Saúl Blanch, el cantante que hizo historia con Rata Blanca y hoy despide el rock argentino

Saúl Blanch, primera voz de Rata Blanca y una de las figuras vinculadas a los primeros años del heavy metal argentino, murió a los 75 años. El cantante falleció después de permanecer varias semanas hospitalizado en Buenos Aires. La noticia fue confirmada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), que destacó su aporte a la música argentina y acompañó a sus familiares y seres queridos.

Aunque su permanencia en Rata Blanca fue breve, Blanch dejó registrada su voz en el primer álbum de la agrupación, publicado en 1988. Allí interpretó canciones como ‘El sueño de la gitana‘, ‘Chico callejero‘, ‘Rompe el hechizo‘ y ‘Sólo para amarte‘, temas que quedaron asociados a los primeros pasos de una banda que posteriormente alcanzaría reconocimiento internacional.

Saúl Blanch, una voz que comenzó con Plus

La historia musical de Blanch comenzó varios años antes de Rata Blanca. Durante la década de 1970 fue cantante de Plus, una de las agrupaciones precursoras del hard rock argentino. Con esa banda grabó ‘No pisar el infinito‘, en 1976; ‘Plus‘, de 1978, y ‘Escuela de rock ‘n’ roll‘, de 1981. El grupo también realizó presentaciones fuera de Argentina, incluida una gira por Sudamérica que tuvo a Colombia entre sus destinos.

Tras la disolución de Plus, Saúl Blanch continuó vinculado al circuito del rock pesado. Formó parte de WC, proyecto en el que coincidió con músicos que posteriormente también estarían relacionados con Rata Blanca, y después pasó por Héroes. Fue en ese recorrido cuando se cruzó con el proyecto que Walter Giardino y otros músicos estaban construyendo y que terminaría convirtiéndose en Rata Blanca.

La banda debutó en vivo en 1987 y, aunque Blanch se había alejado de la formación, fue convocado nuevamente cuando llegó el momento de grabar el primer álbum. Su voz quedó en las nueve canciones de ‘Rata Blanca’, publicado en 1988. Después de ese trabajo dejó definitivamente el grupo y fue reemplazado por Adrián Barilari, quien se convertiría en una de las voces más reconocidas de la agrupación.

En 1990 publicó ‘Fiel a sus fieles‘, su primer álbum como solista, y años después retomó ese material para una reedición en CD. En 2006 lanzó ‘Refugiado‘, bajo el nombre Saúl Blanch Revancha, manteniendo su vínculo con el hard rock.

También tuvo la oportunidad de reencontrarse con los músicos de Rata Blanca. En 2013 participó en conciertos por los 25 años del primer álbum de la banda, más de dos décadas después de su salida. El vínculo volvió a quedar sobre los escenarios en marzo de 2026, cuando Blanch fue invitado a participar en tres presentaciones de Rata Blanca en el Teatro Flores.

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Rata Blanca y otros músicos despidieron a Saúl Blanch

Tras conocerse su muerte, el grupo publicó un mensaje en sus redes sociales para despedir a quien fuera su primera voz: "Saúl Blanch, eterno en nuestros corazones". La agrupación recordó así al cantante que puso su voz en el disco con el que comenzó su historia discográfica.

Adrián Barilari, quien ocupó su lugar como vocalista de Rata Blanca, también compartió una fotografía junto a Blanch y destacó los escenarios que ambos compartieron a lo largo de los años. "Recordarte siempre y agradecerte por dejar este legado compartido en varios escenarios con vos", escribió el cantante en su despedida.

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Gustavo Rowek, baterista fundador de Rata Blanca, publicó fotografías junto a Blanch y recordó tanto los primeros años de la banda como el vínculo que conservaron con el paso del tiempo. "Lo que hemos vivido, solo nosotros lo sabemos", escribió, acompañado de un mensaje en el que le deseó paz y destacó que había seguido ligado al rock hasta el final.

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