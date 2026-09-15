Sean Paul confirma nueva canción con Ryan Castro y habla de su vínculo con Colombia

Durante más de dos décadas, Sean Paul ha sido una de las figuras fundamentales para entender la expansión internacional del dancehall. Desde Jamaica, el artista consiguió llevar el género a públicos de distintas partes del mundo y convertir canciones como ‘Get Busy‘, ‘Temperature‘ y ‘Gimme the Light’ en referentes de una generación. Sin embargo, su música no quedó anclada en una época: con el paso de los años, su sonido ha continuado encontrándose con nuevas generaciones y con artistas de otros países.

Colombia ocupa un lugar especial dentro de ese recorrido. El intérprete ha visitado el país en numerosas ocasiones y ha colaborado con algunas de sus principales figuras de la música urbana. Durante su más reciente visita, en el marco de su presentación en el Festival Cordillera 2026, el jamaiquino habló con Vea, de El Espectador, sobre esa relación con el público colombiano y confirmó una noticia que conecta nuevamente a Jamaica con el talento nacional: prepara una nueva canción junto a Ryan Castro.

Sean Paul y su nueva apuesta con Ryan Castro

La relación entre Sean Paul y la nueva generación de artistas colombianos no es reciente. El cantante ya ha trabajado con figuras como Feid y Ryan Castro, y en los últimos años el dancehall ha encontrado nuevos puntos de encuentro con los sonidos urbanos de Colombia. En abril pasado, por ejemplo, fue uno de los invitados al concierto de Ryan Castro en Medellín, donde interpretaron en vivo por primera vez ‘Ba Ba Bad Remix‘. Ahora, el jamaiquino confirmó en exclusiva para este medio que aquella unión no será la última.

“Sí. De hecho, puedo contarle a todo el mundo que también estamos colaborando en una nueva canción. Así que estén atentos. Ryan y yo vamos a volver con más fuego, ¿saben a qué me refiero? Un saludo para él y para todos los que están conectados”, reveló el artista.

La nueva colaboración llega después de ese primer encuentro sobre el escenario y confirma el interés de ambos artistas por seguir explorando la conexión entre sus sonidos. Para Sean Paul, además, Colombia se ha convertido en un territorio donde no solo encuentra una audiencia fiel, sino también artistas con los que puede establecer vínculos creativos y pensar en nuevos proyectos.

La escena colombiana, además, tiene varios nombres que llaman su atención. Sean Paul recordó su trabajo con Feid y habló de la amistad que mantiene con Kapo, con quien también contempla entrar al estudio. En esa lista incluyó también a J Balvin.

“Entre todo lo bueno que tiene Colombia, musicalmente hablando, me gusta Feid y por eso trabajé con él hace un par de años. Y, como dije antes, Kapo y yo somos amigos y estamos pensando en hacer canciones. Un saludo también para Ryan Castro y otro para J Balvin. Todos los colombianos que he conocido han sido increíbles. Así que un saludo para todos los artistas talentosos de aquí que quieran hacer canciones conmigo. Eso es increíble”, afirmó.

Publicidad

El dancehall y su conexión con las nuevas generaciones

La vigencia de Sean Paul también está relacionada con la capacidad del dancehall para atravesar generaciones. El artista ha visto cómo canciones publicadas hace más de dos décadas continúan siendo escuchadas por jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando fueron lanzadas. Para él, la explicación está en la naturaleza misma del género y en la posibilidad de mezclar elementos del pasado con sonidos contemporáneos.

“La música dancehall es contagiosa. El ritmo hace que la gente baile. Yo simplemente tengo una buena actitud, ¿sabes? Es un género que es realmente moderno, pero que abarca muchas cosas del pasado. Para ser un buen artista de dancehall hay que ser muy versátil. Eso es lo que estamos entregando al mundo y me alegra mucho que lo aprecien”, explicó.

Publicidad

Esa capacidad para mantenerse vigente también le ha permitido a Sean Paul participar en colaboraciones con artistas de distintas generaciones y procedencias. El dancehall, desde su perspectiva, no pierde su identidad al encontrarse con otros sonidos; por el contrario, su versatilidad permite que continúe llegando a públicos que descubren ahora canciones que marcaron los primeros años de su carrera.

Esa conexión también se refleja en la relación que ha construido con Colombia. Sean Paul aseguró que el país ocupa un lugar especial dentro de sus visitas a Latinoamérica y destacó la recepción que ha encontrado en diferentes ciudades.

Publicidad

“Este es el país número uno de Latinoamérica al que he venido. He estado aquí muchas veces y siempre me han recibido muy bien. He ido a diferentes lugares del país y simplemente siento el cariño. Así que muchas gracias por traerme siempre de vuelta. Se siente increíble”, dijo.

Su vínculo con el público colombiano, así como su interés por seguir trabajando con artistas nacionales, muestra cómo el intercambio entre Jamaica y Colombia continúa ampliándose. Ya no se trata solamente de la influencia que los ritmos caribeños han tenido sobre la música urbana nacional, sino también de colaboraciones concretas entre artistas que encuentran puntos en común pese a pertenecer a escenas y generaciones diferentes.

Publicidad

Para Sean Paul, la música sigue siendo precisamente ese punto de encuentro: una forma de conectar generaciones, territorios y sonidos que, aunque nacieron en contextos distintos, comparten una misma capacidad para hacer bailar.

“Y, sabes, de eso se trata. La música se trata de liberarse, de dejar todo lo demás a un lado, simplemente desatarse y pasarla bien. Cuando estás en un concierto, quieres sentir la energía, cantar, bailar y disfrutar con la gente que está a tu alrededor. Esa es una de las cosas que más me gustan de la música: que puede reunir a personas diferentes en un mismo lugar y hacer que todos compartan ese momento. Así que un saludo a todos los que vienen a hacer eso, a disfrutar, a sentir la música y a vivir ese momento. Gracias”, concluyó.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí