Santiago Cruz abrió su vida en ‘Fragmentos’: así fue la primera de cuatro noches en Bogotá

El Teatro Panorama de Bogotá fue escenario, en la noche del 16 de septiembre, de un encuentro especialmente íntimo entre Santiago Cruz y sus seguidores. Allí, el cantante presentó por primera vez en vivo las 11 canciones de ‘Fragmentos‘, su nuevo álbum, que llegó oficialmente a las plataformas este 17 de septiembre.

La sala reunió a cientos de personas, entre ellas amigos, colegas y músicos que han acompañado de alguna manera el camino del artista. Entre el público estuvieron Gusi, Laura Maré, Laura Pérez y Andrés Vázquez, vocalista de TIMØ, además de otros invitados cercanos al músico tolimense.

A las 8:00 de la noche, las luces se apagaron y en el escenario se proyectó el videoclip de ‘Cuando Te Hayas Ido‘, una de las canciones que componen este nuevo proyecto. Después apareció Santiago Cruz, recibido con una ovación, y presentó a Juan Pablo Raba, quien lo acompañó durante toda la velada en una conversación sobre las historias que dieron origen a cada una de las canciones de ‘Fragmentos’.

Santiago Cruz desnudó su alma en vivo

La dinámica del concierto fue tan sencilla como efectiva. A un costado del escenario, el artista tolimense se sentaba junto a Juan Pablo Raba para conversar sobre cada una de las canciones. Hablaban de su origen, de las personas que las inspiraron, de los momentos en que fueron escritas y de las decisiones que estuvieron detrás de su producción.

Después de cada conversación, Santiago Cruz pasaba al centro del escenario y, acompañado por su banda, interpretaba la canción.

Santiago Cruz junto al actor Juan Pablo Raba durante la presentación de ‘Fragmentos’ en el Teatro Panorama de Bogotá. Foto: Catalina Mesa Urquijo

Así fueron apareciendo, una a una, las 11 piezas de ‘Fragmentos’. Y con ellas también aparecieron diferentes versiones de Santiago: el hijo, el padre, el esposo, el amigo, el músico y el hombre que ha tenido que enfrentarse a sus propias grietas.

El músico de 50 años, incluso, fue presentando a quienes participaron en la construcción de cada canción, desde los compositores hasta los productores. El disco, que cuenta con un productor diferente en cada track, se convirtió así en una historia contada no solamente desde la música, sino también desde las personas que ayudaron a darle forma.

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Uno de los momentos más especiales ocurrió cuando Santiago Cruz habló de su mamá, la señora Fabiola Vélez, quien estuvo presente entre el público. Desde el lugar que ocupaba en el teatro se podía ver su expresión mientras escuchaba las canciones de su hijo. También se le escuchó cantar en algunos momentos.

Santiago contó que fue ella quien le inculcó el amor por el bolero, una influencia que aparece en diferentes momentos de ‘Fragmentos’. Pero aquella noche Fabiola no era solamente una referencia en la historia del álbum: estaba allí para escuchar cómo su hijo convertía recuerdos, afectos y experiencias familiares en canciones.

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También hubo espacio para Ibagué. Santiago, nacido en esa ciudad, aprovechó varias veces la noche para destacar el talento de su tierra. Algunos de los músicos y colaboradores que participaron en ‘Fragmentos’ tienen origen ibaguereño, y el artista se encargó de presentarlos y reivindicar esa conexión con el público bogotano.

Hasta hubo lugar para el café. El intérprete presentó su propia marca durante la noche y, con el humor que también atravesó algunos momentos del concierto, lanzó una frase: "Para los que dicen que mi música les da sueño, ahí les tengo su café".

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Sin embargo, debajo de las bromas había un concierto profundamente personal.

"En el escenario soy Fabiola y soy Germán"

Prácticamente, cada integrante de su familia tiene un lugar en ‘Fragmentos’. Su esposa, sus hijos, su madre y su padre aparecen de diferentes maneras en las canciones. Y fue precisamente al hablar de Germán, su papá, cuando la noche alcanzó uno de sus momentos más emotivos.

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Germán Cruz murió en diciembre de 2002, a los 51 años. Santiago Cruz tenía entonces 26. Casi 24 años después, esa ausencia sigue presente en su vida y en su música.

De ahí nació ‘Donde Quiera Que Estés’, una canción construida como una conversación imaginaria con su padre. En ella le cuenta lo que ha ocurrido desde su partida: su carrera, su matrimonio, sus hijos y hasta los tres títulos que el Deportes Tolima consiguió después de su muerte, un detalle que conecta directamente con una pasión que ambos compartían.

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Durante el concierto, el cantante recordó además una conclusión a la que llegó después de un proceso de terapia: cuando está sobre un escenario, también están allí sus padres. "Yo en el escenario soy Fabiola y soy Germán", dijo.

Y entonces llegó uno de los momentos más conmovedores de la noche. Juan Pablo Raba no pudo contener las lágrimas mientras Santiago Cruz interpretaba la canción dedicada a la memoria de su padre. "Yo ya no pido perdón por llorar, de hecho me convertí en meme por llorar, pero con esta canción sí me jodiste, Santi", comentó el actor entre lágrimas.

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Incluso para quienes no han vivido una pérdida semejante, la interpretación tenía algo capaz de despertar nostalgia. El relato era tan personal que, por momentos, parecía trascender la historia familiar del cantante para hablar de una ausencia que cualquiera podría reconocer.

La noche también tuvo otro momento especial cuando Santiago interpretó ‘The Lucky Ones‘, su primera canción completamente en inglés, nacida durante un campamento de composición en Nashville, Tennessee. Para muchos de los asistentes, fue también la primera oportunidad de escucharlo cantar en ese idioma.

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Y entre canción y canción, ‘Fragmentos’ fue dejando claro su propósito: mostrar que una vida no siempre puede contarse de manera lineal. Hay recuerdos que aparecen antes que otros, heridas que regresan, personas que permanecen aunque ya no estén y momentos que solo adquieren sentido muchos años después.

Por eso el título resulta tan preciso. Cada canción funciona como una pieza, pero al ponerlas juntas aparece un retrato más completo de Santiago Cruz.

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El concierto terminó con los agradecimientos del artista a quienes llegaron hasta el Teatro Panorama, a sus amigos, colegas y seguidores, y también a Juan Pablo Raba, quien aceptó acompañarlo en esta conversación sobre su vida y su música.

Afuera, Bogotá seguía con su ritmo habitual. Adentro habían quedado 11 canciones, algunas risas, varias lágrimas y la sensación de haber compartido algo más cercano a una conversación entre amigos que a un concierto convencional.

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Era apenas la primera de las cuatro noches que Santiago Cruz preparó para Bogotá alrededor de ‘Fragmentos’. Las siguientes serán el 17 y 18 de septiembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, y el 22 de septiembre en el Teatro Colón.

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