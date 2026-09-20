Santiago Cruz, entre el padre que perdió y el que eligió ser: "Quiero cargar a mis nietos"

A los 50 años, Santiago Cruz está atravesando una etapa de su vida en la que el tiempo dejó de ser una idea abstracta. Este año se acercó a la edad que tenía Germán, su padre, cuando murió. Esa coincidencia lo llevó a mirar hacia atrás, a aquella pérdida que enfrentó a los 26 años, pero también hacia adelante, hacia sus hijos y el miedo de que algún día tengan que experimentar una ausencia semejante.

De esas preguntas, de sus heridas y de la necesidad de entenderlas nació una conversación que terminó atravesando buena parte de ‘Fragmentos‘, su nuevo álbum.

Santiago Cruz y una vida marcada por la ausencia de su papá

Germán Cruz murió en diciembre de 2002, a los 51 años y a medida que Santiago se acercaba a esa edad, algo comenzó a cambiar en su manera de mirar la vida. Lo que al principio pudo parecer una coincidencia temporal terminó convirtiéndose en un ejercicio de introspección que incluso tuvo repercusiones físicas.

Desde los 48 o 49 años, mientras empezaba a construir las canciones de ‘Fragmentos’, el músico tolimense comenzó a pensar con mayor insistencia en aquel momento de la vida en el que su padre murió. A eso se sumaron otras pérdidas cercanas y una serie de dificultades de salud que lo llevaron a reconocer cuánto puede pesar lo emocional sobre el cuerpo.

"Acercarme a esa edad, la que tenía mi padre cuando murió, hizo que mi cabeza se fuera al carajo y empezara a dar un montón de vueltas. El inconsciente, incluso, me llevó hasta enfermarme. Empecé a somatizar ciertas cosas". Santiago Cruz.

La muerte comenzó entonces a aparecer no solo como el recuerdo de alguien que ya no está, sino como una posibilidad que podría involucrarlo a él. Y esa idea lo llevó directamente a pensar en sus hijos.

El padre que quiere ser

El miedo no estaba únicamente en morir. Estaba en dejar detrás un vacío que él conoce muy bien. Santiago Cruz sabe qué significa crecer con la ausencia de un padre y reconoce que esa experiencia dejó huellas que lo han acompañado durante buena parte de su vida.

"Yo me he pasado toda la vida buscando papá. Y eso tiene muchas heridas, eso tiene una cantidad de consecuencias que, si tú no le prestas atención y no las tratas bien, te pueden generar unos huecos muy grandes en tu vida. Ese vacío creo que es irreparable. Puedes aprender a vivir con ese vacío, pero ese vacío nunca va a desaparecer".

Desde su propia experiencia, la paternidad adquirió otra dimensión. Estar cerca de sus hijos no es para el artista únicamente una decisión de hoy, sino también una manera de intentar que tengan herramientas diferentes a las que él tuvo que construir después de aquella pérdida. Por eso, cuando piensa en el futuro, incluso imagina algo tan concreto como cargar a sus nietos y llegar a esa etapa en las mejores condiciones posibles.

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"Yo sí tengo una ilusión muy grande y es que quiero cargar a mis nietos. Por eso trabajo en mi bienestar: para ser un viejo lo más saludable posible. Yo les quiero llegar en las mejores condiciones posibles, a la mayor edad posible".

Además, Santiago Cruz contó a Vea, de El Espectador, que su manera de entender la vida también ha cambiado con los años. El hombre que escribe hoy no es el mismo que componía antes de los 30, cuando todavía no era padre y tenía otra perspectiva sobre el amor, la familia y el futuro.

Santiago Cruz le dio luz a sus grietas y unió sus fragmentos

Esa transformación personal inevitablemente terminó llegando a sus canciones. El intérprete ha construido buena parte de su obra desde la experiencia propia y, ahora, a los 50 años, reconoce que no podría escribir desde el mismo lugar que ocupaba décadas atrás.

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"Es distinto escribir o ver la vida cuando eres soltero y no has llegado a los 30 años, a cuando eres padre de familia y estás en los 50. Es completamente distinta la óptica de la vida. Yo siempre he tratado de escribir y de reflejar lo que estoy viviendo. Yo nunca he escrito pretendiendo ser alguien distinto. Entonces, cuando tú aproximas la composición de manera tan personal y tan introspectiva, el avance de la vida, tu crecimiento personal, tu madurez, necesariamente tiene que verse reflejado en las canciones". Santiago Cruz.

En ese proceso también aprende a convivir con aquellas partes de sí mismo que no siempre resultan cómodas. No pretende borrar lo ocurrido ni convertir su historia en una versión más amable de sí mismo. Su apuesta está en reconocer esas zonas oscuras y entender qué puede hacer con ellas.

"Mi trabajo ha sido abrazar esas esquinas oscuras […] Uno tiene que reconocer las cosas que no son tan divertidas de su personalidad, de su ser, de su historia. Hay que reconocerlas para resignificarlas […] La vida no tiene ‘control + z’, ni nada de eso. Entonces hay que abrazar esa oscuridad, hay que reconocer eso que no nos gusta de nosotros también es parte de nosotros, también es responsable de los seres humanos que somos", explicó.

En ese ejercicio de mirar lo vivido sin esconder sus grietas terminó tomando forma en ‘Fragmentos’. El undécimo álbum de estudio de Santiago Cruz reúne 11 canciones que recorren la ausencia, la fragilidad, la finitud, el paso del tiempo y los vínculos que han marcado su vida. Más que un punto de partida, el disco parece ser la consecuencia de todo aquello que el cantante llevaba tiempo intentando comprender: lo que significa perder, convertirse en padre, acercarse a la edad de quien se fue y aprender a vivir con las partes de la historia que no pueden editarse.

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