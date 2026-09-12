Sean Paul revela qué espera de su show en el Festival Cordillera: “Siento el cariño”

El Festival Cordillera 2026 comenzó este sábado 12 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá con una programación que reúne a artistas de distintas generaciones y géneros. Entre las figuras internacionales que hacen parte de esta primera jornada está Sean Paul, encargado de cerrar la noche en el escenario Aconcagua.

El artista jamaiquino regresa a un país que, según contó en exclusiva para Vea, de El Espectador, tiene un significado especial dentro de su recorrido por Latinoamérica. Su presentación será uno de los momentos centrales de la primera jornada del festival.

Sean Paul y su conexión con Colombia

El músico de 53 años ha visitado Colombia en diferentes oportunidades y asegura que existe una conexión particular con el público nacional. Para el cantante, esa relación se ha construido a través de los años y de sus distintas presentaciones en el país.

Al ser consultado sobre qué diferencia encuentra entre los seguidores colombianos y los públicos que ha conocido en otras partes del mundo, destacó la manera en que ha sido recibido durante sus visitas.

“Este es el país número uno de Latinoamérica al que he venido. He estado aquí muchas veces y siempre me han recibido muy bien. He ido a diferentes lugares del país y simplemente siento el cariño. Así que muchas gracias por traerme siempre de vuelta. Se siente increíble”, aseguró Sean Paul.

La respuesta del cantante refleja la relación que ha mantenido con Colombia a lo largo de su carrera. Esta vez, su encuentro con los seguidores nacionales tendrá como escenario uno de los festivales musicales más importantes del país, en una jornada que también cuenta con nombres como Rubén Blades, Andrés Calamaro, Ricky Martin, Grupo Niche y Beéle.

Sean Paul llegará al festival con un repertorio construido durante más de dos décadas de carrera, en el que aparecen canciones que se convirtieron en referentes internacionales del dancehall y que siguen formando parte de sus presentaciones.

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Sean Paul y su expectativa de cara al Festival Cordillera 2026

La presentación del jamaiquino está programada para este sábado a las 11:45 p. m. en el escenario Grupo Aval Aconcagua, donde permanecerá hasta la 1:00 a. m. De esta manera, será el encargado de cerrar la programación de ese escenario durante la primera jornada del Festival Cordillera.

Antes de su presentación estará Grupo Niche, que subirá al escenario entre las 9:15 y las 10:30 p. m. La programación del sábado comenzó desde la 1:00 p. m. y se extenderá hasta la madrugada del domingo, con propuestas que van desde la salsa y el reggae hasta el rock, el pop y los sonidos urbanos.

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Para Sean Paul, sin embargo, más allá del repertorio y del tamaño del escenario, la esencia de un concierto está en la experiencia que consigue generar la música entre quienes asisten. Por eso, al preguntarle qué quiere que los seguidores colombianos recuerden de su presentación en el festival, el cantante resumió su propósito en una invitación a disfrutar y dejarse llevar por la música.

“Y, sabes, de eso se trata. La música se trata de liberarse, simplemente desatarse y pasarla bien. Así que un saludo a todos los que vienen a hacer eso y a vivir ese momento. Gracias”, concluyó.

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