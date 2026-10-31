Ryan Castro en El Campín: horarios, posibles invitados y recomendaciones del Awooween

El reguetón y Halloween se encontrarán este sábado 31 de octubre en Bogotá. Ryan Castro se prepara para protagonizar Awooween, un espectáculo que tendrá como escenario el estadio Nemesio Camacho El Campín y que reunirá a miles de seguidores del cantante paisa en una noche marcada por la música urbana, los disfraces y la celebración de Halloween.

La expectativa entre sus seguidores no solo está relacionada con el espectáculo que ofrecerá el artista, sino también con los posibles invitados que podrían acompañarlo sobre el escenario y las sorpresas que tendría preparadas para esta presentación. Para quienes ya tienen su entrada, hay varios detalles que conviene revisar antes de llegar al estadio: desde los horarios y las puertas de ingreso hasta las restricciones para los disfraces y las alternativas de transporte.

Horarios de Awooween: ¿a qué hora abren las puertas y cuándo se presenta Ryan Castro?

La jornada tendrá actividades desde la tarde. De acuerdo con la programación divulgada por la tiquetera, estos son los horarios previstos para el sábado:

Hora Actividad 4:00 p. m. Apertura de anillos 5:30 p. m. Apertura de puertas 7:00 p. m. Presentación de Agudelo 888 (DJ) 8:00 p. m. Presentación de Ryan Castro

Quienes compraron la experiencia Awooween Xperience deben consultar las instrucciones enviadas al correo electrónico registrado, pues cuentan con condiciones de ingreso particulares.

La recomendación es llegar con suficiente anticipación para pasar los filtros de seguridad, ubicar la entrada correspondiente y evitar las aglomeraciones de última hora. También es importante revisar la puerta asignada en la boleta: no todas las localidades ingresan por el mismo acceso.

Setlist e invitados del Awooween

Una de las preguntas que más se repite entre los seguidores es qué canciones interpretará Ryan Castro y si tendrá invitados especiales en El Campín. Por ahora, la organización no ha publicado un repertorio definitivo ni ha confirmado oficialmente otros artistas para acompañarlo.

Sin embargo, las especulaciones ya circulan entre los fanáticos. Una posible lista de canciones hecha por fanáticos incluye temas como ‘La monda’, ‘Sendé’, ‘Bombastik’, ‘Sanka’, ‘Ba Ba Bad’, ‘Chévere’, ‘Quema’, ‘Mentira’, ‘Wasa Wasa’, ‘La villa’, ‘Una a la vez’, ‘Tonto’, ‘Dalmation’, ‘Lluvia’ y ‘La sapió’.

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En cuanto a los posibles invitados, dos nombres han despertado especial expectativa: J Balvin y Kapo. Las versiones de los seguidores apuntan a que podrían aparecer durante canciones que comparten con Ryan Castro, como ‘Una noche en Medellín Remix’ o ‘La villa’, respectivamente. No obstante, hasta el momento no existe confirmación de que alguno vaya a subir al escenario.

Recomendaciones para asistir al Awooween: disfraces, ingresos y transporte

La celebración de Halloween de Ryan Castro tendrá algunas condiciones especiales para quienes quieran asistir disfrazados. La organización permitirá la caracterización de los asistentes, pero no autorizará máscaras ni maquillaje que impidan identificar el rostro. Tampoco se permitirá el ingreso de disfraces voluminosos, réplicas de armas —incluso de juguete— ni vestuarios de entidades oficiales como la Policía, los Bomberos o la Cruz Roja.

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También hay una lista de objetos que es mejor dejar en casa: botellas y recipientes de vidrio o lata, alimentos, bebidas, paraguas, cámaras profesionales, cámaras de video, drones, cigarrillos, vaporizadores, encendedores, objetos cortopunzantes y correas con hebillas grandes. Tampoco se permitirá el ingreso de mascotas. La recomendación es revisar los bolsillos y accesorios antes de salir para evitar inconvenientes durante la requisa.

Otro aspecto importante es la edad. La mayoría de las localidades son exclusivas para mayores de 18 años. La excepción es Norte Alta Menores – Awoofamily, habilitada para adolescentes desde los 14 años, quienes deben asistir acompañados por un adulto responsable. Ambos deben tener boletas para esa misma localidad y presentar sus respectivos documentos de identificación.

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¿Por dónde ingresar al concierto de Ryan Castro en El Campín?

Es importante revisar la localidad que aparece en la entrada, pues cada sector tiene puertas asignadas:

Localidad Puertas Gramilla VIP – Awooween 3, 4, 30 y 33 Sur Alta – Tioween 37 Oriental – Richyween 21, 24, 26, 27 y 28 Norte Alta Menores – Awoofamily 11 y 14 Occidental – Sankaween 1 a 8

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