el Parque Simón Bolívar. No es una edición cualquiera. Rock al Parque cumple 30 años con la participación de más de 80 grupos nacionales y foráneos que tocarán en cuatro escenarios con una expectativa de público alrededor de los trescientos mil espectadores.

Elsa Riveros es una música y pintora bogotana de 63 años. Su carrera musical ha sido intermitente pero fundamental en el desarrollo del rock y el pop nacional. Como ella misma lo cuenta con una gran sonrisa, “yo pasé de cantar en mi casa, a cantar en el estadio El Campín delante de sesenta mil personas”.

Así recuerda la que fuera cantante de la banda Pasaporte cómo su carrera despegó rápidamente. Primero grabando un álbum para el sello Sonolux y poco después actuando en el histórico Concierto de Conciertos de 1988 en compañía de Miguel Mateos y Los Prisioneros.

Ahora, Elsa Riveros regresa para dar otro concierto ante una gran audiencia. Este domingo 11 de octubre actuará en el escenario Eco desde las 3:25 p.m. Será su primera vez en Rock al Parque, un evento al que no ha acudido ni como invitada de otro artista, ni como parte del público. La ansiedad y alegría de la carismática artista está por lo alto.

“Es una emoción enorme pisar ese escenario. Cantar mis canciones en uno de los festivales que hacen parte ya de la tradición de la cultura bogotana es un desafío y un regalo”, asegura. “Es un momento especial de mi vida. Donde están ocurriendo cosas maravillosas. La posibilidad de conectar con la gente, darme a conocer ante nuevas audiencias, es solo parte de un camino lleno de luz”.

Pasaporte apareció en el momento preciso. Hacía finales de los años ochenta, con el “boom” del rock en español que se tomó la radio y los shows musicales de la televisión de la época. Días donde los argentinos Soda Stereo y los españoles Toreros Muertos, entre otros, eran la gran novedad del espectáculo.

Allí llegó Pasaporte con una propuesta fresca de pop-rock, Canciones como ‘Igor y Pénelope’, ‘Lejos de aquí’ y ‘Castillos en el aire’, se ganaron a la juventud de copetes con laca, chaqueta de cuero y walkman.

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“Es algo curioso”, reflexiona Elsa. “Si tu le preguntas a Juancho y Piyo de Compañía Ilimitada —otra de las agrupaciones nacionales muy populares en ese periodo—, te van a hablar de tocar en varios bares, de cantar en inglés y pasar a hacerlo en español como parte de un proceso, porque entonces ya sonaban fuerte Charly García, Luis Alberto Spinetta, Los Abuelos de la Nada, es decir rock en nuestro idioma que venía del exterior”.

Semejante interés por conquistar a la juventud con melodías hechas con guitarras eléctricas, teclados y baterías, además del gancho de canciones con letras entendibles de tono divertido, románticas y en muchos casos “raras”, llevó a que los ejecutivos de Sonolux quisieran firmar a Pasaporte.

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“Una banda llamada Graffiti iba a tocar en el teatro La Media Torta y su cantante no pudo asistir. Los otros integrantes me escucharon cantar en la calle y me invitaron a hacer el concierto”, relata Elsa con picardía.

La situación llevó a la disolución de Graffiti dado que su cantante era médico. Así se conformó Pasaporte con Pablo Tedeschi en teclados y coros junto a Roberto Uricochea en el bajo. Elsa Riveros aportaba su voz, además de estar al frente conectando con el público. Era una situación atípica entonces y Elsa empezó a ser conocida con el nombre de la primera dama del rock colombiano.

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“Ellos fueron a RCN a presentar una de nuestras canciones y allí Juan Carlos Rodríguez los llevó a Sonolux. Esa casa disquera quería música nueva, y que fuera cantada por mí en español. Grabamos de esta manera nuestro primer disco”, afirma la vocalista de larga cabellera.

‘Igor y Penélope’ se convirtió en una de esas canciones que los oyentes de emisoras como 88.9 querían realmente escuchar todo el día. La pedían por teléfono como quien pide una pizza.

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Ese apoyo llevó a que Pasaporte estuviera en el Concierto de Conciertos en el estadio El Campín. Un evento recordado por convocar a miles de personas en plena efervescencia del rock, pero también por suceder en medio de una delicada situación de orden público en el país dada la guerra del narcotráfico.

Ante un panorama arduo para encontrar lugares donde tocar, Pasaporte finalizó su carrera luego de lanzar su segundo larga duración en 1990, llamado “Un día X”. El grupo tuvo un breve regreso en 2009, del que se grabó nuevo material que permanece inédito. Elsa Riveros ha lanzado sencillos, como ‘Déjame en paz’, donde mantiene el carácter de su voz a través de versos sobre las penas del corazón.

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Así llegó a Rock al Parque

Ella sin embargo no llega a Rock al Parque 2026 como invitada o por un estímulo a una larga trayectoria. Se ganó su lugar en el cartel enviando un demo junto a su banda como cualquier otro grupo emergente. Los músicos que la acompañan son sangre joven y de gran talento. Audicionaron junto a Elsa en La Media Torta una mañana de mayo.

Riveros vive entre Colombia y los Estados Unidos, así que tomó un vuelo exclusivamente para probarse ante un jurado y tener luz verde a la gran tarima del festival.

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“Hace varios años pregunté cómo podía participar en Rock al Parque y me respondieron que debía enviar una carpeta con mi información, además de mis canciones, para ser elegida entre cientos de aspirantes. Me molestó un poco porque pensaba que ya tenía mi derecho ganado. No fue así. Dios tenía un plan y era que llegara a Rock al Parque en 2026 siendo una persona más madura, más humilde. Disfruté inmensamente el proceso de inscribirse, preparar un show, exponerlo ante un jurado y ganarse la oportunidad de poder ahora tocarlo frente a quienes querían verme en tan icónico festival. Estoy segura de que soy la más feliz de todos los músicos que se van a presentar”.

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